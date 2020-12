El Ayuntamiento de Madrid rectifica y ampliará las aceras frente al colegio Decroly

Dos semanas después de que Somos Chamberí publicara la anulación del proyecto para ampliar las aceras frente al colegio Decroly, el Ayuntamiento da marcha atrás y anuncia que aumentará el espacio disponible para el peatón en la calle Guzmán el Bueno. Así lo confirmó la delegada de Obras, Paloma García Romero, durante la comisión municipal de su área: "Vamos a ampliar la acera, vamos a quitar dos plazas de aparcamiento y vamos a hacer una entrada como hemos hecho en otros 35 colegios de esta ciudad, de momento", explicó.

García Romero afirma que su departamento ejecutará la obra durante las vacaciones escolares y que lo hará "por los acuerdos de la Villa" y porque es "lo que quiere el colegio". La delegada visitó el centro escolar esta semana para comprobar in situ la actuación y cambiar el criterio fijado hace dos semanas y comunicado por su área al periódico Somos Chamberí, cuando la Junta de Distrito le pidió que no llevara a cabo la actuación porque "el colegio manifestó no estar de acuerdo", explicó entonces.

Fuentes del Decroly negaron entonces esta postura y aclararon que solo habían pedido al Ayuntamiento que tuvieran en cuenta el vado existente y el giro que tienen que hacer los camiones que llevan suministros al centro escolar, "y que dejaran una zona para carga y descarga" para ofrecer servicio a niños y familiares con movilidad reducida. El Ampa apoyaba la ampliación y confiaba en que la situación se acabara reconduciendo, como finalmente ha sucedido. Máxime cuando el importe destinado a esta intervención -33.124,05 euros- se iba a abonar igualmente a la empresa adjudicataria.

García Romero comunicó la decisión municipal a respuesta del concejal de Más Madrid Felipe Llamas, quien llevó el tema a la comisión "ante la incertidumbre que está generando entre las familias del colegio" el cambio sobre el proyecto original adelantado por Somos Chamberí y ante las aglomeraciones de personas que se forman en las entradas y salidas del centro escolar. Y calificó de "urbanismo ideológico" las acciones de la Junta de Chamberí de revertir las acciones de calmado de tráfico iniciadas por el anterior equipo de Gobierno.

Llamas también pidió explicaciones sobre la anulación de las ampliaciones de aceras previstas en la calle Galileo, donde se iba a ampliar el espacio peatonal existente frente al centro cultural y el parque y también a construir un paso de cebra elevado para calmar el tráfico. Finalmente, ninguno de estos trabajos será ejecutado por las presiones de la Junta de Chamberí, tal y como confirmó García Romero, que argumentó que era un proyecto que "rechazaban" los vecinos y el resto de partidos políticos, refiriéndose a la peatonalización total de la vía y no al proyecto de ensanche de aceras, con mayor consenso.