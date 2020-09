Gobierno y Comunidad de Madrid ultiman un plan de fases y medidas más duras para contener la expansión del virus

Solo dos días después de que hayan entrado en vigor las medidas que restringen la movilidad de 855.000 personas en la Comunidad de Madrid –repartidas en 37 áreas sanitarias–, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se prepara para extenderlas a nuevas zonas de la región e incluso volver al sistema de fases de la desescalada. Los contagios avanzan más rápido que las medidas puestas en marcha este lunes y que tratan de frenarlos –que para los expertos llegan tarde y son escasas– y ya hay otras 16 zonas que superan el umbral fijado este lunes por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para ampliar las restricciones: una incidencia de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

El Ejecutivo autonómico informará previsiblemente este miércoles de las nuevas restricciones, pero el Ministerio de Sanidad ya adelantaba que trabajan con el Gobierno regional sobre la idea de un sistema de fases similar al que hubo al final del estado de alarma y que enfrentó a ambas administraciones. Esta vez, será la Comunidad de Madrid quien tenga la última palabra.

La primera en abrir la puerta a que las medidas se extiendan a más zonas de la autonomía era la propia presidenta madrileña en una entrevista por la mañana en Onda Cero. Díaz Ayuso planteaba incluso ampliarlas a toda la región: "Anuncio que no van a ser solo en esas 37 áreas, en todas las zonas; porque a mí no me sabe bien, y esto sé que está sucediendo, lo veo, que a partir de mañana o pasado haya un bar en Vallecas o en Usera que cumple todas sus normas, que a las diez esté cerrado, y que todo el mundo esté de copas como si no pasara nada a las once o a las doce en Chamberí, en Salamanca, en Chamartín...", aseguraba la dirigente del PP menos de tres días después de que ella misma presentara en rueda de prensa las restricciones junto con su consejero de Sanidad y defendiera que se habían seguido criterios "técnicos". "Lo que no es coherente es aplicar unas medidas en unas zonas y en otras no", añadía, enmendando sus propias medidas. E insistía: "Allí donde tengamos que actuar, lo haremos. No descartamos hacerlo de manera autonómica”.

Casi a la misma hora, Escudero explicaba en otra entrevista en Onda Madrid que a lo largo del día se valoraría si hay que ampliar las restricciones a alguna zona más que cumpla con los criterios de incidencia de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, "con tendencia estable o creciente y proximidad a zonas con esa incidencia". "Normalmente cuando hacemos el informe semanal es el martes, o sea que hoy a lo largo del día estaremos valorando si hay que ampliar alguna zona más o si hubiese que tomar algún tipo de decisión", decía el consejero.

Tras los datos publicados este martes por la Consejería de Sanidad, son 16 las zonas que superan esos números –aunque cinco de ellas ya habían sobrepasado ese umbral el pasado viernes y fueron excluidas de las restricciones. Son en la ciudad de Madrid, Lavapiés, García Noblejas, San Isidro, Canillejas, Orcasitas, Vicálvaro-Artilleros, Rafael Alberti, Campo de la Paloma y Villaamil; y en el resto de la región, Panaderas (Fuenlabrada), Doctor Trueta y Miguel Servet (en Alcorcón), Las Fronteras (Torrejón de Ardoz), Alcalde Bartolomé González (Móstoles), Sierra de Guadarrama (Collado Villalba) y Villa del Prado (Villa del Pardo).

Y puede que no sean las únicas. En Parla su alcalde solicitaba este martes formalmente por carta que las medidas que ahora afectan a dos áreas del municipio se extiendan por toda la localidad. "Voy a plantear la posibilidad de que se unifique el criterio de restricción de la movilidad para toda la ciudad de Parla", anunciaba Ramón Jurado en su cuenta de Facebook.

Un sistema de fases similar al de la desescalada

El Ministerio de Sanidad confirmaba después que se trabaja sobre la idea de un sistema de fases porque, como explicó Salvador Illa en la rueda de prensa tras el consejo de ministros, es "un procedimiento que usamos durante la desescalada y que dio buen resultado" y además es una lógica que la población conoce y puede hacer más sencillo su cumplimiento. Lo que no está claro es en qué consistirán esas fases, cómo se medirán o si se establecerán baremos o indicadores para evaluar a los territorios en los que se apliquen. Deslizan en Sanidad, eso sí, que no tienen por qué corresponderse con las fases de la desescalada que se diseñaron durante la primera ola de la pandemia. La idea, aclaran, es diseñar un procedimiento que permita mayor previsión –adelantar escenarios epidemiológicos– y el mayor control posible.

