Ayuso pone la mano “en el fuego por Almeida” y defiende que su hermano gane dinero “como autónomo”

“Pondría la mano en el fuego por el alcalde José Luis Martínez-Almeida”. Con estas palabras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado por primera vez sobre el contrato de mascarillas del Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia por la que Alberto Luceño y Luis Medina cobraron comisiones millonarias y que investiga la justicia. Hasta ahora, la dirigente regional había guardado silencio sobre este asunto. Y este jueves durante el Pleno, se ha limitado a respaldar al alcalde de Madrid ante las exigencias de la oposición a un pronunciamiento. De lo que no ha dicho nada es sobre las comisiones millonarias que se gastaron en relojes, coches de lujo y un yate.

La Comunidad de Madrid confirma que el hermano de Ayuso cobró de la empresa de su amigo los 283.000 euros que Casado atribuyó a una comisión

Lo que sí ha hecho la presidenta es sembrar dudas sobre familiares de otros diputados, a la vez que ha defendido “la decencia” de su hermano“ que no iba a trabajar ”gratis“ por su trabajo. La presidenta regional se refería a la otra comisión que cobró su hermano Tomás Díaz Ayuso de un contrato de mascarillas del Gobierno regional que preside adjudicado a un amigo de la familia.

“¿Me puede contestar con un sí o no las siguientes preguntas? ¿Usted pondría la mano en el fuego por el señor Almeida? ¿Usted condena la estafa de los comisionistas? ¿Usted embargaría los Ferraris?”, preguntaba la portavoz de Más Madrid, Mónica García. A lo que Ayuso respondía: “Pondría la mano en el fuego por el alcalde José Luis Martínez-Almeida”.

La diputada de Más Madrid ha reprochado que “lo grave no son solo los comisionistas sino el caldo de cultivo en el que comisionistas, hermanos, primos, sinvergüenzas y granujas se mueven como peces en el agua”. “A este caldo de cultivo se le llama 'comisioncracia' y en la comisioncracia' el riesgo se mide en la cantidad de selfies que te puedes hacer con un dirigente popular, en los días que te puedes ir de caza o a jugar al golf con algunos de estos selectos patriotas”, ha insistido Mónica García.

En su turno, la presidenta ha respondido a la líder de la oposición que Madrid “no es el lugar de sinvergüenzas, borrachos, homófobos, que usted describe siempre” sino que es “un territorio abierto, universal, divertido, mestizo, de contrastes”. “A Madrid se viene a arriesgar, se viene a emprender [...]. Aquí en Madrid se viene a contratar y ser contratado, a hipotecar, a alquilar, a abrir negocios, a emprender... y ese es el riesgo”. Y ha añadido: “No sé por qué le da lecciones a otra persona como a mi hermano para que cobre gratis por ser autónomo que ha ganado decentemente de su trabajo”.

Antes de esto, Ayuso había atacado al portavoz del PSOE, Juan Lobato. poniendo bajo sospecha al padre del diputado socialista por ser abogado de la Funeraria municipal, la empresa que pagó las mascarillas que hoy investiga la Justicia.

Lobato ha explicado después en los pasillos de la Asamblea de Madrid que el contrato nunca pasó por el servicio jurídico de la empresa municipal, por eso, en ningún caso, se avaló desde la asesoría como ha dado a entender primero Ayuso y luego el portavoz del PP, Alfonso Serrano.

“Hoy se ha sentido acorralada y ha decidido pasar una línea que es mentir claramente sobre una cuestión que tiene que ver con mi padre. Le pido que rectifique y pida disculpas por haber mentido en sede parlamentaria. Ella conoce la decisión que tomó el PP en el Ayuntamiento: Que la empresa funeraria pagara los importes de esos contratos de emergencia pero que fuera el Ayuntamiento quien los tramitara para evitar que esos contratos pasaran por los servicios jurídicos de la funeraria donde trabaja mi padre”, ha expuesto.

“Yo tengo un padre abogado, pero quien se ha llevado más de un cuarto de millón de euros es el hermano de la presidenta que debería dar explicaciones y no tratar de desviar la atención con mentiras tan burdas (...) No aparece la firma de mi padre en ninguno de los contratos que tiene que ver con los de emergencias. La funeraria no tramitó ninguno de esos contratos para evitar que mi padre y el resto de técnicos tuvieran que informar”, ha insistido Lobato.