Calendario escolar 2023 - 2024 en Madrid: días festivos, vacaciones y puentes

El calendario escolar 2023-2024 para la Comunidad de Madrid ya es definitivo. El Gobierno regional ha fijado oficialmente las fechas del curso, con varios cambios con respecto al año anterior y cinco días no lectivos con algunos puentes para de los que podrán disfrutar alumnos y profesores a mitad del periodo lectivo.

El inicio de las clases tendrá lugar para casi todos los alumnos entre el miércoles 6 de septiembre (Infantil y Primaria) y el jueves 7 (Secundaria, Bachillerato y FP). Se extenderán hasta el jueves 21 de junio, cuando finalizarán a la vez todas las clases en colegios e institutos.

Inicio y fin de curso:

6 de septiembre de 2023 - Inicio del curso en Educación Infantil, Primaria y Especial

7 de septiembre de 2023 - Inicio del curso en Educación Secundaria, Bachillerato y FP

21 de junio de 2023 - Fin de curso en todos los niveles educativos (salvo en Escuelas Infantiles)

31 de julio de 2023 - Fin de curso en primer ciclo de Educación Infantil

En cuanto al resto del calendario escolar, las vacaciones de Navidad comenzarán un sábado (23 de diciembre) y se extenderán hasta el lunes 8 de enero, mientras que la Semana Santa llegará bastante más pronto que otros años, enganchando casi con San José.

En cuanto a los puentes, habrá algunos más de los que marca el calendario laboral de la Comunidad de Madrid debido a los días no lectivos. El primero llegará en octubre y será de cuatro días, gracias a la unión del festivo del Día del Pilar (jueves) con el día no lectivo del 13 de octubre. Pero el más extenso será el de diciembre, con cinco días de fiesta por la Constitución que arrancarán el miércoles 6 de diciembre, el no lectivo del 7 y el viernes festivo del 8, día de la Inmaculada.

Ya en 2024 habrá dos días no lectivos en mitad de febrero, que este año caerán en el jueves 22 y viernes 23 de febrero (otros años estas vacaciones invernales se producían el último viernes y lunes del mes) y el último de los no lectivos conformará en mayo otro puente de cinco días: arrancará el 1 de mayo, fiesta de los trabajadores, seguirá el 2 con el día de la Comunidad de Madrid y se extenderá al viernes 3, no lectivo.

Este es el calendario escolar completo con todos los festivos y días no lectivos citados:

Vacaciones de Navidad y Semana Santa:

Navidad: del sábado 23 de diciembre al lunes 8 de enero

Semana Santa: del viernes 22 de marzo al lunes 1 de abril

Festivos y días no lectivos: