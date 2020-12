El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega mantiene que Avalmadrid concedía avales "por orden" de Esperanza Aguirre

El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega reafirmó este martes que Avalmadrid concedía avales "por orden" de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Ortega compareció ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor por parte de Avalmadrid de la Asamblea de Madrid desde prisión, donde cumple su condena de 40 años en relación con la trama Gürtel.

En dicha declaración vinculó a Avalmadrid con la financiación irregular del PP a través de IMADE (Instituto Madrileño de Desarrollo), entidad partícipe de Avalmadrid. En concreto, detalló que le consta que "a algunas personas cercanas al entorno del PP se le concedieron préstamos", aunque dijo que el único nombre que recuerda es el del empresario Juan Miguel Madoz.

La comparecencia se produjo a petición del Grupo Parlamentario Socialista, tras la última declaración de Ortega en sede judicial como testigo en el marco de la investigación de la operación 'Púnica', en la que se ratificó, y afirmó que no faltó a la verdad en ningún momento.

Ortega pidió que le remitan documentación sobre los expedientes estudiados para poder colaborar con la Comisión de Investigación sobre Avalmadrid de la Asamblea de Madrid, creada a raíz de las informaciones sobre la concesión de un crédito a la empresa del padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, Ortega reafirmó que supuestos financiadores del PP "en contraprestación, sobre todo el señor Madoz, obtuvo préstamos de Avalmadrid". Al exalcalde de Majadahonda le consta que eso era así porque como presidente de la empresa Pública Mercado Puerta de Toledo, que también dependía de IMADE, asistió a alguna reunión en la que se comentó que había que ir a la sesión del "consejo o como se llamase" de Avalmadrid porque "había que atender una serie de directrices que venían de arriba".

En concreto, afirmó que las órdenes venían de Esperanza Aguirre, y explicó que si bien no pudo "escuchar la llamada" de la presidenta directamente, "decir que era por orden de la presidenta sí", y por parte del "gerente de IMADE", que era Aurelio García de Sola, quien también estaba citado a comparecer en la misma sesión de la Comisión de Investigación sobre Avalmadrid pero no ha sido localizado.

Ortega insistió en que en reuniones de coordinación del IMADE que se celebrabran semanalmente o mensualmente, pero con mayor frecuencia que mensualmente, se comentaba que había que ir a Avalmadrid porque "va el aval de fulanito o el aval de tal empresario".

En respuesta a una pregunta del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, Ortega señaló que ha visto a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en algún acto, pero no ha cruzado palabra con ella.

Ortega fue presidente de la empresa pública Mercado de Puerta de Toledo entre 2005 y 2009, cuando dimitió a petición de Esperanza Aguirre, que fue quien tras abandonar la Alcaldía de Majadahonda le dio a elegir entre una serie de cargos, entre los que se encontraba el del Mercado Puerta de Toledo.

Durante su etapa en la empresa pública Mercado Puerta de Toledo, los consejeros de Economía de la Comunidad de Madrid fueron Fernando Merry del Val y Antonio Beteta. Ortega declaró que si bien Avalmadrid es una empresa privada tenía la "sensación" de que "formaba parte de la Comunidad de Madrid", y de que las personas de IMADE que participaban en el consejo de administración eran "simple correa de transmisión" del Gobierno regional.

No obstante, aseguró que nunca estuvo en un consejo de administración de Avalmadrid y que desconoce su funcionamiento. "Puedo contar lo que he vivido, lo que he visto, lo que he oído", aclaró.

Al PP no le queda "ninguna credibilidad"

El portavoz del PP en la Comisión, Pedro Muñoz Abrines, defendió que se trata de un testimonio "de oídas" que "no tiene valor probatorio, así como que las declaraciones "no son coherentes" con el funcionamiento de Avalmadrid, ya que el consejo de administración "no tenía competencia para otorgar avales", por lo que concluyó que no tiene "ninguna credibilidad".

El portavoz de Podemos, Jacinto Morano, destacó que lo que queda claro con las declaraciones de Ortega es que responsables políticos designados por Esperanza Aguirre "tenían capacidad de intervenir en las operaciones de Avalamadrid" e "intervenían de acuerdo a las órdenes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no según un criterio económico".

En este sentido, Perpinyà lamentó que la comisión no puede terminar sus trabajos "porque falta que Esperanza Aguirre comparezca". Desde Vox, José Luis Ruiz Bartolomé destacó que tanto los gerentes del IMADE como el consejero delegado de Avalmadrid estaban nombrados a sugerencia de la Comunidad de Madrid.

El portavoz de Ciudadanos, Enrique Martínez Cantero, recalcó las "fallas éticas" de las administraciones públicas españolas durante muchos años, para manifestar que "el valor con el que se tomaban las decisiones era el valor del amiguismo".

Desde el PSOE, Pilar Sánchez Acera, acusó al PP de "utilizar las instituciones y cualquier herramienta al servicio de las instituciones para beneficio propio", y subrayó que Aguirre era "no solo conocedora sino parte activa de esta trama".

En la sesión compareció también Alfonso Cabeza Navarro, administrador único de la empresa Racmo Gestión España, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre los informes emitidos para Avalmadrid, pero rechazó responder a la mayoría de las preguntas acogiéndose al secreto profesional.