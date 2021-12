PP y Vox tumban una proposición de ley para proteger a los denunciantes de corrupción en la Comunidad de Madrid

Partido Popular y Vox han tumbado este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid una proposición de ley de Más Madrid que, entre otras cuestiones, contemplaba la protección a los denunciantes de corrupción. La norma, defendida por el diputado regional Alberto Oliver, debía pasar el primer trámite parlamentario con la toma en consideración de la misma, pero los votos en contra del PP y la abstención de la formación de extrema derecha lo han impedido.

La proposición de ley plantea la creación de una Agencia Madrileña contra el Fraude y la Corrupción que suponga a su vez el establecimiento de un régimen de protección de las personas que formulen denuncias respecto de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal, y la regulación del régimen sancionador respecto de las acciones u omisiones tipificadas en la ley.

El diputado de Más Madrid Alberto Oliver ha sido el encargado de defender la propuesta legislativa, que ha comenzado su intervención recordando que este jueves se celebra el día mundial contra el fraude y la corrupción. Oliver ha señalado que la ley es "importante" porque da trámite "al cumplimiento a una obligación legal", pero también "a una obligación moral para todas esas personas muchas veces anónimas que preservan nuestro sistema, y que si hoy no denuncian es por el perverso sistema que castiga a quienes son valientes".

"Si se repartiera el dinero que se ha perdido en España por causa de la corrupción, a cada persona le correspondería más de 1.900€ (datos de un informe presentado en la eurocámara por el Grupo Verde). Somos el 4º país que más dinero pierde de la Unión por este motivo, 90.000 millones hasta el 2019, que suponen 5,6 veces más que los recursos que se destinaron como Fondo COVID durante el año pasado. Sólo con la amnistía fiscal se estafaron más de 38.000 euros", ha recordado el parlamentario de Más Madrid.

Oliver ha asegurado que la corrupción no entiende de partidos, aunque ha enumerado las grandes causas de corrupción que afecta a PP –Gürtel y Púnica– y al PSOE –los ERE de Andalucía. El diputado regional ha apelado tanto a PP como a Vox para que cambiasen su sentido del voto, pero sin éxito: "Espero señorias que hoy con su voto tengan ustedes la altura de miras necesaria para olvidar de donde viene la propuesta y asuman como suya esta propuesta", ha asegurado.

Finalmente, Oliver ha agradecido la presencia en la Cámara de Vallecas de las personas que han hecho posible "una Agencia en Valencia, en Andalucía, En Castilla y León, en Navarra y en Cataluña". "Y que no cejáis en vuestro empeño de conseguir una sociedad más justa, una sociedad mejor", ha añadido. "Hoy es Más Madrid quien trae esta propuesta, pero sois vosotros el alma de la misma.Gracias Ana, gracias Lara, Gracias Rosa, Gracias, gracias, mil gracias…", ha concluido Oliver. Presente en el hemiciclo estaba, entre otras, Ana Garrido, denunciante de corrupción.

Lo que no sé pelea, no se consigue.

Por eso, aunque la mayoría se supone que van a votar a favor.

Aún nos queda algún partido que debería votar el Sí, por coherencia, en vez de ponerse de perfil @vox_es @VOX_Congreso @madrid_vox https://t.co/AZIQoFpCje — Ana Garrido Ramos (@AnaGarridoRamos) 9 de diciembre de 2021

Vox: "España no proporciona protección legal a los denunciante"

"España no proporciona protección legal a los denunciantes de corrupción", ha comenzado su intervención la diputada del PP Ana Cuartero, pero la formación de extrema derecha se ha abstenido en la toma en consideración de la norma. "Vox considera imprescindible el desarrollo de una ley a nivel estatal que permita a estos denunciantes de la necesaria protección", ha añadido a continuación y ha defendido que su partido ya la ha registrado en el Congreso de los Diputados, a la vez que recordaba el calvario de Ana Garrido.

"Desde nuestro grupo parlamentario no nos opondremos a su tramitación, teniendo en cuenta el incumplimiento de plazos de la autoridad estatal, no entorpeceremos que sean las comunidades autónomas las que suplan esa carencia en tanto en cuento sea tramitada la ley estatal pues consideramos imprescindible que los denunciantes de corrupción sientan la protección", ha asegurado Cuartero para defender su abstención. "Queda pues en manos del PP el permitir o no la creación de esta agencias, ellos no tienen inconveniente en crear estas agencias autonómicas, veremos hasta donde llega su compromiso contra la corrupción", finalizaba Cuartero pasándole la pelota al PP que ha votado en contra.

El diputado del PP, Ignacio Catalá, ha defendido el voto en contra de su partido asegurando que Más Madrid ha hecho este jueves una "enorme causa general contra la corrupción" del PP y que Oliver ha realizado "acusaciones veladas" en contra de su partido. "Es la ley más inconsistente, chapucera, e ilegal incluso inconstitucional que he visto en mi carrera administrativa", ha señalado Catalá. Y ha añadido: "Su falta de conocimientos jurídicos son tan palmarios que solamente desde ahí se explica que hayan tenido tan poca vergüenza de prensentar este texto".

El diputado de Unidas Podemos Tito Morano ha recordado que incluso en el Gobierno de Cristina Cifuentes ya incluían medidas en esta materia anticorrupción como las duplicidades de cargos, que han desaparecido en el programa electoral de este nuevo Ejecutivo. Morano ha instado al PP a que apoyara esta ley porque luego la podrían modificar con enmiendas, pero finalmente se han posicionado en contra.

Asimismo, el parlamentario del PSOE Diego Cruz ha apostado por establecer un "sistema sólido de ética pública" y ha indicado que sería "irresponsable" no tramitar esta normativa y "un fraude democrático". A su parecer, es necesario que se apruebe y que luego se lleve a debate para buscar la "integridad y la ética pública", en vez de posicionarse en contra como hace el PP, algo que no le ha sorprendido, tampoco la "abstención cobarde de Vox".

Los votos en contra del PP y la abstención de Vox hacen por tanto decaer la toma en consideración de la norma que ha contado con el apoyo del PSOE y de Unidas Podemos, pero también de varios denunciantes de corrupción.