¿Cuánto se debe pagar por un injerto capilar?

El porcentaje de personas con alopecia en España representa uno de los mayores índices de Europa. Según información de Top Doctors, las cifras afectadas comprenden a más del 50% de los hombres y más del 30% de las mujeres, razón por la cual se ha reflejado el interés por adquirir un transplante capilar, pero cuánto pagar por ello es una incógnita que, más que apaciguar los bolsillos, puede marcar la efectividad.

¿Qué es un injerto capilar?

También conocido como trasplante capilar, es un procedimiento quirúrgico basado en la recuperación de la masa capilar. Se aplica cuando se desea agregar más cabello a una zona que carece de su presencia, es decir sectores de calvicie.

Este proceso consiste en extraer unidades foliculares de una zona donde abundan para, posteriormente, ser implantados en los vacíos. En la mayoría de los casos, se toma parte del cuero cabelludo, pero también es posible desde otras partes del cuerpo.

¿Cuáles son los tipos de trasplante?

Existen dos principales tipos de injerto de cabello, conocidos a partir de sus siglas en inglés, el FUSS (Follicular Unit Strip Surgery) y el FUE (Folicular Unit Extraction). A continuación, se explica cada uno:

FUSS , también llamado Extracción de Unidades Foliculares con Tira o FUT. El cirujano extrae una tira de piel de aquella área que cuenta con una densa cantidad de cabello, luego sutura la incisión. Seguidamente, esta tira es separada en pequeñas unidades foliculares que se insertan en el área de calvicie deseada. Su cicatrización es lenta debido a que es un proceso realizado con bisturí, y deja cicatriz visible.

FUE, también conocido como Extracción de Unidades Foliculares. La cirugía se enfoca en la extracción individual de cada unidad folicular por medio de un instrumento quirúrgico especial. Al no requerir de cortes ni suturas, no deja cicatrices visibles.

Ambos procedimientos son realizados con anestesia local. La diferencia se encuentra, básicamente, en la relación del tiempo invertido y los resultados finales.

Los precios del mercado

A medida que el método del injerto capilar ha avanzado, ha aumentado la cantidad de personas interesadas en él. Sólo en España, los tratamientos dedicados a la recuperación o mantenimiento del cabello se han elevado hasta un 50%. Por ello, han surgido diversas opciones en el mercado nacional e internacional, con discrepancias entre sus costos por su interés en atraer pacientes.

Los precios cambian tanto entre países como entre regiones del mismo país, como ocurre en España. Un injerto capilar en Madrid puede variar entre los 3.000 y 10.900 euros aproximadamente. Con estas elevadas cifras, las personas suelen buscar opciones más accesibles para su bolsillo, pero en ocasiones, esto puede conllevar resultados indeseados.

¿Qué pasa en Turquía?

El traslado hacia Turquía para realizar estos trasplantes ya es un caso conocido por su consecutividad debido a que sus precios son considerablemente más económicos, pero no necesariamente efectivos.

En este país, los costos rondan entre los 1.300 y 2.100 euros, cifras realmente bajas en comparación con las de Madrid. El problema es que en este caso la disminución va más allá del precio, pues también se reducen los estándares éticos médicos. Esto trae como consecuencia riesgos en los procedimientos, que pueden incluso empeorar algunos tipos de alopecia.

La complicación se presenta primordialmente por el traslado. Debido al apoyo de su gobierno, el injerto capilar en Turquía se ha convertido en un turismo sanitario. Atraer pacientes fuera del país es una situación que puede hacer decaer el diagnóstico preoperatorio y el proceso postoperatorio. Además, una vez que el paciente se ha realizado el trasplante y vuelve a su país, es imposible cualquier tipo de reclamo en caso de haber complicaciones.

Es importante recordar que un trasplante capilar es una cirugía y, por lo tanto, debe tomarse en cuenta tanto la clínica como el cirujano que va a realizarlo para garantizar no sólo un buen resultado estético, sino también saludable. En consecuencia, resulta necesario considerar ciertos detalles antes de tomar una decisión.

¿Cuál es la verdadera relación calidad precio?

Tomar la mejor decisión no significa escoger la opción más cara del mercado, pues la calidad no va en todos los casos de la mano con el valor monetario. Un coste alto no siempre representa una alta calidad, de la misma forma que los bajos precios no indican necesariamente baja calidad. Lo que sí es cierto es que lo barato sale caro y hay que velar siempre por buscar un servicio médico con el precio adecuado.

En algunas clínicas se abusa de los precios con la excusa de ofrecer un procedimiento sumamente delicado. También se apela a que comprende la apariencia física, un factor delicado para muchos. Sin embargo, la salud y la estética no necesariamente tienen que ser extremadamente costosos aún cumpliendo con todos los estándares.

Es posible encontrar el mejor balance entre el precio y la calidad siempre que se tomen en cuenta todos los factores que involucran el procedimiento, desde el diagnóstico previo y el trato médico, hasta las medidas sanitarias y los procedimientos quirúrgicos.

Hay clínicas que ofrecen todo esto y sin abusar de ello, sus precios varían entre los 3.000 y 4.000 euros, ofreciendo un buen servicio con la seguridad sanitaria requerida. Tal es el caso de la Clínica capilar MC360, cuyo personal y avanzada tecnología se complementan para brindar satisfacción en tus necesidades capilares.