El ministro destacó la sintonía con las autoridades de Madrid en la reunión que mantuvieron este lunes –y que se ha repetido después durante la tarde del martes– y en la que se habló de esta estrategia, y también dejó "en manos de los especialistas" el desarrollo de las medidas, para lo que se remitió a la reunión que mantenían por la tarde los técnicos del Ministerio y la Consejería de Sanidad de Madrid. La reunión del ministro tuvo un carácter más político e institucional y en ella participaron tanto Illa como la ministra de Política territorial, Carolina Darias, y dos representantes de la Comunidad de Madrid: el vicepresidente Ignacio Aguado (Ciudadanos) y el consejero de Sanidad, Enrique Escudero.

Fuentes del Gobierno señalan la buena relación entre Illa y Escudero, que durante estas semanas de agravamiento de la situación en Madrid previas a la visita de Pedro Sánchez a la Puerta del Sol estuvieron en "contacto permanente", con conversaciones telefónicas "prácticamente diarias". Una buena relación que Escudero no tiene con la presidenta regional con la que apenas se habla, aseguran fuentes del Gobierno regional.

Pese a que desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se reprochaba la falta de colaboración del Gobierno central, "la realidad era que desde el Ministerio había cada día un acompañamiento y un trabajo conjunto de los técnicos de Sanidad con los de la consejería", señalan desde Sanidad. Illa afirmó también en la rueda de prensa de este martes que se realizaron "numerosas reuniones bilaterales con Madrid" y también con las comunidades de Castilla y León y Castilla-La Mancha para analizar la influencia que puede tener la alta incidencia de casos de Madrid en las comunidades vecinas.

La segunda reunión, este martes, tuvo un carácter más técnico. En ella participaron el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Garzón –que se sumó a la estructura del Ministerio el pasado 4 de agosto en un puesto de nueva creación–, y el viceconsejero de Sanidad de Madrid, Antonio Zapatero, además de la directora general de Salud Pública, Elena Andradas –que reemplazó a la dimitida Yolanda Fuentes, que abandonó el Gobierno de Ayuso por su desacuerdo con los intentos de Madrid de acelerar el pase de fase en la desescalada–. Aunque no ha trascendido el contenido de la reunión que tuvo lugar en el Ministerio de Sanidad, Simón y Garzón hablaron de "herramientas" a disposición de las comunidades autónomas "para aplicar en territorios concretos".

El grupo de trabajo se ha ampliado a las llamadas "unidades de apoyo" que se reunirán cada 15 días, y en las que participa el consejero de Vivienda de Madrid, el alcalde de la capital, la secretaria de coordinación territorial y el presidente de la Federación Madrileña de Municipios como miembros de la "unidad territorial". A ellos se suman en la "unidad técnica" el consejero de Justicia de Madrid, el de Transportes, la secretaria general de Transportes del Gobierno central, un representante de la Unidad Militar de Emergencias, otros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, además de los directores de los servicios de emergencia de la comunidad y la capital: el SUMMA 112 y el SAMUR.

La presidenta madrileña trata además de hacer frente a uno de los otros problemas estructurales de la región para hacer frente a la pandemia: el déficit de médicos, especialmente en la Atención Primaria. Para ello, Ayuso se reunió este martes con los sindicatos sanitarios con los que acordó mejorar las condiciones de médicos y enfermeras después de afirmar que "no hay médicos en España" y de reconocer que en Madrid "están mal pagados". Para hacer frente a su la falta de facultativos en Atención Primaria, Ayuso acordó con los sectores sociales equiparar sus salarios con los de hospitales y prometió incorporar 75 nuevos médicos de Familia en octubre. La presidenta madrileña avisaba, no obstante, de que la plantilla sanitaria tendrá que "trabajar más horas" para frenar la segunda ola.

Solo en las últimas 24 horas se han registrado 3.682 casos nuevos de coronavirus en la región y 39 fallecidos en hospitales, que ya se encuentran al borde del abismo. El Gobierno de Ayuso trata contra reloj de evitar tener que implantar un estado de alarma en la región que, en palabras de la presidenta madrileña, "sería la muerte". Y también pondría en cuestión toda la estrategia del Partido Popular durante los últimos meses contra el Gobierno central.