El consejero de Educación de Ayuso, a los profesores: "Cuando estuvieron confinados les gustó comer y tener luz y había gente trabajando para ello"

La vuelta al cole se antoja tensa en Madrid. A menos de tres semanas para el inicio del curso escolar, los principales sindicatos anunciaron este miércoles una huelga para los primeros días de regreso a las aulas ante lo que consideran la "inacción" del Gobierno regional para que la vuelta sea segura. La convocatoria de movilizaciones ya ha tenido respuesta del consejero de Educación, Enrique Ossorio, que en varias entrevistas ha despachado a gusto contra los docentes a los que ha acusado de moverse por "razones políticas" y de "mentir". Las discrepancias, sin embargo, no son solo con los comunidad educativa. Mientras Ossorio y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, han puesto en duda que la vuelta a las aulas pueda ser 100% presencial, el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha defendido que "no contempla otra opción" que no sea una vuelta a las aulas presencial, algo que demandan los sindicatos.

La convocatoria de huelga pone nervioso al Gobierno regional. Enrique Ossorio ha cargado contra los docentes y ha defendido que la huelga "falta el respeto a las familias" y a "la sociedad". El titular de Educación ha comparado a los profesores con los trabajadores de supermercados durante el estado de alarma y ha reconocido que la vuelta a las aulas no será segura y que hay "riesgos". "Cuando estuvieron confinados, les gustó comer y tener luz, ¿no se dieron cuenta de que había gente trabajando por ello?, ¿y ahora cómo les pagan, diciendo que no hay seguridad cien por cien? No la hay, todos corremos riesgos, pero yo creo que es una traición, hay gente que se ha jugado la vida todos los días", ha dicho en una entrevista en la Cope contra los docentes que recuerdan que durante el confinamiento ellos también trabajaron desde sus casas.

Lo que dejan entrever desde el PP es que la vuelta al cole en Madrid no será presencial en su totalidad, como había previsto el Gobierno regional en julio. Tanto Ossorio, como también el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, paralelamente en una entrevista en la cadena SER, han admitido que la situación sanitaria en estos momentos no es la ideal para que los alumnos vuelvan en su totalidad a las aulas. “El plan inicial, si la situación hubiera sido la de julio, era una idea de empezar con un 100% de presencialidad. Pero es evidente que la situación de este verano no ha sido positiva en toda España y vamos a reajustar los escenarios”, ha adelantado Ossorio en Antena 3.

Estas afirmaciones van en contra de las planteadas por el vicepresidente del Gobierno regional que ha defendido que "no contempla" una vuelta al cole que no sea presencial. "Trabajamos y llevamos trabajando cuatro meses para que la vuelta sea presencial y, de hecho, todo lo que se está haciendo es en esa línea", ha sostenido Ignacio Aguado en declaraciones a los medios tras asistir a la inauguración del proceso de peatonalización de la Puerta del Sol.

"Hay miles de padres preocupados acerca de qué va a pasar a partir del 4 de septiembre cuando empieza la Educación Infantil", ha lamentado a la vez que señalaba que hay padres que "no tienen otra alternativa" que no sea que sus hijos vayan al colegio y que, en el caso de que no se vuelva a las aulas, esto va a suponer un "varapalo" económico porque se "condenaría a miles de padres a que tengan que dejar su trabajo para poder cuidar de sus hijos". "Hay que dar una oportunidad de que esos colegios abran, de intentar hacer las cosas bien", ha zanjado Aguado.

El titular de Educación, por su parte, ha defendido que hay que volver a las aulas en septiembre adaptando el regreso a la situación pandémica del momento. Para ello, ha defendido que su Consejería ya elaboró un protocolo con cuatro escenarios que son los que regirán en la vuelta al cole, si bien ha reconocido que no estará todo listo para los primeros días. "Estamos haciendo todo el esfuerzo, desde la Consejería y las áreas territoriales, comprendemos que dictar esas instrucciones, enviarlas a los centros y que los centros se organicen es complicado", ha admitido el consejero, una afirmación que ha defendido asegurando que "cuando nos confinamos, los supermercados tuvieron alimentos y no les dieron instrucciones con mucha antelación".

