La oposición amplía sus denuncias sobre los contratos vinculados al hermano de Ayuso e incluye fraccionamientos y la calidad de las mascarillas

Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han vuelto este miércoles a la Fiscalía Anticorrupción para ampliar sus denuncias relacionadas con los contratos de la Comunidad de Madrid a empresas relacionadas con el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Los grupos de la oposición reclaman que se investigue el "fraccionamientos" de algunos contratos y ponen el foco en la calidad de las mascarillas, tal y como adelantó en exclusiva elDiario.es.

En la denuncia de Más Madrid, a la que ha tenido acceso esta redacción, se expone que existen cuatro facturas entre la empresa Priviet Sportive SL a Tomás Díaz Ayuso, como ya avanzó la presidenta madrileña en su comunicado del viernes, después de que la izquierda hubiera acudido a Fiscalía. Una de ellas tiene "conexión directa con el contrato público de emergencia" por importe de 55.850 euros como reconoció Ayuso. Más Madrid reclama que se indague en esta factura y también en las otras tres que el hermano habría cobrado de la empresa –propiedad de un amigo de la presidenta– que se hizo con el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas.

En referencia a las mascarillas, la formación que lidera Mónica García también hace hincapié en la información publicada por elDiario.es que desveló que las unidades no eran del modelo que recogía el contrato –FFP2 y FFP3–, sino KN95, más barato y de menor calidad que los que figuran en la adjudicación.

No fueron FFP3, las mascarillas más eficaces. De esas no hubo ninguna. Tampoco FFP2. Las que finalmente llegaron al pabellón de Ifema en abril de 2020 fueron todas KN95: un estándar de calidad chino, en teoría con similares prestaciones de filtrado que las FFP2, pero que no pasan por el mismo tipo de controles que exige el estándar europeo.

Más Madrid y Unidas Podemos también pone el foco en el fraccionamiento de contratos en las adjudicaciones a Artesolar Iluminación. Tal y como publicó elDiario.es en noviembre de 2020, los dos últimos contratos menores a esta empresa –es decir, sin publicidad ni concurrencia pública– se tramitaron el 4 y el 5 de marzo –antes de que estallara la pandemia–, por valor de 9.554,16 euros y 11.942,7 euros cada uno. Ambas adjudicaciones fueron para el mismo hospital –el Ramón y Cajal– con el mismo concepto –"lámpara"– y con solo un día de diferencia. En total, suman 21.496,86 euros. Algo que la oposición considera que es un claro ejemplo de fraccionamiento de contrato para no tener que sacar a concurso la licitación y poder adjudicarla a dedo.

"Hay hechos que pueden ser constitutivos de delito. No aparecen desgranados los conceptos. Hay Varios contratos menores para sortear los principios que deben regir la institución pública. Son contratos producidos a dedo y sin publicidad a Artesolar, que figuraba el hermano como jefe comercial, y lo borró de linkedin", ha asegurado la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto.

Los aviones en el punto de mira

Por parte del PSOE, también ponen el foco en los aviones que la Comunidad de Madrid fletó en abril de 2020 para traer material de China. Según explicaba el portavoz del PSOE, Juan Lobato, uno de esos aviones pagados por el Gobierno de Ayuso llegó el 14 de abril. Las mascarillas del famoso contrato a la empresa del amigo de los Ayuso, por la que el hermano de la presidenta cobró una comisión, se recepcionaron solo un día después. Los socialistas se preguntan si fue la Comunidad de Madrid quien pagó la llegada de estas mascarillas a Madrid.

Por ello, el PSOE pide explicaciones con el Transporte y la logística, así como la llegada de material. "No es muy lógico que en el expediente de un caso como este tienen sellos dobles, con entradas a Ifema y un pago de un vuelo de mercancía similar del 14 de abril de 2020", ha sostenido Lobato.

Si tienes alguna información relacionada con esta noticia, escríbenos a pistas@eldiario.es.