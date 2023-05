Héctor de Miguel, 'Rica o Maestre' y la respuesta de la alcaldable: lo de pija “es una forma de llamarte tonta” o decirte “que no estás a la altura”

Rica o Maestre, el concurso definitivo. Así presentaba Héctor de Miguel este lunes una de las secciones del programa de humor que mantiene en la Cadena Ser, Hora Veintipico, en el que analiza la actualidad del día de forma jocosa.

En él comentaba una entrevista en vídeo ofrecida por Rita Maestre a el Huffintong Post hace unos días y la ponía en comparación con frases que podría haber dicho Tamara Falcó, paradigma de las mujeres pijas en la España actual. Para no abundar más en detalles, mejor ver:

A menos de tres semanas de las elecciones en Madrid a las que concurre Maestre como candidata a la alcaldía, el vídeo se convirtió en un jugoso material para la derecha en redes sociales pero, sorprendente, también para la izquierda.

Pablo Iglesias aprovechó la broma para lanzar una pulla a la rival de uno de los candidatos de Podemos en las municipales. “Te van a echar pero que te quiten lo bailao”, le decía al presentador entre abundantes risas:

Te van a echar @HectorDeMiguel pero que te quiten lo bailao 😂😂😂😂



¿Rica o Maestre? Qué pedazo de hijo de… juez… pic.twitter.com/T3KThPlCjb — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) 9 de mayo de 2023

La respuesta llegó dos días después de la emisión del programa y uno desde la respuesta de Iglesias, de la mano de la propia Rita Maestre, que era entrevistada en el mismo espacio. “He venido a comentar los chistes”, advertía de forma seria pero sonriente al inicio de la conversación, respondiendo a Héctor de Miguel desde el otro lado de la mesa.

“No me ha sentado mal, estoy bastante acostumbrada. No es una cosa que me haya pasado por primera vez. No soy la única mujer a la que le pasa”, explicó después. “Desde Yolanda (Díaz), hasta Ocasio (Cortez), Bibiana Aído o Leire Pajín, a las mujeres nos suelen decir una cosa similar, que es llamarte pija. Que es una forma de llamarte inconsistente, tonta o que no estás a la altura”.

“Tengo la voz que tengo, gesticulo cuando hablo, es una voz de mujer, me pinto las uñas y no voy a pedir perdón a nadie. Tengo más kilómetros en estas zapatillas recorriendo Madrid que todos los señoros de Madrid juntos”.

Héctor de Miguel se defendía bromeando: “Si yo no fui, son mis guionistas (...) yo les dije me parece que está muy feo”. Y añadía que no había “trazas de machismo” en su polémico programa. “¿Entiendes que haya un electorado de Madrid que os considera a Más Madrid una izquierda un poquito pija?”, le preguntaba justo a continuación.

Maestre afirmó entonces que a su partido le votaban “bastante más en La Elipa que en Malasaña, no digamos ya en Puente de Vallecas”, explicaba recordando los datos electorales de 2019 cosechados por su partido. La aseveración es cierta, en parte, porque en el barrio hipster Más Madrid alcanzó hasta el 59% de los sufragios en las últimas municipales, aunque el número total de votos cosechado allí fue inferior al de los apoyos en La Elipa, donde los porcentajes se quedaron en el 40%. Sí que hubo cifras más elevadas en zonas de Puente de Vallecas, donde el partido liderado entonces por Carmena superó el 60%.

Después de la emisión del programa, el tercero en discordia en este episodio de redes, Pablo Iglesias, recogía parcialmente cable con otro tuit, en el que aprovechaba también para meter otra pulla:

Bien por Rita sabiéndose reír de sí misma. Yo prefiero a @RbSotomayor (que aunque no es del Manchester del XIX es de barrio) pero tiene mejor encaje que los suyos. Y bravo por @HectorDeMiguel que ha sabido evitar que le echen para no acabar en @CanalRed_TV A ver si aprendo de ti https://t.co/3AKcfv13X2 — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) 10 de mayo de 2023

“Bien por Rita sabiéndose reír de sí misma” decía antes de afirmar que tiene “mejor encaje que los suyos”, en referencia a las múltiples críticas recibidas durante los últimos días por alentar a la división entre la izquierda con sus bromas, en un momento en el que Almeida y la derecha son los rivales electorales a batir.