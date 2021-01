Ayuso reta a Sánchez a intervenir en Madrid: "Si considera que tan mal está la cosa, que cierre la Comunidad y que actúe"

78 personas fallecieron este martes con coronavirus en la Comunidad de Madrid. El récord de esta tercera ola y una cifra que nunca se produjo durante los peores momentos de la segunda. La incidencia acumulada ha llegado al millar de casos por cada 100.000 habitantes en la región y los hospitales están al borde del colapso hasta el punto de que el Gobierno regional ha decidido hacer uso de la sanidad privada. Pese a este escenario, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este jueves en el Pleno regional en que no va a tomar medidas adicionales para frenar la expansión del virus y reta al Gobierno de Pedro Sánchez a que sea él quien tome las medidas: "Si lo ve tan mal, que actúe”, ha dicho Ayuso este jueves en sede parlamentaria.

Ayuso pide al Gobierno medidas más duras contra la pandemia desde la comunidad con menos restricciones: "Quiero manifestar mi hartazgo"

Saber más

"Dejen en paz a comercios, hostelería y a la incitativa privada. No se puede arruinar a la gente y si el Gobierno de España considera que tan mal está la cosa, que cierre la Comunidad y que actúe. ¿A qué está esperando? Habrá que comparar septiembre con ahora", ha dicho durante la Sesión de Control en respuesta a la pregunta del portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo.

Gabilondo había afeado a la dirigente del PP haber tomado medidas "tardías". "Ustedes toman medidas insuficientes como evidencian los resultados: el número de casos continúa subiendo y se incrementa el número de hospitalizados. Sigue sin producirse el refuerzo de la Salud Pública y de la Atención Primaria, también el de rastreadores, y no prevén hospitales-satélite de apoyo para los que estén muy saturados", ha lamentado el portavoz socialista en la Cámara madrileña.

Ayuso también ha recibido los reproches de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que le ha afeado que diga al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no cierre" Madrid y luego que la Comunidad lo haga. "Defienden que no harán más restricciones en Madrid y piden a Sánchez que lo haga. Lo que necesitamos es un plan a corto y largo plazo y no generar expectativas falsas. Tenemos que gestionar los recursos de los que disponemos", ha defendido la líder de Vox.

La presidenta madrileña ha estado este jueves más exaltada de lo normal. Ayuso ha dicho que el Gobierno no está "a la altura" y ha acusado al Gobierno de un cambio de actitud "cuando en septiembre iba a ser Illa candidato", que para la presidenta "demuestra que el PSOE quiere hundir Madrid para ganar puntos con el independentismo en Cataluña". Previamente había llamado hasta en tres ocasiones "sin vergüenza" a la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra.

Ayuso había avanzado minutos antes de pedir la intervención del Gobierno que la próxima semana se reunirá con el sector de la hostelería y comerciantes para liderar la recuperación de esas "horas perdidas" durante el cierre de sus negocios a partir de las 21 horas por las medidas restrictivas de su Gobierno. La presidenta madrileña ha explicado que están tratando de minimizar los daños de la epidemia con "test masivos, con un hospital de emergencias y poniendo en marcha nuevas medidas económicas que entre ellas no está la de cerrar la hostelería y la restauración".