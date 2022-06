La batalla de los ediles escindidos con Más Madrid llega a los tribunales y Almeida agita el conflicto

La particular batalla abierta entre Más Madrid y los tres disidentes carmenistas que abandonaron el grupo municipal de Rita Maestre para conformar el Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid se recrudece. Y el alcalde, José Luis Martínez Almeida, que ha visto en este enfrentamiento de la izquierda todo un filón y una buena oportunidad para iniciar su propia precampaña con el fin de recomponer su maltrecha imagen, se ha sumado a esta ofensiva emprendida contra Maestre por los ediles que capitanea Marta Higueras.

El pasado martes Almeida decidió tomar partido y anticipó, durante el bronco Pleno celebrado en Cibeles, que se querellará contra Más País, la marca nacional de Más Madrid con la que Íñigo Errejón se presentó a las elecciones generales, al considerar que hubo “falsedad documental” en la constitución del partido. Según dijo, el PP quiere averiguar si Errejón, su homóloga en la Asamblea de Madrid, Mónica García, y la propia Rita Maestre se sirvieron de un “delito” para poder concurrir como Más País a las elecciones generales de 2019. “No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos ha llegar hasta el último extremo. Si la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, no quiere dar explicaciones ante los madrileños, lo hará en Fiscalía”, advirtió.

Almeida se sumaba así a la misma estrategia de Recupera Madrid, que este jueves acudía ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas a denunciar a Más Madrid por “financiación ilegal” por los supuestos “cobros de cuotas al personal eventual, no afiliado al partido”, además de la “exigencia de pagos a los vocales vecinos para sufragar la campaña de Errejón”, algo prohibido por la Ley de Financiación de Partidos dessde 2015, según ha recordado a la prensa el concejal de Recupera Madrid Luis Cueto tras presentar la querella. Cueto ha insisido en que “un partido que presenta representantes de otros partidos es una coalición” y dicho “carácter instrumental lastra la realidad de una financiación entre lo que es un partido con afiliados y un partido instrumental”.

Aunque estos ediles aseguraron en un principio que también llevarían a los tribunales a la formación de Maestre “por falsificación documental en la constitución de Más País”, al final están evaluando si hacerlo o no hacerlo. “Hay un implicado directo en ese supuesto delito de falsedad documental, que es el tesorero de Más Madrid”, Francisco de Asís Fernández, Chisco, actual concejal de Más Madrid, quien “denuncia que esa Asamblea no se ha producido, como se ha visto en las conversaciones publicadas”.

Calvo se refiere a informaciones publicadas por el diario El Mundo, en las que se afirma que el partido de Errejón “simuló la convocatoria de una asamblea y se falsificaron firmas para crear la nueva plataforma con la que dieron el salto al ámbito nacional”. Según relata este medio, el tesorero del partido confiesa en unos chats entre Más Madrid y Más País que el proceso para que Errejón pudiera presentarse a las generales se hizo “con prisas por la cercanía de las elecciones”. El edil escribió en Telegram a sus compañeros el 2 de octubre de 2019: “Ya tengo la escritura de modificación de estatutos de Más Madrid. Como imaginaba, dicen que hubo una asamblea el domingo 22 [de septiembre], convocada en tiempo y forma en la que se adoptaron los acuerdos de modificación de nombre, ámbito y logo”. Pero posteriormente precisa: “No la hubo, fue falso”.

Este jueves, después de la presentación de la denuncia ante el Tribunal de Cuentas, tanto Jose Manuel Calvo como Luis Cueto explicaban el asunto con estas palabras: “La cuestión dependía de si él se desdecía de lo que en su momento nos trasladó y que en su momento documentó sobre que esa asamblea no se había producido, que la transmutación de Más Madrid en Más País se había hecho en base a una asamblea inexistente. Si se desdecía de aquello la denuncia perdía solidez. La situación cambia cuando admite públicamente tanto en una respuesta a un medio de comunicación como en la tribuna del Pleno que eso es así, que los mensajes, los wasaps y la información que nos trasladó a los concejales del grupo municipales en aquel momento es tal cual nos lo dijo”.

Una sentencia que obliga a la disolución del Grupo Mixto enciende la mecha

Toda esta refriega viene de atrás y se inicia tras la polémica decisión de dar luz verde a la creación del Grupo Mixto, inexistente hasta ahora en Cibeles. La propuesta fue apoyada por el PP y Ciudadanos en un Pleno celebrado poco después de que los de Higueras anunciaran que, ante el portazo de Vox, iban a apoyar la Ordenanza de Movilidad que reformaba Madrid Central, salvando así de una derrota segura al Gobierno de Almeida. Más Madrid, PSOE y Vox votaron en contra al considerar ilegal su creación y el “pago” del alcalde a ese apoyo. Además, acusaron de “tránsfugas” a los concejales carmenistas que hacía ya varios meses que habían decidido romper con Más Madrid e impulsar su propia plataforma: Recupera Madrid. Los de Maestre y los de Ortega Smtih recurrieron ante los tribunales la decisión del Pleno. Desde entonces las espadas permanecieron en alto.

