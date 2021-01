La Comunidad de Madrid informa de que 43 colegios seguirán cerrados este miércoles aunque no especifica cuáles

Un total de 43 centros educativos de la Comunidad de Madrid no podrán abrir este miércoles por problemas estructurales tras el temporal de nieve que dejó la borrasca Filomena. Otros 21 centros, abrirán de forma parcial. Esto supone que el 1,6% de los 2.550 centros educativos de la región no podrán abrir sus puertas mañana por diversas incidencias, "aunque la mayoría de ellos sí lo harán en próximos días una vez una vez se solucionen los problemas", aseguran fuentes de la Consejería de Educación. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso no especifica por el momento cuáles son estos centros a tan solo unas horas de la apertura de los colegios.

Los principales problemas notificados, aseguran estas mismas fuentes, han sido averías en los sistemas de agua o calefacción –23 centros–, problemas de accesibilidad (10), incidencias en cubiertas (6) y riesgo de desprendimiento de nieve de los tejados (4).

De estos 43 centros, 26 están en la ciudad de Madrid, 10 en el este de la Comunidad, seis en el Sur, uno en el Norte. En concreto, se han visto perjudicadas las siguientes localidades: Madrid, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Chinchón, Coslada, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Mejorada del Campo, Pozuelo del Rey, San Martín de la vega, Santorcaz, Torrejón de Ardoz, Valdaracete, Valdilecha, Velilla de San Antonio, Villarejo de Salvanés, Villamanrique de Tajo, Alcorcón, Parla, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Tres Cantos y Pinto. Se trata de los municipios que más han sufrido las consecuencias de la nevada y las bajas temperaturas de los últimos días.

Asimismo, cerrarán parcialmente alguna de sus instalaciones dentro del centro educativo por estar afectados un total de 21 Centros, de los que 9 son en la ciudad de Madrid, 10 en el este y 2 en el sur.

El Gobierno regional también ha informado de que la mayoría de los centros educativos en los que la Comunidad adelantó la apertura prevista el jueves al miércoles (los que imparten 3º y 4º de ESO, Bachillerato FP y Régimen Especial), van a abrir mañana.