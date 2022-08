Cancelado un festival en una plaza de toros tras negarse varios grupos a actuar en un escenario de maltrato animal

La organización del festival de música oscura y electrónica DarkMAD ha anunciado este jueves el aplazamiento, por ahora sin fecha, de una cita que estaba prevista para los días 14 y 15 de octubre. El motivo que ha dado el festival en un comunicado es que “varios artistas” les han contactado “con la intención de cancelar sus actuaciones por no querer ofrecer su show en un recinto donde se puede anunciar un evento taurino, de maltrato animal, etc”. El recinto es La Cubierta de Leganés, al sur de Madrid, un espacio denominado como “polivalente” que puede albergar tanto grandes conciertos —el pasado 7 de julio actuó allí Alice Cooper— como corridas de toros, eventos de boxeo o convenciones de partidos políticos.

La Cubierta, con un aforo para 10.000 espectadores, está gestionada por la empresa Tauroemoción, que se define a sí misma como “dedicada a la organización de espectáculos taurinos” y que efectivamente organiza este tipo de eventos en ese recinto. “Nunca pensamos que en cualquier momento se desmontaba y se podía llevar a cabo un acto taurino”, se excusa DarkMAD, que afirma que ha intentando realizar gestiones para mantener la cita en pie, sin conseguirlo.

DarkMAD había sufrido una reubicación a principios de verano, debido a que el Ayuntamiento de Pinto restringió el aforo del lugar en el que se había celebrado anteriormente, la Sala Groove de Pinto. Los organizadores buscaron un nuevo emplazamiento y anunciaron La Cubierta como nuevo recinto el pasado 14 de junio.

“DarkMAD en un principio se planteó seguir adelante sin estos artistas aun sabiendo el revuelo que causarían dichas cancelaciones y que incluso podría hacer tomar la misma decisión a otros artistas, pero en DarkMAD finalmente hemos pensado que tampoco vamos a ir contra nuestras ideas, que no son otras que también estamos en contra de cualquier maltrato animal y más de forma festiva, por lo que hemos tomado la decisión de no realizar el evento en el recinto de La Cubierta de Leganés”, ha dicho la organización.

La dirección del festival que cuenta con The Human League, Ana Curra, Sigue Sigue Sputnik o Cold Cave como cabezas de cartel, ha insistido en que “no ha sido culpa de la dirección del recinto” ya que en ningún momento les dijeron que allí no tenían lugar eventos taurinos. “Nosotros dimos por entendido que no se realizaban ya actos de ese tipo”, dicen, admitiendo la responsabilidad.

El festival afirma que no ha podido encontrar otro recinto, por lo que aplaza a 2023 la celebración del evento, que viene retrasándose debido a la pandemia desde octubre de 2020. Da el plazo de un mes para anunciar nuevas fechas y recinto, así como la reconfirmación de los grupos que puedan continuar en el cartel. Las personas que hubieran adquirido entradas pueden ya solicitar su reembolso y todas las entradas adquiridas, desde que se pusieron a la venta en 2019, quedarán validadas automáticamente para las nuevas fechas.