Los hospitales de Madrid suman cada vez más camas para pacientes graves de COVID-19 pero no consiguen aliviar el colapso de las UCI

La estadística de la Comunidad de Madrid indica a día de hoy que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ya están saturadas. Aunque el viceconsejero de Salud Pública y estrategia Covid, Antonio Zapatero, informaba este miércoles de que el 47% de las camas de intensivos están ocupadas por pacientes con coronavirus, la realidad es que las camas estructurales de UCI, las que se gestionan por especialistas en medicina intensiva, están ya llenas en la gran mayoría de los hospitales madrileños copadas por pacientes con la enfermedad. Para hacer frente a esta presión asistencial, los hospitales madrileños han de sumar cada día nuevas camas para pacientes graves de COVID-19.

Los médicos de 62 hospitales públicos y privados de la región se han vuelto a organizar en grupos de whatsapp –al igual que ocurrió en primavera, cuando Madrid era también el epicentro de la pandemia– para llevar la contabilidad de las camas ante la falta de información de la Consejería de Sanidad y así poder gestionar traslados de pacientes más graves desde unos centros a otros en función de las plazas disponibles. Según los datos que recaban estos sanitarios, las unidades de cuidados intensivos están ya al 95% de su capacidad solo con pacientes Covid-19, y serían el 112% si solo computasen los hospitales públicos.

La Consejería de Sanidad asegura que en estos momentos hay 977 camas UCI en Madrid, que incluyen las UCI de las que disponían en los hospitales y las nuevas que se han ampliado estos meses. "De ellas, 430 están ocupadas con pacientes Covid-19, lo que supone un 44% del total de camas instaladas", asegura un portavoz del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero a elDiario.es. ¿Por qué se produce entonces esta discrepancia entre los médicos y la Comunidad de Madrid?

La explicación la ofrece la propia Consejería de Sanidad: "Según los planes de elasticidad de cada hospital, se van habilitando más camas y más puestos de UCI, y también se van suspendiendo cirugías no urgentes programadas si es necesario, por eso los datos [sobre camas disponibles] no son rígidos". Es decir, la Comunidad de Madrid cuenta como cama UCI cualquier unidad donde haya instalada un respirador: quirófanos, salas de reanimación postquirúrgica, UCI pediátrica... Así que al darle consideración de camas UCI a esos refuerzos, baja el porcentaje de ocupación. Los médicos en cambio están contando las unidades de críticos médicas con las que realmente cuenta un hospital para dar una imagen fidedigna de la situación del sistema, y no todas las adicionales que se han ido instalando.

Este grupo de profesionales médicos de 62 centros explica que las UCIs médicas están gestionadas por especialistas en medicina intensiva, mientras que las UCIs globales incluyen las médicas, las unidades de reanimación postquirúgica y las unidades coronarias. "Las UCI médicas se ocupan normalmente de las neumonías graves como la de la Covid", añaden. "El tanto por ciento de ocupación en hospitales públicos de UVIs médicas es del 112% porque ha habido un aumento de camas sobre las que había antes de la pandemia. El 46% de ocupación –el que utiliza la Comunidad de Madrid– incluye en el denominador las camas de críticos globales".

Las gerencias de muchos hospitales ya empiezan a tirar de espacios extra como la Reanimación (REA) o la Unidad de Reanimación Post-Anestésica (URPA), donde se quedan los pacientes que acaban de salir de una cirugía o las unidades donde se ingresa a los pacientes que han tenido un accidente. Con la suspensión de las cirugías que ya se ha producido en varios hospitales, principalmente del Sur donde más saturados están, los quirófanos vuelven a ser unidades de intensivos.

Miguel Hernán, profesor de Harvard especializado en bioestadística y epidemiología, se hacía eco este miércoles de estas contradicciones entre la Consejería de Sanidad y los médicos. El epidemiólogo ponía el acento en un hilo de Twitter en otro dato preocupante: "En periodos no pandémicos estas secciones suelen estar al 70%-75% de ocupación".

Porque las cifras oficiales cuentan como UCI cualquier cama donde se puede instalar un respirador:

quirófanos, salas reanimación postquirúrgica, unidad coronaria, UCI pediátrica...



Y no cuentan que el 70-75% de UCIs de verdad suelen están ocupadas en periodos no pandémicos. — Miguel Hernán (@_MiguelHernan) 23 de septiembre de 2020

Los hospitales que soportan una mayor presión asistencial son los del Sur. La Comunidad de Madrid restringió la movilidad de 37 zonas de la región concentradas principalmente en esas áreas sanitarias, pero esas medidas de limitación de la movilidad y de aforos se ampliarán este viernes a nuevas zonas de la región donde ya hay 16 áreas sin restricciones que superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas. "Se pueden plantear medidas más específicas para las zonas básicas de salud que no se pueden descartar para el conjunto de la Comunidad, como aforos en la restauración, que estamos analizando", detalló Zapatero. "En estos momentos estamos estudiando y analizando la situación actual con datos de este nuevo informe para estudiar la ampliación de estas medidas a nuevas zonas básicas de salud", manifestó.

Pero la alta ocupación no se produce solo en las UCI. Este diario publicaba los datos de ocupación de los hospitales de Madrid a fecha del 17 de septiembre que reflejaban que 18 hospitales ya tenían una ocupación superior al 90% de su capacidad (entre pacientes covid y no covid), mientras que 37 de ellos en una ocupación superior al 80%, según las cifras del 16 de julio. En muchos las UCI estaban al 100%. "Lo más importante ahora es proteger el sistema asistencial", decía este miércoles el viceconsejero de Salud Pública y estrategia Covid, Antonio Zapatero, que reconocía que la presión asistencial está en estos momentos principalmente en las UCI. Preguntado por la reapertura del hospital de campaña en Ifema, que él mismo dirigió, Zapatero admite ahora que allí solo se atendieron a pacientes leves y que solo se instalaron 12 puestos de UCI.

Los sanitarios con los que ha hablado elDiario.es coinciden, sin embargo, en que el principal problema no es el espacio –reformado en la mayoría de centros–, sino la falta de profesionales especialistas. "Ha habido ocasiones que con camas disponibles no podemos atender a una persona que necesita ser entubada porque no están los médicos y enfermeros necesarios para ello", explica un médico del 12 de octubre. "Si tenemos más ingresos en UCI va a ser un problema y parece que eso va a ocurrir ya porque está pasando", añade. El Ejecutivo regional defiende desde hace días que ya no hay sanitarios para contratar. Para hacer frente a este déficit, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha pedido al Ministerio de Sanidad un cambio de la normativa para poner contratar a médicos extracomunitarios.