Los discutidos topes de renta para recibir ayudas de Ayuso: 35.913 euros para becas comedor y 150.000 para cheques canguro

El curso escolar comenzó hace más de un mes –el 6 de septiembre– y muchas familias están viendo cómo las ayudas que prometió la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso no llegan. Algunas no pueden acceder a ellas ante las complicaciones que se encuentran por el cambio en el sistema para solicitarlas. Y otras porque los límites de renta de los beneficiarios han sido modificados y varían en función de las ayudas, provocando las críticas de familias y sindicatos.

En el caso de las prestaciones escolares uno de los requisitos para pedir esas ayudas ha sido no superar el límite de renta per cápita familiar de 35.913 euros. El curso anterior fue de 25.000 para Infantil, de 10.000 para Bachillerato y 20.000 para las FP de grado superior. Pero, por ejemplo, para acceder a los llamados cheques-canguros destinados a sufragar parte de lo que las familias destinan a cuidadoras de sus hijos, el Gobierno de Ayuso permite que las familias puedan ingresar hasta 120.000 euros al mes.

Durante la primera jornada del Debate de Investidura celebrado en junio, la presidenta regional anunció un Plan de Apoyo a las Familias que incluía nuevas ayudas y bonificaciones destinadas especialmente a las familias numerosas y monoparentales con dos hijos. Entonces adelantó que tendrían un descuento del 50% en el transporte público y pagarían un 30% menos por el comedor escolar.

Además, la presidenta ya se había comprometido a implementar una nueva ayuda “directa” por parto o adopción múltiple, en un pago único de 1.800 euros por hijo: 3.600 euros en el caso de gemelos o mellizos, 5.400 euros en el caso de trillizos y 7.200 euros en el caso de parto o adopción múltiple de cuatro hijos, “para hacer frente a los primeros gastos de los recién nacidos”, sin tener en cuenta la renta familiar.

Avalancha de quejas y denuncias

En cuanto a las becas de comedor, según la orden emitida por la Comunidad de Madrid, habría dos tipos de ayudas: las que cubren el 82% del coste del comedor (un euro el menú, en lugar de 5,5 euros), para las familias con menos de 3.000 euros al mes de renta per cápita; y otra que cubre el 45,5% (tres euros el menú) del precio total para quienes no superen los 4.260 euros de renta per cápita. Estas becas las reciben sistemáticamente los hijos de familias víctimas de violencia de género, víctimas de atentado terrorista, niños en acogida y los hijos de policías, guardia civiles y militares.

Pero el sistema para recibir la ayuda ha sido modificado este curso y ahora en lugar de ser tramitadas por los propios centros se realizan on line a través de empresas externalizadas que se encargan de recibir las solicitudes, lo que ha provocado numerosas incidencias a la hora de completar todos los requisitos que se exigen.

La Comunidad contrató para gestionar y “agilizar” los trámites de estas becas comedor en centros públicos a la Empresa de Trabajo Temporal (ETT) Randstad, con un contrato por valor de 227.298,50 euros para el curso 2023/ 2024. Según otra resolución, “los abonos a los centros privados sostenidos con fondos públicos y a las escuelas infantiles de gestión indirecta [es decir, regidas por cooperativas de educadoras] se realizarán a través de otra ”entidad colaboradora“, en este caso Gureak Marketing S.L.U ”que actuará para dichos fines“, según develan fuentes de Ameigi, la Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta.

Sin embargo, la situación con este sistema ha ido a peor y han sido varias las familias que en el inicio del curso no habían logrado completar correctamente las solicitudes, por lo que se vieron obligadas a adelantar el dinero del primer mes, mientras otras terminaron renunciando a la beca. Con todo, la situación más complicada la están sufriendo las llamadas familias monoparentales ya que la Comunidad de Madrid exige la firma del otro progenitor, una sentencia de divorcio o el certificado de defunción de la supuesta pareja para completar la solicitud. Pero hay mujeres que viven solas con sus hijos y por determinadas circunstancias no pueden aportar esa documentación. Y el plazo de subsanación de errores concluyó el 4 de octubre.

