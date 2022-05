Almeida, desatado contra todos en el Pleno de Madrid

El de este martes iba a ser un Pleno ordinario más en la sede del Ayuntamiento de Madrid de la Plaza de Cibeles. La sesión se aventuraba intensa, con 56 puntos en el orden del día –entre control al Gobierno y proposiciones de los grupos–, pero se convirtió en una sucesión de descalificaciones e insultos lanzados por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, contra todos los portavoces, incluido el de Vox, su antiguo socio de gobierno. Desatado, al más puro estilo Ayuso, el regidor cargó contra la principal fuerza del consistorio, Más Madrid, pero también se encaró con el PSOE, Vox e incluso Recupera Madrid, el grupo de tres concejales -antes cuatro- escindidos de Más Madrid que configuran el Grupo Mixto y que le ha ayudado a aprobar algunas de sus últimas iniciativas ante el plante de la extrema derecha.

Almeida comenzó su comparecencia acusando a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, no solo de ser “la portavoz de un gobierno corrupto con el mayor número de diputados, procesados y condenados” (en alusión al gobierno de Manuel Carmena, sino también de ser “la líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid más corrupta”, por la polémica generada ante las informaciones publicadas por medios como El Mundo acerca de la existencia de un grupo de chat de Telegram en el que se comentaba la supuesta creación irregular de Más País, la marca estatal encabezada por Íñigo Errejón. Maestre ha desmentido estas informaciones y las ha calificado a su vez de “falsas”. Sin embargo, esa teoría es la misma que mantiene el grupo de los carmenistas y la razón por la que han amenazado con llevar a los tribunales a sus antiguos compañeros de grupo, amenazas que pese a todo aún no han materializado. Por ello, el regidor se refirió a Más Madrid como un “partido fake” y acusó a Maestre de “financiación ilegal”. Luego retó a José Manuel Calvo y a Luis Cueto, los dos ediles de Recupera Madrid, a poner esos mensajes ante la Justicia: “Si no presentan esa denuncia estarán encubriendo un delito de falsedad documental”, les ha avisado, mientras les acusaba de haber “ocultado durante más de un año” esas pruebas “porque podían perjudicar el proyecto común de la izquierda en la ciudad de Madrid”.

Maestre lamenta que Almeida instigue el odio contra ella

“Cada vez que sale usted aquí instiga el odio en general, muy especialmente contra mí”, le respondía la portavoz de Más Madrid. “Estoy profundamente orgullosa de ser una mujer de 34 años que trabaja por su ciudad desde la honestidad y con el intento de encontrar soluciones a los problemas de Madrid”, añadía Maestre. “Usted es un alcalde que trabaja solo para los suyos, para su partido y para sus votantes. Esa es la enorme diferencia con la que yo me he enfrentado a ser la portavoz del gobierno [durante la Alcaldía de Manuela Carmena], la portavoz de la oposición, y con la que, además, asumiré de una forma completamente distinta, también, la enorme tarea, responsabilidad y honor de ser alcaldesa de Madrid”. “Usted no va a conseguir que baje al barro político”, remató Maestre, visiblemente enfadada.

“No hace falta que yo la baje al barro, porque usted vive ya en el barro”, le dijo después Almeida a Maestre, a quien intentó encizañar contra su predecesora en la Alcaldía. “Manuela Carmena no se junta con usted ni a unos metros, pregúntese por qué. Hay que echarle valor para presentarse aquí como la heredera de Carmena”, le espetó. “Si quiere hablar de Carmena consiga que Carmena hable de usted, y no tenga el desparpajo de hablar de ella cuando ha destrozado lo poco que Manuela Carmena ha hecho por Madrid”, concluyó.

El alcalde reta a Ortega-Smith a llevarle ante los tribunales

Almeida había cargado primero contra el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, que le había preguntado “cómo va a resarcir al Ayuntamiento y a los madrileños de los graves efectos producidos por la creación del Grupo Mixto que ha sido declarado ilegal”, en alusión al grupo constituido por Recupera Madrid cuando los tres concejales se escindieron de Más Madrid. Según sentenció a principios de mes el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid, la creación de ese Grupo Mixto no se ajustó “a derecho”, por lo que los ediles deberían pasar a considerarse como no adscritos. Pero la sentencia no es firme y contra ella cabe recurso, una medida que aunque ha sido también anunciada por los de Marta Higueras, aún no se ha materializado. Tampoco el Ayuntamiento, condenado a pagar las costas del proceso, lo ha hecho.

El alcalde instó al dirigente de la extrema derecha a llevarle ante la justicia si consideraba que había prevaricado al aprobar medidas como la Ordenanza de Movilidad, que sustituyó a Madrid Central, con los voto de estos ediles considerados como “tránsfugas”. “Esta es una grave imputación impropia de un jurista”, le afeó Almeida a Ortega Smith, recordando que el resultado de las votaciones no habrían variado aunque el Grupo Mixto no se hubiera conformado. Almeida sostuvo que Ortega-Smith “no pisa el Ayuntamiento”, “no tiene agenda” y no ha presentado ni una sola iniciativa desde que comenzó la legislatura. Entre otras cosas, porque no le da tiempo a compaginar ese trabajo con el escaño que ocupa en el Congreso y con la secretaría general de Vox. Además, Almeida desveló que el dirigente de extrema derecha tiene en mente presentarse a las elecciones de Castilla-La Mancha previstas para el año que viene, momento que aprovechó para criticar la actitud de Vox en Castilla y León, donde el partido del regidor madrileño, el PP, y el de Ortega Smith, gobiernan en coalición. El alcalde aseguró que cuando este martes le oyó hablar de “fraude electoral” se acordó del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo. “Los que venían a acabar con las comunidades autónomas”, ironizó.

Otro de los momentos más tensos del Pleno tuvo lugar por el rifirrafe que protagonizaron el alcalde y la portavoz del PSOE, Mar Espinar. Todo ello porque la dirigente socialista subió al atril con una bolsa de basura llena de residuos que, a su juicio, “representan” el “compromiso” de Almeida “con la ciudad”. “Pero en esta bolsa de basura no caben los seis millones de euros que usted le debe a los madrileños”, añadió Espinar, en referencia al dinero que fue a manos de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño en el caso de las mascarillas. “Los socialistas seguiremos haciendo lo que usted no hace, recoger la basura de Madrid”, añadió.

Almeida le respondió atacando a su partido y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y usando las siguientes palabras: “Siendo socialista se siente usted muy cómoda al lado de la basura”. La bancada de la oposición manifestó entonces su indignación ante la última descalificación del alcalde de un bronco pleno más en la Cibeles.