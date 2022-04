Ayuso: “Vox es el señuelo para tapar todo lo que ocurre. Antes era Franco, pero ya no cuela”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes desde Asturias que “Vox es el señuelo para tapar todo lo que ocurre” preguntada por los pactos del PP con la formación de extrema derecha. Ayuso, que ha defendido que el Gobierno pacta con “la banda terrorista ETA” desarticulada hace ya 10 años, ha defendido que la izquierda pone el foco en Vox porque antes lo hacía en Franco “pero ya no cuela” y solo le queda promover “odios” contra partidos políticos.

Ayuso trata de marcar el camino de los pactos a Feijóo

Saber más

“Creo que Vox es el señuelo para tapar todo lo que ocurre. Antes lo era Franco, pero como ya no cuela porque lo han movido incluso de su tumba y nadie se ha levantado porque los españoles estamos a otras cuestiones, ahora todo se tapa con Vox. Pase lo que pase, Vox es el señuelo porque hay muchos políticos en este país que no tienen nada que proponer y como no son capaces de llamar a los ciudadanos a las urnas con propuestas en propositivo lo que tienen que hacer es promover instintos, crean odios contra partidos políticos”, ha asegurado desde Asturias donde se ha reunido con empresarios.

De esta manera se ha expresado a la salida de este encuentro después de asegurar que “España tiene un Gobierno que pacta decididamente con el brazo político de ETA” por el apoyo de EH Bildu al decreto anticrisis del Gobierno este jueves al que el PP votó en contra, pese a que la banda terrorista desapareció hace una década. “No sé qué imagen puede dar España cuando se tiene por socios a una banda terrorista o a un comunismo trasnochado de los más arcaicos que existen actualmente en Europa o a unos nacionalistas que todos ellos juntos abiertamente confiesan ser enemigos de España y querer acabar con ella”, ha insistido.

La realidad es que Europa solo se ha manifestado con preocupación por el pacto de coalición entre el PP y Vox en Castilla y León. En concreto, lo hizo el líder de los populares europeos, Donald Tusk, cuando se conoció el acuerdo desaprobándolo. También por el auge de la extrema derecha que representan Le Pen en Francia y Viktor Orbán en Hungría, ambos socios europeos de Vox.

La formación de Santiago Abascal felicitó a ambos por los buenos resultados en los comicios de sus respectivos países pese a que se han manifestado a favor de tejer alianzas con Putin en Rusia. La recién proclamada candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, pasó la noche electoral con Le Pen en París el pasado domingo.

Ayuso ha sido una firme defensora de Vox, partido del que depende para gobernar. Hace unas semanas, aseguró que gobierna en coalición con la formación de Abascal y cuando se le preguntó si era un “lapsus”, aseguró que se trataba de “toda una declaración de intenciones”. A la vez que defendía esto, le decía al nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no debía pactar nada con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Menos impuestos

La presidenta madrileña se ha ido a Asturias a promover su modelo económico basado en los bajos impuestos, desde donde ha defendido que son las rentas más bajas las más beneficiadas. Pero, como ya informó elDiario.es, su última rebaja fiscal a quien beneficia es a las rentas más altas, además de la extensión del impuesto del Patrimonio que perdona cada año más de 1.000 millones de euros al año a las grandes fortunas.

“Algunos políticos piensan que, para achicar las diferencias, los madrileños deberían pagar más impuestos y perjudicar sus ingresos. Yo lo que quiero es que los asturianos sean más ricos y juntos, madrileños y asturianos crezcamos en competencia y colaboración porque si subimos los impuestos a Madrid, la empresa se irá a otros países, como ya está sucediendo”, ha indicado la presidenta en su intervención.

Mientas presume de rebajas impositivas, el Gobierno regional que preside ha recortado un 10% los trenes de Metro alegando que la factura de la luz ha subido y es inasumible para el suburbano.

Ayuso sigue extendiendo el bulo del vino

La presidenta regional ha vuelto este viernes a insistir con el bulo de que el Gobierno pretende prohibir el consumo de vino y cerveza. “La verdadera igualdad que funciona es la de oportunidades, no hay dos personas ni dos familias ni dos empresas iguales. Por tanto, ni prohibir el vino ni la cerveza ni los azúcares ni la carne ni los sentimientos nos van a ayudar francamente a nada”, ha defendido.

Pero nada más lejos de la realidad. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobaba este miércoles una nueva estrategia para mejorar la salud del corazón de la población, numerosas líneas de actuación, que van desde fomentar hábitos de vida sanos a dar mejores respuestas desde el sistema sanitario. De esta forma, el Ministerio de Sanidad buscaba que los restaurantes ayudaran a promover dietas saludables que excluyan el alcohol y que ofrezcan agua del grifo “por defecto” en los menús.

Al ser preguntada por los periodistas sobre si, en vista de las circunstancias, tenía previsto cambiar su tuit, Ayuso ha dicho que no. “No quiero cambiar el tuit del vino porque estoy absolutamente comprometida con el sector de la hostelería, de la restauración, con los empresarios, con los bodegueros, el vino, sidra, la alimentación... y sé que muchas veces están en el punto de mira de muchos políticos que lo cuestionan”, ha dicho.

“No solo eso, sino que me ratifico; tenemos que sacar pecho por nuestros productos gastronómicos y quien pretenda cambiar nuestros hábitos e imponer otros, como han hecho con el consumo de carne o el azúcar, nos va a tener enfrente porque somos un país libre donde creo que, con moderación, todo es bienvenido”, ha añadido.