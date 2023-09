Calendario laboral para Madrid en 2024: dos festivos en sábado y sin macropuente en diciembre

El calendario laboral de la Comunidad de Madrid comenzará el año 2024 con un puente, el que formará el 1 de enero (lunes) con el fin de semana de Nochevieja. Será uno de los tres puentes que conforman los festivos de la región a lo largo del año. También habrá días de libranza junto a los fines de semana tanto el 1 de noviembre (viernes) y el 6 de diciembre (viernes también).

Lo que no habrá será en 2024 un macropuente durante diciembre, ya que el día de la Inmaculada (8 de diciembre) cae en domingo y no será trasladado. En su sustitución aparece como festivo el 25 de julio, día de Santiago, que no se suele celebrar en Madrid pero que este año será de libranza según el calendario laboral de la Comunidad de Madrid.

Además, habrá dos festivos que caerán en sábado: el día de Reyes (6 de enero) y el día de la Hispanidad (12 de octubre). La Semana Santa caerá a finales de marzo y habrá un posible macropuente (con un laborable en viernes) al inicio de mayo, gracias a la celebración del día de los Trabajadores y del día de la región (1 y 2 de mayo). En este último caso no habrá clases del 1 al 5 de mayo, según el calendario escolar de la Comunidad de Madrid 2023 - 2024.

El calendario laboral ha sido remitido por la Comunidad de Madrid al Estado con 12 fechas fijas, a las que cada ayuntamiento incorporará las que les corresponden. En el caso de Madrid capital estas fechas serán probablemente el 15 de mayo (miércoles, San Isidro) y el 9 de noviembre (sábado, La Almudena).

Fiestas del calendario laboral de la Comunidad de Madrid en 2024