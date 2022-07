Ayuso, sobre el Orgullo: “Antes se celebraba ese día y ya estamos un mes entero aguantándolo”

A la presidenta de la Comunidad de Madrid el Orgullo LGTBI se le hace largo. Cuatro días después de la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de la capital bajo el lema 'Frente al odio: visibilidad, orgullo y resiliencia', Isabel Díaz Ayuso se ha quejado porque “antes se celebraba ese día y se hablaba de él día anterior, luego ya pasó a ser una semana y ya estamos un mes aguantándolo”. Un discurso que ha hecho extensible a las reivindicaciones feministas del 8M. “Desde febrero, hombres del mundo, ir preocup... ir preparándoos”, afirmó, en una entrevista con Federico Jiménez Losantos, la líder regional que acusa a la izquierda de enfrentar a hombres y mujeres.

“Lo único que hacen es secuestrar y generar daños tremendos, que es lo que están haciendo con el Orgullo, que ya no es 'orgullo de', es 'odio contra' lo que hace la izquierda con estas celebraciones. No están orgullosos de nada, porque cuando uno está orgulloso está feliz y quiere que todo el mundo venga y todo el mundo celebre. La izquierda no siente orgullo del Orgullo, siente que es una palanca para promover el odio contra otros”, ha continuado Ayuso. Y de nuevo ha insistido: “Pues ya estamos un mes entero aguantándolo, entonces a resistir y para mi lo importante es que la vida sigue después del Orgullo”.

La vida sigue y, con ella, la lgtbifobia que sufre el colectivo y a la que la presidenta madrileña no ha hecho mención durante su intervención. Solo en 2021, según datos de Interior, la policía investigó 477 delitos de odio por orientación sexual e identidad de género en todo el país. Unos datos que, según las asociaciones que trabajan con el colectivo LGTBI, están infrarrepresentados, ya que solo se denuncian en torno al 20% de los incidentes. Este mismo año, la Consejería de Política Social de Ayuso ha decidido no sancionar al Obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá, por sus cursos sobre 'terapias de conversión' de la homosexualidad que destapó elDiario.es y que están prohibidas en la Comunidad.

Pero Ayuso no solo se ha quejado porque “el secuestro mediático” por el Orgullo dure un mes. Ante los micrófonos de esRadio, también ha mostrado su malestar porque las reivindicaciones del colectivo hagan cada vez visibles más identidades. “Ves la hemeroteca de años atrás y todo el mundo, incluyendo la prensa que se llamaba progresista, hablaba del Orgullo Gay. Ellos mismos han decidido que ahora hay que cambiarlo y ya no es el Orgullo, ahora es ¿el qué? Pues lo que quieran y tienes que hablar como ellos, hacerlo como lo ven ellos... pues, en fin, nos resistimos”, ha asegurado.

Como indica la presidenta madrileña, durante años el Orgullo fue conocido popularmente como Orgullo Gay. Una referencia que invisibilizaba a lesbianas, bisexuales, transexuales y personas intersexuales, queer o no binarias, que han sido desde el inicio protagonistas en la lucha por los derechos de todo el colectivo LGTBI y que llevaban décadas reivindicando su visibilidad.

La polémica por el Orgullo lleva tiempo coleando en la Comunidad de Madrid. Primero, por los acuerdos del Partido Popular con la extrema derecha de Vox. Durante las últimas semanas, por la negativa del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a colgar la bandera LGTBI en el Ayuntamiento y a suprimir las limitaciones al ruido durante los conciertos. Tampoco se ha visto la enseña en la puerta del Sol, pese a que sí se iluminaron la fuente de Cibeles y el edificio de la Real Casa de Correos, que es la sede del Gobierno regional.

“Este discurso de volver atrás para demostrarnos al centro derecha lo que tenemos que ser o no en estas materias me parece que es más de lo mismo. Es el secuestro de la izquierda de esta y de otras tantas banderas, pero vamos, a mi desde luego nadie me va a imponer ni ir ni dejar de ir a una manifestación y tampoco me van a dejar llevar por el complejo a defender lo que es evidente que no somos ningún partido hoy en Madrid”, ha afirmado Ayuso, que ha criticado “las últimas ocurrencias de la ley trans”. “Nadie le dice nada [”a la parte comunista de Podemos“]. Sánchez vende el alma al diablo, va pactando lo que sea con quien sea para pasar el día. Le da absolutamente igual el daño que puedan causar, la división social que provoquen”, ha continuado.

“Yo creo que dentro de mis responsabilidades, sobre todo, está ofrecer los mejores servicios públicos y reforzarlos en momentos en los que además vienen centenares de miles de personas a Madrid y eso es lo que hacemos nosotros. Luego, en el día a día, gestionar una comunidad autónoma que es la más abierta, tolerante, libre, que existe, donde durante muchísimo tiempo homosexuales, transexuales, personas de cualquier condición, han venido aquí a vivir en libertad, a ser respetadas y a seguir hacia adelante”, ha defendido.