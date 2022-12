Ayuso pide que los candidatos del PP la imiten haciendo de las autonómicas un “plebiscito” contra Sánchez: “El discurso de Madrid es el de España”

Isabel Díaz Ayuso cree que España vive el “mes negro de la democracia” con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “convertido en la ley”. Así se ha expresado este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid en una entrevista radiofónica donde se ha posicionado, sin embargo, en contra de una moción de censura contra Sánchez que promueven Vox y Ciudadanos: “Un gatillazo de los constitucionalistas no sirve, solo sirve la revolución de las urnas”, ha defendido. En este sentido, la dirigente madrileña ha abogado por que todos los candidatos del PP a las elecciones municipales y autonómicas de mayo copien su discurso de choque frontal contra Sánchez y planteen los comicios como un “plebiscito”. “El discurso de Madrid es el discurso de España”, ha asegurado.

“Lo que veremos en 2023 nos va a helar la sangre, hay que estar moralmente preparados para ello”, ha insistido Ayuso en la Cadena Cope. “Creo que se tienen que plantear –las elecciones– en clave plebiscitaria y aparte de llegar a las urnas para hablar de servicios públicos y lo que estamos haciendo cada uno, es que es ahora o nunca, lo que estamos viviendo en España no lo hemos vivido en 44 años de democracia”, ha señalado. Y ha añadido: “Estas elecciones son vitales y no se trata solo de hablar de servicios públicos”.

“No me vale los que dicen que el discurso de Ayuso es solo de Madrid, eso no es verdad”, se ha defendido. En este sentido, la presidenta madrileña ha asegurado que se ha movido por toda España, ha viajado a Catalunya, a Galicia, a Asturias, a Andalucía... “Los ciudadanos españoles salvo los que viven de la mamandurria, la inmensa mayoría no les sirve lo que está pasando”. “El discurso de Madrid es el discurso de España, los madrileños somos españoles por encima de todo, no somos regionalistas y siempre he apelado en mis discursos al régimen del 78, al crecimiento, al movimiento en contra de las drogas...”, ha señalado.

Ayuso ha considerado que lo que se vive en España es “mucho más grave de lo que se ha visto incluso en el propio Perú” donde “sus representantes en las asambleas han dado un gran ejemplo”.

Sobre la buena imagen de Sánchez en en seno de la Unión Europea, Ayuso ha sostenido que Europa no es “el lugar al que se va a hacer amigos” porque “ahí cada país va a reivindicar lo suyo”. Para ello ha puesto de ejemplo la mala imagen del expresidente José María Aznar cuando llevó a España a la guerra de Irak: “En los tiempos más memorables del Gobierno de José María Aznar, siendo un hombre respetado en la instituciones, no hacía amigos”.

“El que va a coquetear y a pastelear ahí podrá quedar bien a título personal pero está abandonando los intereses de su propio país, que es lo que está sucediendo ahora. Por tanto, pienso que nos tenemos a nosotros mismos. No sé si Europa sabe lo que está sucediendo pero desde luego no se va a meter en lo que considera que son cuestiones internas de cada país”, ha declarado.