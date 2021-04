El copia y pega en el informe que avala que los ediles escindidos de Más Madrid pasen al grupo mixto en el Ayuntamiento

El informe jurídico que avala que los cuatro ediles escindidos del grupo de Más Madrid, firmado por el secretario del Pleno del Ayuntamiento (Federico López de la Riva), contiene párrafos completos copiados y pegados de un artículo de un blog y de un portal de información jurídica sin citar, según ha podido comprobar elDiario.es. Sobre este documento, el presidente del Pleno de Cibeles apoya su decisión de enviar al grupo mixto a José Manuel Calvo, Marta Higueras, Luis Cueto y Felipe Llamas, reunidos en torno a Recupera Madrid, en medio de un fuerte enfrentamiento con sus excompañeros. En el primer caso, el plagio no está relacionado con jurisprudencia que pudiera justificar un volcado literal, que en otros fragmentos del informe está entrecomillado y citado correctamente.

El copia y pega se concentra en las conclusiones del informe, en las que el secretario, funcionario de carrera y en este puesto desde el año 2006 salvo un pequeño parón para trabajar en el Tribunal Constitucional, expone la argumentación jurídica que apoya el paso de los concejales al grupo mixto tras la ruptura. Especialmente llamativo es el apartado dos de las conclusiones: cinco párrafos consecutivos están fusilados de un artículo publicado en un blog asociado al periódico económico Expansión y firmado por Diego Vigil de Quiñones Otero sobre los partidos instrumentales. El epígrafe ocho, que cierra el informe, también contiene frases copiadas y pegadas sin citar de un artículo publicado en un portal de información jurídica, Iberley, que analiza la "doctrina del levantamiento del velo".

"Íbamos rápido y forzados", responde López de la Riva ante las preguntas de elDiario.es, que asegura que se trata de un "informe interno". "En estos casos no se rigen por las mismas normas de citas que si el artículo lo fueras a publicar. Es un collage que se va haciendo. Aquí no existe la palabra plagio", añade. El funcionario defiende, no obstante, que el material que da el soporte que ha permitido configurar las conclusiones –también los dos artículos citados– están incluidos en el expediente del caso.

Más Madrid recurre

El documento ha disparado el enfrentamiento entre los excompañeros por la decisión del Ayuntamiento. Más Madrid ha dado el primer paso para llevar a los tribunales la resolución del presidente del Pleno (basada en el informe con párrafos sin citar). Ha presentado un recurso de reposición como acción previa a judicializar el caso y ha pedido la suspensión cautelar de este nuevo grupo en Cibeles, el quinto, mientras los concejales de Recupera Madrid se muestran "satisfechos" con la "solución equilibrada" adoptada por el presidente del Pleno.

El grupo que lidera Rita Maestre, sin embargo, defiende que los ediles deben aterrizar en el grupo de no adscritos, donde no tienen derecho a asignación económica ni a representación en las comisiones. Solo Vox apoya esta posición mientras el resto de grupos da por válida la decisión de trasladar a los ediles al grupo mixto. En el recurso, el partido argumenta que el informe emplea una argumentación que "parte de aproximaciones conceptuales, juicios de valor y silogismos que suponen un desprecio absoluto por los principios que deben informar cualquier exégesis que se realice sobre un texto legal" y critica que el presidente del Pleno "acoja la tesis de que la formación que presentó la candidatura es una coalición electoral y no un partido político".

Recupera Madrid acusa a sus excompañeros de actuar "como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer", en su intento de judicializar la situación para que pasen a no adscritos, lo que supondría quedarse sin recursos económicos. "No están tratando de defender sus derechos sino de conculcar los nuestros", dijo el miércoles la edil Marta Higueras.

La clave de la discusión jurídica está en la forma en la que Más Madrid concurrió a las elecciones en 2019. El secretario fundamenta su postura en que Más Madrid "se asemeja mucho a la figura de coalición electoral", aunque añade a renglón seguido que "no lo es formalmente". Según el escrito se presentó a las elecciones como partido político registrado en el Ministerio del Interior pero estaba a caballo entre "un partido al uso, un partido instrumental 'extra legem'" o "una coalición electoral" y eso marcaría, según la argumentación municipal, la diferencia en el destino de los ediles. La Junta Electoral, sin embargo, certifica por escrito que la formación se presentó a las elecciones "sin formar coalición con ningún otro partido o formación política", lo que, según Más Madrid, "desmonta la hipótesis del secretario del Pleno".