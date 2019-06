Carmena deja el acta en el Ayuntamiento y Marta Higueras abre la batalla por la sucesión en Más Madrid

Manuela Carmena ha dejado este lunes su acta como concejala en el Ayuntamiento de Madrid, después de que se eligiera como alcalde a José Luis Martínez-Almeida, del PP, el pasado sábado. Tras ello, queda libre el liderazgo del grupo de Más Madrid en el consistorio, el más numero, y por tanto, líder de la oposición frente al tripartito de derechas.

Apenas unas horas después de que Carmena dejara el cargo, su número dos, Marta Higueras, se ha postulado como sucesora de la exalcaldesa. "Quienes piensen que voy a renunciar a liderar el legado de Manuela Carmena es que no me conocen", ha advertido Higueras en Twitter, una vía no muy habitual empleada por la edil.

Higueras subraya que cree "en un proyecto", Más Madrid, y "en la defensa de los derechos de los ciudadanos". "Por eso estoy en política", termina.

Quienes piensen que voy a renunciar a liderar el legado de Manuela Carmena es que no me conocen. Creo en un proyecto y creo en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Por eso estoy en política. @MasMadrid__pic.twitter.com/3PBaq5aDlX — Marta Higueras (@MartaMHigueras) June 17, 2019

Esta misma mañana tendrá lugar la reunión del grupo municipal de Más Madrid, ha podido confirmar Europa Press. Servirá para cumplir con los plazos administrativos que marca el reglamento del Pleno, los cinco días hábiles desde la constitución de la Corporación para transmitir la configuración del grupo en cuanto a quién ostentará la portavocía, la portavocía adjunta y quién será el secretario o secretaria del grupo municipal.

La pasada semana la tres de la lista, Rita Maestre, abría la puerta a una portavocía coral. Destacaba la posibilidad de que el grupo se conforme con "una dirección y varias portavocías" y añadía que nadie tiene intención de sustituir a Carmena porque eso "sería ridículo y osado".

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha llegado andando a las 9 horas al registro de la Plaza de la Villa para renunciar a su acta de concejala en el Consistorio de la capital. Lo ha hecho acompañada por su escolta y sin querer hacer declaraciones extensas a los medios. "Yo ya no soy nadie", ha dicho entre sonrisas a los periodistas.

En la Plaza de la Villa ha sido recibida por el secretario del Pleno, Federico López de la Riva, ante quien entregará el acta. Fiel a su costumbre de madrugar, Carmena ha llegado a primera hora de la mañana a presentar formalmente su renuncia.

Pretendía que fuera un acto discreto, como explicaban días atrás desde su personal de confianza, pero desde las 8 horas, cuando abre el registro, ya había prensa esperándola.

"No voy a hacer declaraciones, queridos amigos, yo aquí ya no soy nadie. Hoy aquí renuncio", ha declarado a los medios. Carmena ha afirmado sentirse "muy bien". "Ya veremos", ha contestado a la pregunta de qué va a hacer a partir de ahora.

Carmena ha estado en las dependencias del registro 30 minutos. Después salía del número 4 de la Plaza de la Villa y se detenía unos minutos a hablar con la prensa. "No es despedida, despedida. Nos vamos a seguir encontrando en muchas ocasiones en la vida", decía a los periodistas.