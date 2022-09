Juicio por el caso Jimmy: más de 80 ultras se sentarán en el banquillo ocho años después de la pelea

Ocho años después de los hechos del caso Jimmy ya hay fecha para el juicio. Será el 1 de diciembre de este año. Hasta 82 ultras del Atlético de Madrid y del Deportivo de A Coruña se sentarán en los banquillos de la Justicia por presuntamente participar en una multitudinaria pelea en la que falleció el hincha del Dépor, Francisco Javier Romero alias Jimmy. La reyerta sucedió en las inmediaciones del antiguo Vicente Calderón en 2014 y acabó con el cuerpo del coruñés en el río Manzanares. El fiscal pide penas de hasta dos años y medio de prisión.

El Juzgado de lo Penal 23 de Madrid, acuerda llevar a juicio a los acusados por delitos de riña tumultuaria, tenencia ilícita de armas y atentado en concurso con lesiones. Se trata de la pieza principal, referente únicamente a la trifulca, y no la investigación de la muerte de Jimmy, que formaba parte de una pieza separada y que la Justicia cerró sin culpables.

En noviembre de 2021, el juez consideró que no había indicios suficientes para procesar a nadie y no creyó el testimonio de una persona que señaló al presunto responsable de la muerte, ocurrida el 30 de noviembre de 2014. Ahora, está pendiente de que la Audiencia de Madrid decida si archiva definitivamente una vez que la jueza no procesó a persona alguna por su muerte.

La Fiscalía les imputa a todos los ultras, pertenecientes al Frente Atlético y a los Riazor Blues, un delito de riña tumultuaria con la agravante de discriminación ideológica, por el que pide entre un año y nueve meses de prisión, además de la prohibición de acceder a recintos deportivos durante la condena.

Por su parte, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) que ejerce la acusación popular, pide entre uno a tres años y medio de cárcel, si bien precisa que las penas por algunos delitos podrían ser sustituidas por multas que oscilan entre los 72.000 y 117.000 euros.

El escrito de la fiscal, señala que el 30 de noviembre de 2014 hinchas del Frente Atlético y Riazor Blues, con ideologías políticas contrarias - neonazis los primeros y de extrema izquierda los segundos-, “se convocaron en las redes sociales” para acudir a las 09.00 horas a las inmediaciones del estadio con la “única motivación de demostrar al otro grupo la primacía de su equipo y de la ideología con la que se identifica”.

Allí, los acusados “se acometieron recíprocamente” de “forma violenta, confusa, aleatoria y tumultuariamente” actuando “en todo momento en grupo” y “portando algunos de ellos armas prohibidas e instrumentos peligrosos como palos de madera, de aluminio, porras, bates de béisbol, navajas, mosquetones, defensas extensibles”.

Muchos de los acusados resultaron heridos así como varios policías en aquella pelea en la que falleció Jimmy, sin que hasta la fecha se hayan encontrado a los autos materiales de su muerte.