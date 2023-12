Be2, comprobamos si funciona la web de citas: opiniones

Be2, una web de citas online enfocada a personas en búsqueda de una relación seria, está orientada a lograr la conexión de parejas con un alto grado de compatibilidad. Para lograrlo utiliza toda una serie de valoraciones que sugieren perfiles con las que el sistema cree que puede tenerse mayor coincidencia.

Be2 lleva ya un buen número de años de actividad en España, razón por la cual se puede considerar como un sitio fiable de cara a conocer a nuevas personas. Veamos en profundidad como funciona por dentro, qué hay que hacer para darse de alta y utilizar el servicio así como las opiniones que suscita entre quienes ya la han probado.

Qué es Be2

Dentro de las páginas de dating que pueden encontrarse en España hay todo tipo de sitios. Algunos con una orientación más definida y otros que podríamos considerar más genéricos o que ofrecen mayor flexibilidad en la búsqueda. Be2 es una página de citas online cuyo propósito no deja margen a la duda: busca conectar parejas que quieren iniciar una relación a largo plazo, para lo cual trata de explorar su compatibilidad como punto de partida.

Y es que, aunque la atracción física es un punto importante, lo que realmente sostiene una pareja a lo largo del tiempo es que ambos tengan los suficientes puntos en común y que compartan una serie de valores. De ahí que Be2 no es una web de contactos para todo el mundo, sino más bien para quienes tienen claro que están buscando una pareja con la que iniciar un proyecto de vida.

Quienes buscan relaciones casuales o ampliar su vida social quedando con otras personas para llevar a cabo actividades encontrarán que otros sitios de citas se ajustan más a sus preferencias. Be2 está única y exclusivamente centrado en el amor de pareja, con independencia del género.

Cómo funciona Be2

Be2 es ligeramente distinta a otras páginas en el sentido de que pone más el foco en conectar personas basándose en la afinidad de sus personalidades que en el aspecto físico u otros factores más superficiales.

Por eso, al crear un perfil lo primero que hay que hacer es proporcionar una buena cantidad de información, en gran parte relacionada con la personalidad y las preferencias/aficiones.

Una vez cumplido ese requisito se puede empezar a navegar por otros perfiles, pero como suele ocurrir en el caso de las webs de dating, el contacto estará limitado para aquellos miembros que decidan inscribirse con una membresía de pago.

Esta membresía es la que da acceso a todas las herramientas que hacen que la web pueda cumplir con su propósito, que no es otro que el de ayudar a sus miembros a encontrar pareja. Con el registro gratuito no será posible más que tener una idea general de cómo es el sitio por dentro, pero no se podrá llevar a cabo ninguna acción que conduzca a contactar con personas que se encuentren en la plataforma.

Crear un perfil gratis

La primera vez que se usa Be2 es, generalmente, al registrase con la creación de un perfil gratis. Tras entrar en la web lo primero que se solicita es indicar el género propio y el de la pareja que se busca. A continuación se procede a pulsar el botón de registro , se proporcionan los datos personales (nombre, email y fecha de nacimiento) y se elige un nombre de usuario.

El siguiente paso se centra en definir con la mayor claridad posible qué tipo de pareja se está buscando, para posteriormente pasar a facilitar información acerca de los propios gustos, preferencias e intereses. Esto se lleva a cabo por medio de un test que incluye preguntas para conocer qué opinión se tiene sobre determinados temas o qué rasgos de personalidad son los más destacados.

Un punto importante a aclarar para la tranquilidad de posibles usuarios es que no toda la información que se solicita se expone de forma pública. Al requerirse un alto volumen de información sobre una variedad de temas es posible que haya quien sea reticente a facilitarla, pero lo que otros usuarios ven acerca de cada miembro puede ser controlado por éste desde la sección “Mi perfil”. Allí puede comprobarse cómo se ve el propio perfil para otros miembros y decidir qué datos son o no visibles.

También se ofrece la posibilidad de añadir una foto si se desea. Los perfiles sin foto tienen menores niveles de respuesta, por lo que siempre es recomendable subir al menos una. En el caso de que exponer el rostro en una web de citas resulte incómodo o inquietante para alguien, Be 2 ofrece la opción de difuminar la fotografía, dejando solo que personas concretas a las que se autorice puedan verla.

Una vez completado este proceso bastará con ir al correo que se haya facilitado y verificarlo pulsando el enlace enviado por Be 2 para ese propósito. Al clicar en él se hace login en la plataforma, y ya después de iniciar sesión, se puede comenzar a visitar el resto de perfiles.

La creación de un perfil gratis permitirá navegar por otros perfiles y recibir sugerencias de potenciales parejas que el algoritmo haya detectado como interesantes en base a la información que se facilitó y al grado de compatibilidad.

Pero si se quiere contactar con alguna de esas potenciales parejas que el sistema sugiere, será necesario adquirir una suscripción Premium.

Qué se puede hacer con una membresía Premium

La verdadera diversión comienza con una membresía Premium, puesto que es la forma de poder interactuar con otras personas que también forman parte de B2.

Como miembro Premium se tiene acceso cada 24 horas a una lista de sugerencias sobre posibles parejas. Las sugerencias llevan aparejada una puntuación, que es el índice de compatibilidad que Be2 otorga a esa persona en relación a la información que ambas han facilitado al registrarse.

Esa puntuación aparece enmarcada en un círculo, el cual consta de una parte verde y una roja, que señalan el grado de similitud y diferencias. Si la puntuación asignada es muy alta, la mayor parte del círculo será verde, como indicativo de que existe un alto grado de coincidencia, por lo que resulta en una manera muy gráfica de indicar si un perfil ofrece altas oportunidades de éxito a la hora de contactar.

Como miembro Premium se pueden enviar y recibir mensajes con total libertad y sin limitación de número. Pero como expertos en relaciones de pareja que son, en Be2 saben que es complicado generar interés con un primer mensaje, y que no siempre se puede ser ingenioso o estar inspirado a la hora de escribirlo, lo que resulta en que muchas potenciales parejas no lleguen a entablar contacto. Así que han diseñado una serie de herramientas para facilitar que ese primer contacto entre miembros sea algo más informal.

Además de los tradicionales “Me gusta” que se puedan enviar a personas que aparecen en las sugerencias, existe otra forma de mostrar interés por alguien. Se trata de un juego al que llaman “¿Es amor a primera vista?”, y que consiste en un carrousel donde van apareciendo fotos de perfiles y en los que habrá que pulsar una X o un pulgar para indicar si esa persona resulta o no atractiva. Cuando se pulsa el pulgar, el sistema envía un Me gusta directamente a dicho perfil.

La otra herramienta que facilita el contacto entre miembros es la llamada “Ice Breaker”, y que consiste en lo que ellos llaman “Preguntas desafiantes”. Estas son una serie de preguntas predeterminadas que cada uno puede añadir a su perfil para que otros las respondan, lo que por una parte ayuda a demostrar interés por parte de quien lo hace y que, a su vez, proporciona información útil sobre su personalidad. La clave para que esta funcionalidad sea verdaderamente útil es elegir preguntas cuya respuesta aporte información relevante sobre el carácter de esa persona.

Gracias a esta funcionalidad es mucho más sencillo entablar una conversación a través de un primer mensaje. Por un lado porque ya existe un interés por parte de quien se ha tomado su tiempo en contestar a esas preguntas, y además porque ya existe un tema de conversación sobre el que elaborar ese primer mensaje. Sin duda es una mecho mejor forma de comenzar que un mensaje estándar y sin contenido significativo.

Además de esto se puede avanzar en el contacto por medio de dos herramientas que serán muy útiles para saber si de verdad hay química. Por un lado el chat, y por otro las videollamadas.

Para utilizar el chat no es necesario que ambos perfiles se hayan dado un Me gusta mutuo ni que hayan cumplido ninguna condición previa. Con la membresía Premium se puede abrir un chat a cualquier persona que también sea Premium, incluso si no ha habido contacto anterior.

Claro que esto no garantiza que esa persona vaya a responder al chat, por lo que como estrategia es más inteligente usar el chat una vez que ya se ha comprobado que hay cierto interés por la otra parte. Abrir una ventana de chat “en frío” puede incluso tener efectos contraproducentes , ya que la otra persona puede considerar que no ha dado pie alguno para iniciar un contacto y sentirse molesta.