Ante la avalancha de quejas recibidas y las denuncias de la oposición, el nuevo consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, se comprometió a mediados de septiembre a adelantar el coste del servicio a quienes ya lo había adelantado y a no excluir a nadie. También señaló que estaba convencido de que todas esas incidencias quedarían resueltas antes del 31 de octubre. Viciana recordó además que este año el presupuesto para estas ayudas dirigidas a las personas con menos recursos de la región se ha incrementado hasta los 39,2 millones de euros para llegar a los 100.000 beneficiarios. Este viernes, el Gobierno regional se comprometió además en un nuevo sistema “más sencillo” que agilice la petición de esas ayudas.

Menores en “situación de desprotección”

Pero la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) 'Francisco Giner de los Ríos' no se conforma y amenaza con denunciar ante la Fiscalía de Menores a la Comunidad de Madrid por si se está cometiendo un delito contra los derechos de los menores. Además se ha dirigido al Defensor del Pueblo para solicitar amparo por la “situación de desprotección” en la que quedaban estos de esos niños y niñas miembros de familias más vulnerable.

“El curso ya ha empezado y muchos menores dependen de la comida del centro educativo como la única completa que realizan al día; pero, a día de hoy, los niños y niñas más vulnerables no está comiendo en los comedores escolares porque la Comunidad de Madrid no ha resuelto las becas”, sentenció la FAPA en un comunicado. “Es inadmisible que las becas de comedor no estén resultas en tiempo, antes del inicio de curso, y que además esta situación se produzca año tras año”, añadía en el comunicado la organización de padres y madres, que reclaman un modelo de comedor escolar “gratuito y universal”. La Federación se reunía de nuevo este martes para abordar esta problemática.

Por su parte, la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid calificó directamente de “crisis humanitaria” los problemas generados en los centros de la capital. El sindicato ha denunciado que muchos de los requisitos para conceder dichas becas “no figuran en la convocatoria inicial”, que “se rige exclusivamente por los ingresos familiares”.

Desde la Consejería de Educación han afirmado a esta redacción que “el proceso para la concesión de las becas de comedor se encuentra aún abierto, por lo que no disponemos aún de datos”. “En cuanto al resto de becas no han tenido ningún cambio con respecto a años anteriores y se están concediendo con normalidad”, afirman.

Madrid, a la cabeza del país en el coste de la crianza

Los grupos de oposición en la Asamblea de Madrid, Más Madrid y PSOE, han exigido a Ayuso que las becas de comedor sean gratuitas para las familias más vulnerables. Tanto la portavoz de educación de Más Madrid, María Pastor, como su homólogo del PSOE, Esteban Álvarez y su compañera en la Comisión de Política Social, Lorena Morales, creen que el comedor escolar debe de ser gratuito para todos los hogares cuyos ingresos estén en menos 35.000 euros anuales.

Todos ellos apelan al informe de Save The Children de 2022 en el que se sitúa a la Comunidad de Madrid a la cabeza de todo el país en el coste de la crianza, un 21% por encima de la media nacional. El informe sitúa la inversión por alumno en 20 euros cuando la media nacional es de 40 euros. “Esto implica, por tanto, que las familias madrileñas asumen un mayor coste a la hora de criar y que están teniendo que hacer un esfuerzo mayor que el que hacen el resto de las familias españolas”, asegura María Pastor.

Desde Más Madrid hacen hincapié en que aumento de precio del comedor escolar llevado a cabo este curso por la Consejería de Educación con la excusa de que han subido los precios de los cáterin, se sitúa en torno a un 13%, llegando hasta 5,50 euros al día. “Este incremento implica una subida en torno a 130 euros al año por hijo y para muchas familias es inasumible”, afirma. En una Proposición No de Ley que este grupo llevó el pasado mes de septiembre a Pleno, exigieron al Gobierno regional que asumiera ese incremento del 13%. Pero la iniciativa fue rechazada en el Pleno de la Asamblea de Madrid con los votos del Partido Popular.

El grupo de Mónica García advierte que van a “perseguir” al nuevo Consejero de Educación hasta que les diga “cuántas becas de comedor se han perdido y el número de las solicitantes”, motivo por el que han solicitado que Viciana, el consejero de Educación, comparezca la semana que viene en comisión.

Las denuncias de la oposición

Los socialistas se muestran también muy beligerantes con la política de ayudas de Ayuso. Este viernes defendían en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley para atajar la pobreza infantil en la que solicitan, entre otras muchas cosas, que “los hijos/as de las familias con rentas brutas anuales inferiores a 35.000 euros queden exentos del pago del menú escolar, así como los beneficiarios de la renta mínima de inserción y del ingreso mínimo vital”.

Además, quieren que ese límite de 35.000 euros anuales se revise al alza para las familias numerosas y monoparentales y que “se reconozcan a estas como a las numerosas, aunque tengan solo un hijo si cumplen los requisitos como cualquier otra familia”. El PSOE cifra este grupo en 254.000, en su mayoría mujeres, “pero no tienen decreto que las reconozca y para acceder a becas les piden documentos que son ofensivos”.

Los socialistas solicitan también la aprobación de una ayuda para las familias directa y mensual de 100 euros por hijo/a cargo de entre 0 a 17 años desde el nacimiento, acogimiento permanente, preadoptivo y adopción que dispongan de unos ingresos brutos anuales inferiores a 35.000 euros“. Junto a esto piden que se dicte un nuevo ”decreto de familias monoparentales de urgencia para apoyar a las más de 254.000 que hay en Madrid, que las equipare a las numerosas en todos los beneficios y prestaciones, también a las que tienen un solo hijo/a“. El PSOE añade en la Proposición no de ley que ”aquellos usuarios/as que acrediten no poder hacer frente al pago de la factura de agua en su vivienda habitual obtengan la bonificación total“ y ”para las familias que ingresen menos de 35.000 euros brutos al año la bonificación en su vivienda habitual será del 50% del importe de la cuota de servicio fija“.

“La Comunidad más rica no puede dejar a sus niños, su futuro, atrás y debe garantizar el acceso a la alimentación”, zanja Lorena Morales, que también muestra indignada porque “en los institutos públicos de secundaria no hay comedor y eso es un agravio comparativo porque los concertados si lo tiene y muchas familias pueden recibir la beca si cumple los requisitos. Cree además que ”las ayudas de la Comunidad de Madrid están diseñadas para dejar fuera la mayoría de las mujeres “.

Polémica por los cheques-canguro

Una de las medidas que más ha indignado a los dos grupos de izquierdas es que mientras que muchas familias sufren lo suyo para acceder a las becas comedor, Ayuso se ha mostrado dispuesta a la concesión de un cheque-canguro para ayudar al pago de los costes laborales de la persona o personas empleadas del hogar que hayan estado contratadas durante el año 2022 en casas con niños menores de 12 años, también menores de 18 con discapacidad o con familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, con discapacidad igual o superior al 50% o en situación de dependencia.

Según explicó, se trata otorgar ayudas directas de hasta 4.000 euros. La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, responsable de estas subvenciones, señaló que dichas ayudas estaban pensadas para “familias de rentas medias-bajas”. Sin embargo, su publicación ha sido polémica ya que a ellas pueden acceder familias con ingresos muy altos, debido a los baremos establecidos en la convocatoria.

En concreto, la Comunidad de Madrid ha fijado una renta per cápita en cada familia por debajo de 30.000 euros anuales para poder acceder a dichas ayudas. Esto significa que en una casa con dos progenitores y dos niños podrán entrar hasta 120.000 euros y ser compatibles con la subvención. En una de cinco miembros la cantidad se elevaría hasta los 150.000 euros. En el caso de rentas per cápita inferiores a 20.000 euros anuales, la concesión de la ayuda sería completa, del 100%, mientras que las que van desde esa cifra hasta los 30.000 euros sería del 60%.

Para obtener este cheque-canguro, la persona empleada de hogar deberá haber trabajado en el domicilio del empleador, que debe estar situado en cualquier punto de la Comunidad de Madrid, y el contrato tiene que haberse extendido durante al menos 58 días naturales. Lo sorprendente es que esas ayudas, si se cumplen los requisitos exigidos, se están entregando por orden de entrada de cada petición en el registro, por lo que familias de menor renta podrían quedarse sin la subvención si otras con mayores ingresos presentaron antes su instancia. El plazo para solicitar esta ayuda acabó el 8 de septiembre. La Comunidad tampoco ha facilitado datos a esta redacción sobre el número de beneficiarios.