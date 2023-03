Votación por jornada continua o partida en los colegios: el valor de lo que opinan los profesores

Esta semana pasada ha habido votaciones en al menos tres colegios públicos del barrio para decidir entre jornada continua y partida, y estos días seguirán las votaciones en más colegios públicos del centro.

No vengo a polemizar sobre si es mejor una jornada u otra, sobre si hay que poner el foco en el pico de atención, en la hora de comer o en la facilidad para conciliar. No vengo a abrir un debate si vale más la opinión de un sociólogo, un pediatra o nuestros propios hijos. Entiendo que hay familias con ambas posturas, yo también tengo la mía.

Pero hay algo que me ha dolido mucho en este proceso y es algo que llevo tiempo observando: para muchos defensores de la jornada partida (no todos), se da por supuesto que los profesores mienten, que defienden la jornada continua sólo para su beneficio personal, sólo porque quieren salir antes, sin importarles nuestros hijos.

Me gustaría decir a todos aquellos a los que se les llena la boca defiendo la educación pública, que la educación pública no es un ente, no es un edificio, no es la CAM. La educación pública son esos docentes, esos maestros que pasan con nuestros hijos casi más horas que nosotros, que los atienden, los cuidan y los quieren de 09.00 a 16.00. Si de verdad creen que los profesores de sus hijos les están mintiendo en su propio beneficio, quizás la decisión no sea partida o continua, sino cambiar a sus hijos de colegio. Les invitaría a pasar cualquier día por un aula, con 22, con 25 alumnos, con todo tipo de necesidades… Con una hora les serviría. No hace falta ni una jornada entera. Así veríamos si siguen pensando que lo hacen por su beneficio personal.

Desde aquí quiero dar las gracias a todos los maestros y profesores, míos y de mis hijas. Porque yo sí creo, he creído y seguiré creyendo en vuestra profesionalidad y responsabilidad.