Pero la mecha volvió a prenderse hace escasamente un mes, al hacerse públicas las sentencias emitidas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid sobre ambos recursos. Pese a que curiosamente ambas resoluciones están dictadas por el mismo Juzgado, el recurso de Vox era desestimado al considerar que sus alegaciones no tenían consistencia. En cambio, el de Más Madrid salió adelante. La sentencia, que tiene carácter provisional, dictamina que la creación del Grupo Mixto “no está ajustado a derecho” por lo que anula su constitución y ordena que los tres ediles que capitanea Higueras pasen a ser no adscritos, lo que ha supuesto un fuerte varapalo judicial y político tanto para los carmenistas como para el propio Ayuntamiento, que ha sido condenado a pagar las costas del proceso.

Quedarse sin grupo propio les supone dejar de ingresar 55.336 euros anuales, que fue la dotación económica aprobada por el Ayuntamiento de Madrid para 2022. Aunque los ediles continuarían teniendo voto propio y podrían intervenir en los Plenos, perderían capacidad para presentar iniciativas y no contarían con representación en las Juntas de Distritos municipales, entre otras cosas. Pero, sobre todo, perderían influencia política y visibilidad mediática. Como han decidido recurrir la sentencia los tres disidentes de Más Madrid no tendrían que abandonar el Grupo Mixto hasta que esta no sea firme. Y tan solo falta un año para la nueva convocatoria de elecciones municipales

Horas después de conocerse la sentencia, Recupera Madrid anunciaba las dos denuncias contra Más Madrid que tenían aparcadas [finaciación ilegal y falsedad de documento público] justificando no haberlas llevado antes a la Fiscalía “para no dañar las opciones electorales de la izquierda”. “Pero no podemos seguir en silencio dadas las falsas acusaciones de Rita Maestre”, dijo entonces el portavoz adjunto del grupo, José Manuel Calvo.

Almeida, entonces, se apresuró a exigir a los carmenistas que pusieran “a disposición de las autoridades judiciales” todas las pruebas que tuvieran y esos los mensajes de Telegram que se han hecho públicos: “Si no hacen eso, si no presentan la denuncia en la Fiscalía con esos mensajes y WhatsApp, están encubriendo el delito de falsedad documental en el que previsiblemente ha incurrido Más Madrid”. El alcalde había cargado el martes anterior durante el Pleno con inusitada dureza contra Rita Maestre, calificándola como “la portavoz del Gobierno más corrupto de la historia del Ayuntamiento de Madrid” [en alusión a la etapa de la alcaldía de Manuela Carmena] y como “la líder de la oposición más corrupta” de “un partido fake que se ha constituido sobre documentos falsos”.

“¿Cómo es posible que un concejal de su propio grupo municipal haya confesado que efectivamente la asamblea que tenía que autorizar el cambio de estatutos no se celebró y se dio por celebrada? ¿Cómo es posible que la firma que hay en el documento parece ser que está falsificada?”, le preguntó Almeida a la portavoz de Más Madrid. Rita Maestre le replicó que todo era “falso” y que se trataba de “una gran chorrada monumental”.

Este jueves el alcalde insistía en decir que Más Madrid “es un partido fake, que se constituyó únicamente para servir al interés y a la ambición personal de Íñigo Errejón, que no ha reparado en ningún obstáculo ni barrera que pudiera frenar esa ambición personal”. Maestre, por su parte, se ratificaba en su desmentido, explicaba que todos los datos de la campaña están en el portal de transparencia de su formación política y cargaba contra Almeida por acusarla de “extorsionar al personal municipal”. Además, recordaba que “aquí el único partido que ha sido condenado por financiación irregular, ha sido el PP que es quien está detrás de esta estrategia de acoso y derribo judicial”.

Mientras la izquierda se pelea, la derecha se rearma después de haber pasado su particular vía crucis con la abrupta salida de Pablo Casado del PP como consecuencia del estallido del escándalo sobre los contratos de las mascarillas, y el supuesto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que provocó una comisión de investigación en Cibeles cuyas conclusiones se van a presentar la semana que viene . “La izquierda está en Madrid en una trifulca desgraciada” y “sumida en el fango”, sostuvo Almeida hace unos días. Ahora ha visto en la pelea entre Rita Maestre y Marta Higueras una tabla de salvación y la excusa perfecta para desviar la atención de los numerosos problemas que aún tiene encima.