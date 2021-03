El rector del Caso Máster revalida mandato en la Universidad Rey Juan Carlos con un resultado ajustado

El catedrático Javier Ramos ha revalidado su mandato al frente de la Universidad Rey Juan Carlos y se ha impuesto de forma muy ajustada a Rafael Van Grieken, también catedrático de la URJC, y consejero de Educación del Gobierno de Cristina Cifuentes cuando estalló el Caso Máster. El vencedor de estas elecciones también tuvo protagonismo en este escándalo, ya que él estaba al frente de la Universidad cuando elDiario.es desveló que la expresidenta de la Comunidad de Madrid había obtenido un máster con notas falsificadas.

La comunidad universitaria ha respaldado al rector actual y asumirá un segundo mandato al frente de la universidad pública madrileña. Ramos ha obtenido el 51,12% del voto ponderado, frente al 48,88% de apoyos cosechados por Van Grieken. Como ya sucedió en la primera vuelta, la participación ha variado dependiendo del colectivo universitario. Este jueves solo el 5,29% de los alumnos han acudido a las urnas. Entre los docentes los porcentajes son superiores. El 88,67% de los miembros del denominado 'sector a' - profesores doctores funcionarios o contratados con vinculación permanente - ha participado en estos comicios. Por su parte, 58,20% de los profesionales del 'sector b', personal docente e investigador, también han votado. La tendencia ha sido mayor (84,86%) entre los profesionales de administración y servicios. No vale lo mismo el voto de estos colectivos, el de los profesionales del sector a y los alumnos tienen una mayor ponderación que el resto. Desde la URJC no han facilitado todavía el número de votos recibido por cada uno de los candidatos.

En una entrevista publicada hace un par de meses por elDiario.es, Ramos exponía algunas de las claves de su mandato, más allá de su gestión del Caso Máster. “Creo que he demostrado que el equipo que tenemos es capaz de transformar una organización tan compleja como es la Universidad. Hemos pasado de no aparecer a estar en el ránking de Shanghái, de no tener transparencia a ser número uno en transparencia, en empleabilidad y en investigación”, indicó el rector de la URJC. El catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones, que ha renovado su mandato, pretende consolidar en este segundo periodo al frente de la Universidad el programa implementado durante sus cuatro años al frente del rectorado.

A Ramos el Caso Máster le estalló cuando llevaba poco más de un año en el cargo. En un primer momento avaló a Cifuentes y a Enrique Álvarez Conde, director del posgrado de la expresidenta, aunque finalmente terminó llevando la investigación interna promovida por la Universidad a la Fiscalía. La confesión de la profesora Alicia López de los Mozos fue el punto de inflexión del cambio de actitud del máximo responsable del campus. "Lo que pasó con Cifuentes tuvo un coste altísimo para nuestros estudiantes", reconoció en la entrevista concedida a elDiario.es.