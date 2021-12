Las farmacias de Madrid se quedan sin test de antígenos: no han llegado los de Ayuso y se han acabado los de pago

Las farmacias de la capital se han quedado sin test de antígenos. La tormenta perfecta provocada por la saturación de los centros de atención primaria, en los que es misión imposible conseguir cita para una prueba, la cercanía de las fiestas navideñas y el repunte de los contagios ha acabado con las existencias de esta sencilla prueba que ronda los cuatro euros y que da resultados en apenas veinte minutos.

El plan de Ayuso para Navidad ante el auge de los contagios: cero restricciones y un test para cada madrileño

Saber más

"Hasta la próxima semana no disponemos de los test de antígenos gratuitos de la Comunidad de Madrid", reza el cartel de una farmacia en el barrio de Tetuán. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció hace 15 días que a partir de este miércoles cada madrileño iba a poder recoger su test gratis en una farmacia presentando la tarjeta sanitaria. Sin embargo, las farmacias aún no los han recibido ni saben exactamente cuándo lo harán.

El anuncio de Ayuso fue la única medida anunciada para paliar el aumento de contagios de coronavirus y preveía contar con un stock de unos tres millones y medio de test rápidos. La realidad ha echado al traste el plan porque la alta demanda de estas pruebas ha mermado su suministro.

Isabel y María Pilar, las dos encargadas de la farmacia en Tetuán que previenen a sus clientes de la falta de test, explican que la Consejería de Sanidad ni siquiera se puso en contacto con el Colegio de Farmacéuticos para informar de que tendrían que encargarse de realizar el reparto. "Nosotros lo vimos en los medios de comunicación y fue entonces cuando el Colegio se puso en contacto con la Consejería, que les dijo que, efectivamente, nos encargábamos de repartir los test, pero no nos han dicho nada más".

"Estamos pendientes de recibir test, pero ahora mismo no tenemos ninguno", explican en otro establecimiento de la Plaza del Cascorro, en el centro de Madrid. No han llegado los test gratuitos, pero los de pago tampoco. Hay falta de abastecimiento porque se acercan las fiestas navideñas y muchas personas quieren hacerse la prueba antes de acudir a las reuniones familiares, además de muchos estudiantes de otras comunidades que buscan asegurarse de que no están contagiados antes de regresar a sus casas.

Los test rápidos comenzaron a venderse en farmacias a mediados de julio. Su fiabilidad ha mejorado en los últimos meses y supera el 90%. Solo tienen una pega: detectan los positivos con mayor carga viral, por lo que existe un riesgo de falsos negativos en personas asintomáticas o en una fase muy temprana de la infección. Aun así, son útiles para intentar evitar contagios, especialmente antes de las reuniones sociales.

Eso ha provocado que de cara a las navidades su demanda se dispare. En el madrileño barrio de Portazgo, en el distrito de Vallecas, también es imposible encontrar un test de antígenos de autodiagnóstico. "Se nos acabaron ayer y no sabemos cuándo llegarán. Está viniendo mucha gente con síntomas, pero también muchos que han estado en contacto con positivos", dice una de las farmacéuticas de un local pegado a la M-30.

En la siguiente farmacia tampoco hay suerte. "Hay problemas con el abastecimiento y en los centros de salud están saturados, así que la gente viene a por test para hacérselo en casa. Unido a que la gente quiere tomar precauciones de cara a las fiestas... estamos sin existencias", dice uno de sus trabajadores.

En la tercera farmacia la cola rodea el local. En la cristalera de la entrada cuelga un cartel que informa de que los test gratuitos de la Comunidad de Madrid no llegarán hasta el 22 ó 24 de diciembre. Tampoco hay de pago: "Llegan a cuentagotas. Este señor se acaba de llevar unos que pidió ayer. Quizás mañana nos lleguen más".

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se disculpó a través de Twitter por las "molestias y la confusión" y aseguró que la Comunidad "distribuirá finalmente los test de antígenos la próxima semana debido a problemas de suministro".

La @ComunidadMadrid distribuirá finalmente los test de antígenos la próxima semana debido a problemas de suministro.



Lamentamos las molestias y la confusión.



Nuestra intención sigue siendo facilitar a los madrileños todos los medios para la detección precoz de cara a Navidad. — Enrique Ruiz Escudero (@eruizescudero) 14 de diciembre de 2021

"Al principio nos dijeron que iban a llegar el día 16, no el día 15 como habían dicho en la televisión. Luego el día 20. Y ahora ya no saben", comenta una farmacéutica del barrio de Lavapiés que lleva toda la mañana explicando a las personas que entran por la puerta que no han llegado los test de antígenos gratis y que no sabe cuándo los recibirán.