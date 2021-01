Ayuso reconoce que la vacunación en Madrid no va a la velocidad que quisieran y pide ahora una "estrategia" al Gobierno de Sánchez

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que en Madrid no se está vacunando de coronavirus "a la velocidad" que quisieran e insiste en pedir "estrategia" al Ejecutivo central. "La vacunación es un problema nacional. La estrategia es un problema nacional y quien tiene que dirigir esto es el Gobierno de España y el ministro a la fuga para que tengamos el mismo número de vacunas, transparencia y ayuda todas las comunidades", ha señalado, en declaraciones a los medios tras visitar la Asociación 'Ni un niño sin juguetes', en Móstoles.

En el caso de la Comunidad, la presidenta madrileña ha incidido en que no quieren más vacunas para la región "que para el resto" pero ha vuelto ha denunciar que les llegan "muchísimas menos vacunas" de las que esperaban. En este sentido, ha recordado que, además, hay que poner una segunda dosis a cada persona vacuna para que no se pierda el efecto. En el mismo evento, el líder del PP, Pablo Casado, también ha cargado contra Pedro Sánchez. El presidente de los populares ha pedido al Gobierno central “equidad y eficacia” en el reparto de vacunas y que se centre en “salvar vidas y no en hacer campañas”.

"Por tanto, no vamos a la velocidad que quisiéramos pero desde luego la Comunidad como ha demostrado, por ejemplo durante la vacunación de la gripe, está perfectamente preparada", ha indicado. Así, ha recordado que durante la campaña de la gripe se ha vacunado a un millón y medio de personas.

La Consejería de Sanidad informó este sábado de que solo han administrado el 6,3% de las 48.750 dosis semanales recibidas, a pesar de las peticiones del Gobierno autonómico al Ministerio para "que lleguen más vacunas" y "que lleguen pronto". El responsable del departamento de salud, Enrique Ruiz Escudero, ha aclarado este lunes que la demora se ha producido porque recibieron "con un día de retraso" las dosis por parte del Ministerio y porque las residencias les pidieron que se iniciara la campaña tras el día 31 de diciembre para no coincidir las vacaciones del personal y ausencia de residentes.