Con respecto a la videollamada, la única condición que es necesario cumplir es que exista una conversación de chat entre ambos perfiles para poder llevarse a cabo. Este paso puede darse de forma inmediata o al cabo de un tiempo de chatear y conocerse, eso ya queda a criterio de ambos y del ritmo al que prefieran que transcurra todo.

Otras funcionalidades que permite la membresía de pago son añadir contactos a una lista de favoritos, comprobar qué personas han visitado el perfil propio y poder ver galerías de fotos que otros hayan incluido en el suyo.

En definitiva, la membresía Premium ofrece todo un abanico de posibilidades para iniciar contactos con aquellas personas que resultan interesantes, y hacerlo a través de modos más directos o más sutiles.

En este sentido puede considerarse que Be2 hace un gran trabajo para favorecer la comunicación entre usuarios, con independencia de si estos son más atrevidos o tienen un carácter más tímido.Todo el mundo puede encontrar una forma de demostrar interés con la que se sienta cómodo.

Precios

Un punto a favor de Be2.es en el tema de precios es que no hay que pagar una suscripción muy costosa para probar cómo funciona. Por regla general las webs de citas ofrecen un registro gratuito que prácticamente no permite hacer casi nada, con lo que para saber si verdaderamente puedes encontrar una pareja toca pasar por caja y comprar una suscripción mensual.

En Be2 se ofrece un mes de prueba a un precio verdaderamente interesante, 9´90€, con el cual se disponen de 30 días para probar la plataforma al completo, con todas sus funcionalidades.

Eso sí, en el caso de que no se desee continuar, habrá que tramitar la baja del servicio para que no se produzca la renovación automática, cuyo precio ya es sustancialmente diferente, 39´60 € al mes.

Para conseguir precios más ventajosos habrá que optar por suscripciones de mayor duración. La suscripción Premium trimestral sale a 29´90 (que se carga en un único pago de 89´70) mientras que la semestral requerirá de un desembolso de 119´40€, que dividido entre el número de meses que cubre, sale a 19´90€ al mes.

Las renovaciones son automáticas por defecto y se aplican al mismo tipo de membresía que se haya contratado. Es decir si se cuenta con una suscripción Premium trimestral, al vencer ésta se renovará por otros 3 meses.

Ahora bien, si se ha elegido la opción de prueba que tiene un coste de 9´90 el primer mes, la renovación automática que se ejecuta es por 3 meses a 39´60, con lo que sale más cara que contratar inicialmente el paquete por este periodo de tiempo.

Lo recomendable, por tanto, es desactivar las renovaciones automáticas al darse de alta por primera vez, y ya volver a activarla más adelante si el servicio es el esperado y el uso que se da a la web lo merece.

Cómo buscar y filtrar en Be2.es

El uso del buscador es una de las claves para encontrar una pareja que cumpla con las expectativas. A través de éste se muestran preferentemente perfiles geográficamente cercanos, pero puede hacerse una búsqueda más específica utilizando otros criterios como edad o intereses. Esto se lleva a cabo mediante la utilización de filtros avanzados.

Puesto que al registrarse en el sitio hay que proporcionar una buena cantidad de información hay múltiples formas de organizar una búsqueda para que tenga éxito.

Una vez que el algoritmo sugiere una serie de perfiles simplemente hay que navegar por ellos leyendo la información que figura en cada uno. Además de esta información, también puede consultarse el índice “Tu Compatibilidad”. En este índice se muestra cómo de compatibles con el usuario son los perfiles que han resultado en la búsqueda, por lo que esta puede ser una manera interesante de encontrar una pareja con la que encajar.

En definitiva, la búsqueda de una pareja puede llevarse a cabo de muchas formas diferentes. Quienes otorguen más importancia a la apariencia tendrán la oportunidad de jugar al mencionado juego de “¿Es amor a primera vista?” para crear una primera selección de perfiles por quienes se sientan atraídos físicamente, y a partir de ahí explorar otros aspectos que puedan facilitar la conexión.

Otros se limitarán a revisar perfiles que se encuentren cercanos a su zona, por la imposibilidad de desplazarse o porque simplemente no están interesados en afrontar los desafíos que supone una pareja en la distancia.

Y habrá quien realizará la búsqueda de su media naranja basándose exclusivamente en encontrar alguien con quien tenga un alto grado de compatibilidad, con la esperanza de que el amor superará cualquier obstáculo que pueda surgir.

