Una piscina municipal madrileña abre sin dejar secar la pintura y provoca que “los usuarios salgan con los pies azules”

El calor aprieta y los vecinos de Orcasitas hacen cola estos días para darse un chapuzón en la única piscina de verano que desde el pasado 14 de mayo hay abierta al público en el Centro Deportivo Municipal, perteneciente al distrito de Usera. La otra piscina, de mayores dimensiones, aún sigue en obras y no se espera que esté en uso en toda la temporada. Y para mayor fastidio de los vecinos, una tercera piscina, la de San Fermín –también en Usera–, retrasará su apertura este verano.

Pero la sorpresa que se han llevado los usuarios de esa única piscina de Orcasitas ha sido comprobar que las paredes del vaso están sufriendo desconchones de la pintura de clorocaucho azul con la que fue remodelada justo la víspera de su apertura. Y así lo ha denunciado y documentado Grupo Municipal Socialista tras visitar las instalaciones. “Este tipo de pintura requiere al menos tres días de secado, pero no dejaron ni 24 horas antes de llenarla de agua”. “El resultado es que la pintura se ha levantado y los usuarios salen con los pies azules, como los pitufos”, ironiza la concejala responsable de Deportes, Natalia Cera,

Bromas aparte, Cera advierte que el asunto puede derivar “en un problema de salud, tanto para los niños si ingieren las partículas que se desprendan, como, por supuesto, también medioambiental a la hora del desagüe”. Desde el Grupo Municipal Socialista no entienden que “por las prisas” del Ayuntamiento y más en concreto del área de deportes que gestiona Ciudadanos, se haya generado esta situación. Por ello han hablado con la concejala y presidenta del distrito de Usera, Loreto Sordo, para ver si van a tomar medidas. “El problema es que ahora no saben qué hacer, y dudan entre vaciarla y llenarla otra vez o meter un limpiafondos a lo bestia. Están evaluando no como solucionar el tema”, adelanta.

Los socialitas no entienden “por qué no se pudo haber previsto este problema y haber pintado la piscina un mes antes”. Tras documentar la situación, afirman que alertaron tanto al director de la instalación, como a la Junta de Distrito, cuyos técnicos supervisaron este trabajo, que se encargó a la empresa Ferrovial. Ahora están a la espera de ver que solución plantean. Pese a estos supuestos riesgos la piscina sigue abierta y “la gente ya se esta bañando”, añade Cera.

Desde el área de Deportes que dirige la concejala de Ciudadanos Sofía Miranda se sorprenden de la importancia que la oposición socialista le está dando a este tema: “Han puesto unas laminas de caucho en el suelo de las que se ha desprendido alguna laminilla de pintura”, aclaran fuentes de este departamento.

Además, desmienten que eso pueda generar el más mínimo peligro para los bañistas. “No hay ningún problema ni peligro para la salud, es algo muy liviano e inocuo, y la empresa encargada ya ha informado que se puede arreglar sin necesidad de cerrar la piscina”, concluyen.

Un inicio de temporada accidentado

El inicio de la temporada de verano en las piscinas municipales madrileñas tuvo lugar el pasado 14 de mayo, una fecha poco usual pero adelantado por las altas temperaturas que están registrándose en la capital, en donde estos días se han superado los 30 grados. Aunque lo intentó, Ayuntamiento no ha conseguido llegar a tiempo a contar con todas sus instalaciones disponibles. Siete de ellas todavía están en obras y hubo tres más que no se llegó a tiempo de acondicionarlas.

El consistorio explicó que las piscinas de La Concepción (Ciudad Lineal), Santa Ana (Fuencarral-El Pardo), Vallecas (Puente de Vallecas) retrasarán su apertura. Además, otras instalaciones como la de Francos Rodríguez (en Moncloa aunque junto a Tetuán), Ángel Nieto (Puente de Vallecas) o la de Vicente del Bosque (Fuencarral) no abrirán en toda la temporada estival por reformas en sus instalaciones. Representan casi un tercio de las 22 piscinas con las que cuenta actualmente el Ayuntamiento de Madrid.

Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Madrid, mantiene los dos turnos a la hora de acceder a las piscinas, de 10.00 a 15.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Las entradas se pueden reservar en la aplicación Madrid Móvil y en la web del consistorio y cuestan 2,25 euros por turno.

Más Madrid lamentó entonces esos retrasos. “Es increíble e intolerable que, a pesar de tener meses para acometer las obras de acondicionamiento necesarias, nos encontramos con instalaciones cerradas justo cuando este fin de semana se abren las piscinas de verano”, señaló la concejala Mar Barberán, que aseguró “que muchas familias se queden este año sin el único respiro que tienen a su alcance, sin el único espacio que, en muchas ocasiones, es lo más parecido a unas vacaciones de verano”.

“La falta de previsión y la incapacidad de Almeida para resolver incidencias son absolutas”, sentenció la concejala. Un gobierno debe ser capaz de planificar con tiempo, gestionar con agilidad, ejecutar y dar soluciones a los problemas de los madrileños y madrileñas y lo que nos están demostrando con la gestión de estos equipamientos es justo lo contrario“, zanjó.

También la portavoz socialista, Mar Espinar denunció estos retrasos.