Madrid tendrá cerrados desde el lunes cinco municipios y 17 zonas de salud ante el incremento de los contagios

El incremento de casos de coronavirus en la Comunidad de Madrid ha llevado al Gobierno regional a mantener el toque de queda de 23.00 y 6.00 y la prohibición de reunirse en domicilios a los ciudadanos no convivientes. La tasa de contagios se sitúa ya en la región en 330 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 270 de la semana anterior. El aumento comenzó antes de las festividades de Semana Santa y no ha dejado de crecer desde entonces, así como los ingresos hospitalarios. "Estamos recogiendo sin duda los efectos de la Semana Santa y del cierre perimetral", ha asegurado el viceconsejero de Salud Pública Antonio Zapatero, pese a que ha sido el Ejecutivo madrileño el que no ha querido ampliar las restricciones durante esas fechas como han hecho otras autonomías.

A partir del lunes, la Consejería de Sanidad ampliará las restricciones de entrada y salida, salvo por causa justificada, a siete nuevas zonas básicas de salud (ZBS) y una localidad. Al mismo tiempo las levantará en una zona básica y seis localidades, por lo que a partir del próximo lunes quedarán perimetradas un total de 17 zonas básicas y cinco localidades.

En estos núcleos de población viven 427.809 ciudadanos, el 6,48% del total de la región, y concentran el 9,18% de los casos de los últimos 14 días, ha informado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas. Como ha ocurrido en otras ocasiones que la incidencia sube, el Gobierno sube el umbral para determinar las restricciones. Pasa por tanto de 350 a 400 casos por 100.000 habitantes a 14 días, tendencia creciente y transmisión comunitaria.

A partir de las 00:00 horas del lunes 12 de abril y hasta las 00:00 horas del lunes 26 de abril quedarán restringidas las zonas básicas de salud de Villanueva del Pardillo; las zonas de La Princesa y Barcelona, en Móstoles; en Madrid capital las de Villa de Vallecas (distrito de Villa de Vallecas), Quinta de los Molinos (distrito de San Blas-Canillejas), Barajas (distrito de Barajas) y Silvano (en el distrito de Hortaleza); así como en el municipio de Manzanares El Real.

Por otro lado, se levantan las limitaciones de entrada y salida en la zona básica de Núñez Morgado (distrito de Chamartín), en Madrid capital, y en las localidades de Chapinería, Torrejón de Velasco, Villanueva de la Cañada, Navacerrada, Navas del Rey y Santos de la Humosa.

Se mantienen las restricciones de movilidad una semana más, es decir hasta las 00:00 horas del lunes 19 de abril, las zonas básicas de salud de Las Margaritas, en Getafe; San Fernando, en San Fernando de Henares; en Madrid capital las de Alameda de Osuna (distrito de Barajas), Rejas (San BlasCanillejas), Chopera (Arganzuela); Virgen de Begoña (Fuencarral-El Pardo); Vicálvaro-Artilleros y Valdebernardo (Vicálvaro); Valle de la Oliva (Majadahonda) y la zona básica de Villaviciosa de Odón.

También quedarán limitadas durante una semana más las entradas y salidas, salvo por causas justificadas, en las localidades de La Cabrera, Moralzarzal, Colmenarejo y Paracuellos de Jarama.

Restricciones en los municipios y zonas cerradas

En las 17 áreas de salud y cinco localidades se restringe a partir del lunes la entrada y salida, aunque se permite la circulación de personas residentes dentro de estos ámbitos territoriales "siempre respetando las medidas de protección individual y colectiva". También se permitirá que los ciudadanos salgan del perímetro por desplazamientos que cuenten con una justificación como la asistencia sanitaria, cumplimiento obligaciones laborales, asistencia a centros docentes y educativos, retorno a residencia habitual, cuidar a personas mayores y dependientes discapacidad o vulnerables. También se permitirá abandonar esta sección sanitaria para desplazarse a entidades financieras, acudir a citaciones urgentes en órganos judiciales, renovar permisos oficiales, presentarse a exámenes oficiales inaplazables o argumentar motivos de causa mayor, así como situación de necesidad.

Respecto a los lugares de culto, el aforo no podrá superar el tercio. En los velatorios podrán estar un máximo de 15 personas en espacios al aire libre y 10 personas en el caso de ser lugares cerrados. En estas zonas, los aforos y horarios de actividad se mantienen como en el resto de la región: cierre de hostelería a las 00 horas y la prohibición de que las personas se reúnan en el ámbito público y privado desde la medianoche hasta las seis de la mañana. Una de las medidas más polémicas es la suspensión temporal de la actividad de los parques infantiles de uso público.

Medidas para toda le región

La Comunidad de Madrid mantiene también durante 14 días más la prohibición de las reuniones de no convivientes en domicilios, salvo que se trate de cuidados a terceras personas (mayores, dependientes, menores de edad o personas vulnerables).

Además, continúa la limitación de movilidad nocturna desde las 23.00 horas hasta las 06.00 horas y del horario de la hostelería y de la restauración hasta las 23.00 horas como máximo, quedando prohibida la entrada de nuevos comensales después de las 22.00 horas.

Igualmente, sigue siendo obligatorio, dentro de las medidas preventivas para hacer frente al Covid-19, asegurar la ventilación adecuada y permanente de los establecimientos; separación entre los grupos de mesas; que el número de comensales en las terrazas sea de un máximo de seis personas por mesa, y de cuatro en el interior de los establecimientos, y que está prohibido el consumo en barra.

También se mantiene la obligatoriedad del uso de mascarilla de forma continuada, tanto en el interior como en terrazas, excepto en el momento concreto de la ingesta de bebida o comida.