App

Como otras webs de este tipo, Be 2 también cuenta con una versión en App que puede descargarse en las principales tiendas de aplicaciones, ya sea la App Store o Google Play. Su descarga es gratuita y ofrece similares opciones que la versión de escritorio, con la excepción del chat, que en la App no está disponible.

La interfaz de la aplicación es diferente a la de la web, con los perfiles recomendados apareciendo en una tabla con dos columnas en lugar de en una lista. De un vistazo se puede ver información relevante de cada uno, como su fotografía, nombre, edad, ubicación y grado de compatibilidad. Suficiente para que se puedan localizar con rapidez aquellos que más interesantes resultan para una exploración más detallada.

A la hora de consultar aquellos perfiles que más llamen la atención hay que tener en cuenta que la información de los mismos se encuentra situada bajo la foto de perfil, la cual ocupa casi toda la pantalla. Arriba de ésta, a la derecha, pueden localizarse los botones que permiten añadir un perfil a favoritos o enviar un mensaje para iniciar el contacto.

En definitiva, los miembros de Be2 encontrarán que descargarse la aplicación les resulta útil y entretenido, ya que podrán consultar perfiles, contactar, leer mensajes o enviar y recibir Me gustas en cualquier lugar desde sus teléfonos móviles.

Atención al cliente

Uno de los puntos a mejorar por parte de Be2 es la atención al cliente. Mientras otras webs ponen su máximo empeño por facilitar cuantas más vías de contacto mejor para poder solucionar cualquier incidencia o expresar su desacuerdo con el servicio que se presta, Be2 presenta opciones limitadas y poco prácticas.

El contacto con la compañía se puede realizar por vía electrónica enviando un email a ayuda@be2.es o por medio de un formulario de contacto, el cual no está precisamente a la vista, sino más bien escondido en un enlace en el pie de página.

A nivel de redes sociales su presencia es mínima, contando únicamente con una página de Facebook, la cual tampoco parece atender o dar respuesta a posibles quejas.

Y el resto de formas de contacto se pueden calificar de arcaicas. Se puede contactar por correo postal en la siguiente dirección: Be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburgo.

O en su defecto, enviar un Fax al número : +34 91 18 17 4091

Sin embargo no cuenta con una vía de atención directa como un teléfono de atención al cliente en el que se pueda dar solución rápida a cualquier problema, ya sea de facturación como de cualquier otro tipo.

Cómo darse de baja a Be2

Uno de los principales problemas que mucha gente se encuentra en relación a Be2 es que no sabe muy bien como darse de baja. En teoría esto no tendría porqué ser complicado, pero gran parte del negocio de citas online se basa en las suscripciones recurrentes. De ahí que en muchos casos las empresas prefieran ponerlo un poco más complicado con la esperanza de poder generar algunos ingresos extra.

Este tipo de comportamiento no puede calificarse como estafa, ya que darse de baja en Be2.com es factible, pero desde el punto de vista ético tampoco puede considerarse ejemplar.

En primer lugar la cancelación de la suscripción debe hacerse en el plazo de los primeros 14 días para que sea efectiva, de no ser así, se renovará automáticamente.

Pero además es que aunque en teoría puede solicitarse la cancelación escribiendo un mail al correo ayuda@be2.es, en la práctica por este medio no se obtiene confirmación, con lo que no hay garantía de que efectivamente se haya gestionado.

Al final el usuario tiene que enviar un fax o una carta por correo postal a una dirección de Luxemburgo, algo que en el pasado podría tener sentido, pero que hoy, con la infraestructura digital existente, no deja de ser una forma de disuadir al usuario para la solicitud de baja.

Opiniones Be2

Precisamente las principales opiniones negativas que registra Be2 están referidas a este punto. Las quejas que se pueden encontrar en algún que otro foro referidas a Be2 no se centran tanto en lo que la web ofrece como en la dificultad para gestionar la cancelación del servicio.

En los casos en los que se tiene éxito en este tipo de webs de citas no es muy común dejar opiniones positivas, de hecho basta con revisar las reviews de cualquiera de estas aplicaciones para encontrar que en la mayoría de casos la gente expresa en ellas su frustración, bien por su falta de éxito, o por no haber recibido el servicio esperado.

