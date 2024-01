Rubiño reprocha a Ortega Smith su agresión: “Los violentos usan la fuerza porque les faltan las ideas”

Eduardo Fernández Rubiño, el concejal de Más Madrid que el pasado 22 de diciembre fue agredido por el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la capital, Javier Ortega Smith, durante el último Pleno del año, ha cargado este jueves con dureza contra el dirigente de la extrema derecha. Rubiño ha aprovechado su turno para reprochar a Ortega-Smith su actitud durante la sesión extraordinaria en la que el dirigente ultra ha sido reprobado por una amplia mayoría de los ediles, los de toda la izquierda y también los de la fuerza mayoritaria, el PP, que gobierna la ciudad con mayoría absoluta. La iniciativa ha contado con 52 votos a favor y solo 5 en contra.

“Los violentos usan la fuerza porque les faltan las ideas”, le ha dicho Rubiño a Ortega Smith, aunque el dirigente de la extrema derecha se había ausentado ya del Pleno para no escuchar las respuestas de la izquierda a su discurso, en el que ha acusado al propio miembro de Más Madrid de haber sido quien le agredió en diciembre. En realidad lo que ocurrió aquel día 22 del pasado mes fue que Ortega Smith lanzó una botella con violencia a la cara de Rubiño.

“Ortega Smith es la versión renovada de aquel 'muera la inteligencia'”, ha añadido el edil de Más Madrid, en alusión al discurso que pronunció en 1936 el fundador de la Legión, José Millán-Astray, en contra de Miguel de Unamuno. Rubiño ha insistido, no obstante, en que España no es “un país violento”. “En España somos una mayoría los que no queremos que una minoría arrastre por el suelo la dignidad de las instituciones”, ha remarcado.

Para él, la agresión de Ortega-Smith es propia de “una especie de adolescente mal criado” y ha recordado que el tiempo en el que había ciudadanos que debían “agachar la cabeza” ya “terminó”. “Nosotros representamos exactamente lo contrario que quiere Vox, lo que le sobra a Vox”, ha recalcado. A los ediles de la extrema derecha les ha conminado a “comportarse” porque “ellos tienen muchos colegios de pago pero no les han enseñado buenas costumbres”. “Ubíquense, señores de Vox, sois una exigua minoría en España”, les ha dicho.

“A mí me han votado para sacar de quicio a tipos como usted que creían que podían imponer una España asfixiante, opresiva y oscura a quien pensaba diferente, hablaba diferente o amaba diferente”, ha añadido. También ha recordado que a sus 50 años Ortega-Smith “se dedica a retar al alcalde a ver quién tiene más huevos” y sostener la tesis de que “los chicos no lloran”. “Machismo y homofobia han ido siempre de la mano y esto no es una excepción”, ha concluido.