Paralelamente, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, era más claro y también ponía en duda una vuelta al cole 100% presencial. Escudero ha reconocido en la Cadena Ser que "con los datos que hay hoy" en Madrid y la tendencia que se dibuja "no me plantearía un inicio 100% presencial" de las clases. Escudero ha planteado que en cualquier caso la decisión debe tomarse con los datos y las tendencias que haya cuando se acerque más la fecha del inicio de las clases.

El consejero de Sanidad ha explicado que entre Sanidad y Educación de la Comunidad han elaborado un documento con cuatro escenarios para el inicio de las clases que va desde el 100% presencial al 100% online. Sobre el primero, ha asegurado que si tuviera que tomar ahora una decisión "yo tendría mis dudas, lo voy a dejar ahí".

Contratación de personal

El consejero de Educación ha seguido cargando contra los sindicatos en otra entrevista en Antena 3. Ossorio ha insistido en que se trata de una huelga por "razones políticas" y ha dicho que ya estaba prevista a finales de junio como así se lo dijo un representante de Comisiones Obreras. "No hay más que ver las razones, nos acusan de falta de previsión y el 9 de julio hicimos unas instrucciones, dicen que no bajamos las ratios, pero si la pandemia sigue contrataremos hasta 8.500 profesores para desdoblar las aulas, dicen que no garantizamos la limpieza, pero hemos adaptado todos los protocolos", ha defendido.

El consejero de Educación ha recordado que el 9 de julio presentó un plan en el que se han perfilado cuatro escenarios para el regreso a las aulas. Uno basado en un escenario "prácticamente normal", con medidas de higiene y mascarillas en ESO y Bachillerato si no se podía garantizar distancias. Otro, el escenario dos más próximo a la situación, se basa en la semipresencialidad. Los grupos de alumnos más pequeños, Infantil y Primaria, se reducirían, mientras que ESO y Bachillerato cursarían los estudios "mitad presencial, mitad online". El tercer escenario sería el del confinamiento y el cuarto "libre de virus".

Ahora, ha explicado, "se trata de adaptar esos escenarios previstos a la situación actual". Ha reiterado que la Consejería de Sanidad, además, está realizando un protocolo para "que esté claro cómo actuar con un caso sospechoso".

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el propio Ossorio presentarán el próximo martes el plan para el regreso a las aulas. Dos días después los ministros Salvador Illa e Isabel Celaá celebrarán una Conferencia Interterritorial conjunta el 27 de agosto con los consejeros autonómicos para analizar las condiciones de la vuelta a las aulas, prevista para dentro de dos semanas.

560 rastreadores

El consejero de Sanidad ha reconocido que la Comunidad de Madrid vive actualmente un repunte de casos, que ha ligado a la "movilidad" que tiene la región y al "propio comportamiento de la pandemia en toda Europa". El consejero de Sanidad ha incidido en que también están subiendo las estadísticas de contagios en Madrid porque "hemos aumentado mucho nuestra capacidad diagnóstica".

En cuanto a los rastreadores, Escudero ha asegurado que la Comunidad cuenta actualmente con 560 contratados, entre técnicos de Salud Pública y operadores de rastreo. Pese a que el Gobierno madrileño acudió hace unas semanas al contrato de urgencia con la empresa privada Quirón Salud para reforzar su red de rastreo, el consejero asegura que Madrid cuenta con "suficientes" rastreadores "a día de hoy". Ha negado, además, que la Comunidad haya acudido a la figura del voluntario y que han sido las propias universidades, en especial la Complutense, las que le han ofrecido trabajadores voluntarios. "Estamos preparados para aumentar las contrataciones", ha subrayado.

Escudero también se ha referido a que tres de los grandes hospitales de la Comunidad, entre ellos el Doce de Octubre o Gregorio Marañón, hayan suspendido intervenciones quirúrgicas o consultas por el repunte de casos en Madrid. El consejero ha justificado que se trata de hospitales que atienden a zonas sanitarias más afectadas por la pandemia, como Villaverde, Usera y Carabanchel, y que por el momento no ve que haya que tomar estos "planes de elasticidad" en otros hospitales de la región.