¿Quiere esto decir que nadie tiene una opinión positiva sobre la web? No, básicamente lo que indica es que en una mayoría de casos las opiniones sobre Be2 y otras webs similares que suelen expresarse en redes son de personas que no están satisfechas.

Pero como suele suceder en las webs de contactos, en Be2 no faltan testimonios de personas que han tenido éxito en su búsqueda dentro de Be2. Algo que tampoco resulta extraño, ya que todo el sistema de Be2 está orientado a conectar personalidades compatibles, por lo que las opciones de éxito siempre serán mayores que en los casos en los que las personas se guían únicamente por la apariencia física.

Por lo tanto, si hablamos de opiniones sobre Be2 podemos concluir que suelen tener un tono más positivo en el caso de las personas que se centran en la experiencia obtenida en la web y el resultado final y que resultan más negativas en lo que se refiere sobre todo al proceso de cancelación, el cual no es tan fluido y sencillo como cabría esperar.

¿Es Be2 una estafa?

Es lógico pensar que Be2.com puede ser una estafa si uno lee alguna de las múltiples quejas que estos clientes insatisfechos dejan en la red. De hecho muchos afirman que han llegado a denunciar como resultado de sus experiencias en Be2, acusando a la empresa de actuar de forma fraudulenta.

Sin embargo pocas veces, por no decir ninguna, el resultado de estas reclamaciones se publica. Lo que lleva a una conclusión: si las denuncias tuvieran recorrido, probablemente el sitio web ya estaría cerrado.

Como no es así, y además lleva en funcionamiento un buen número de años, hay que tomar en consideración la posibilidad de que en realidad bastantes de esas quejas no hayan sido más que un justificado derecho al pataleo por una experiencia que no ha cumplido con lo que se esperaba.

No obstante, hay que reconocer que estas acusaciones nunca juegan a favor del prestigio de ninguna empresa, y que en mayor o menor medida, siempre dañan su reputación. Razón por la cual Be2 debería comenzar a plantearse si su política al respecto de las cancelaciones es la más adecuada.

Conclusión

Ya ha quedado más que claro que Be 2 tiene un solo propósito, el de ayudar a que sus miembros encuentren su pareja ideal. Ahora bien, ¿Qué posibilidades reales hay de lograrlo?

Si nos atenemos a las cifras de usuarios que la propia web facilita, el número de miembros registrados en la web es suficientemente numeroso como para que sea relativamente fácil encontrar a alguien con quien conectar si se utilizan los recursos que el sitio pone a disposición de sus usuarios.

Sin embargo no es fácil saber si esas cifras son reales o están hinchadas con lo que la única manera de comprobar si verdaderamente hay el suficiente número de personas buscando pareja en una zona concreta de España es registrarse y hacer una búsqueda.

En lo que se refiere a las herramientas que ofrece Be2 como servicio, son más que suficientes, están bien pensadas para lograr un acercamiento bastante natural y proporcionan una experiencia de usuario entretenida.

La larga trayectoria de esta web también juega a favor de su fiabilidad, así como el hecho de que be2esté presente en toda Europa.

Es decir, que en líneas generales la web parece cumplir con lo que propone: una plataforma ideada para encontrar personas compatibles, que requiere completar un test de personalidad y cuyo algoritmo sugiere perfiles que encajan.

Sin embargo hay que ser conscientes de que en el amor no todo se puede tener bajo control, e incluso poniendo todo lo necesario para que sea posible la conexión con la que puede ser un alma gemela, al final es la química la que suele decidir por encima del análisis científico o racional.

Así que no está de más acercarse a Be2 con unas expectativas moderadas. Ni este sitio ni ningún otro puede garantizar que la chispa surja entre dos personas. La membresía de Be2 ofrece una manera divertida y excitante de conocer gente a través de internet con la que se puedan tener cosas en común que construyan una base sólida de cara a una relación.

Pero al final, como en cualquier otro caso, se necesita poner esfuerzo e interés, hay que dedicarle tiempo y requiere profundizar en la comunicación para que esa conexión inicial vaya haciéndose más profunda y pueda nacer un sentimiento.

Si eso se tiene claro, es bastante probable que la experiencia merezca la pena, con independencia del resultado final. La suerte es un factor que tiene un enorme peso a la hora de encontrar pareja, de manera que la única manera de saber si la persona soñada se encuentra en Be2 es darse de alta y salir de dudas.

