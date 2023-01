Recupera Madrid presenta su agrupación de electores para el Ayuntamiento de la capital con Luis Cueto como candidato

La marca Recupera Madrid –el proyecto de los concejales escindidos de Más Madrid Luis Cueto y José Manuel Calvo– tendrá papeleta en los comicios del próximo mayo con Cueto como cabeza de lista y bajo el formato de agrupación de electores. El que fuera coordinador general del Gobierno de Manuela Carmena ha presentado este lunes su candidatura en la que le acompañan un grupo de “profesionales” con perfiles de la sociedad civil que pretenden cubrir cada una de las áreas de un gobierno municipal. “Es una candidatura no política”, ha defendido Cueto durante la presentación de la iniciativa en el edificio Torre España.

“Cada voto a Recupera Madrid es un político menos y un profesional más”, ha subrayado el candidato de Recupera Madrid. Cueto se considera el verdadero 'carmenista' frente a sus excompañeros de partido Más Madrid. El edil ha reivindicado el legado de Manuela Carmena nombrando cada uno de los proyectos urbanísticos que José Manuel Calvo, la otra cara del proyecto, desbloqueó durante el Gobierno de Ahora Madrid. Uno de ellos el del propio edificio Torre España desde donde se ha presentado la candidatura, que el gobierno de Carmena logró salvar de la demolición. También la remodelación de la Plaza de España, donde se sitúa el edificio, fue otro de los proyectos que puso en marcha la concejalía de Urbanismo que capitaneaba Calvo. “El hotel de Plaza de España simboliza mucho nuestra gestión”, ha señalado Cueto.

Recupera Madrid es un experimento novedoso para la ciudad de Madrid ya que será la primera agrupación de electores que se presente a unas elecciones municipales al Ayuntamiento si logra las 8.000 firmas necesarias para concurrir en las elecciones, según marca la ley. “La agrupación de electores, a diferencia de un partido político, se extingue inmediatamente después de las elecciones. Desaparece la estructura, no hay cargos orgánicos, por lo que la dedicación está asegurada a la ciudad de Madrid”, ha destacado Cueto durante la presentación de la candidatura que ha servido para presentar a los que serán muchos de sus integrantes.

A Cueto le acompañan diferentes perfiles de la sociedad civil como son el economista Alejandro Urrieta, que ocuparía una hipotética concejalía de Economía y Vivienda; el triatleta Iván Álvarez; la médico de urgencias, Lydia Pradera, a la cabeza del área de salud, la profesora de instituto María Dolores Curto, llevaría la cartera de Educación, o la socióloga Vania Bravo. “Tenemos el mejor proyecto pero puede que no lleguemos a casi nadie porque somos muy pequeños”, ha advertido Cueto.

“En el resto de candidaturas no se sabe quién va a ser concejal de deportes, o concejal de vivienda, porque presentan una lista de partido y les da igual un sitio que otro. Aquí no hay personas que valgan para todo, hay profesionales en cada área para dar soluciones a los problemas de cada área, no para mejorar la situación de uno u otro partido político”, ha defendido el ya candidato.

Al acto han asistido rostros conocidos del mundo empresarial como el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Cueto ha señalado que la candidatura apuesta por un Madrid de inversiones “porque las empresas son esenciales para el crecimiento económico de la ciudad y debe haber una colaboración público-privada fluida ya que compartimos el interés de que a Madrid le vaya lo mejor posible”. “Frente a los agoreros nosotros decimos que Madrid está fenomenal. Va fenomenal pero puede ir mejor”, ha señalado Cueto.