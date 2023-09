Saber inglés es esencial, pero hablar francés marca la diferencia: las ventajas de estudiar en el Institut français

¿Te has propuesto aprender un nuevo idioma este año y no sabes por dónde empezar? En el Institut français de Madrid te lo ponen fácil. Este centro de idiomas especializado en el francés propone un extenso catálogo de cursos de francés, desde los 4 años, con metodología adaptada a cada público y edad. Además, sus profesores son nativos especializados en la enseñanza del francés como lengua extranjera.

El Institut français de Madrid es el único Centro Oficial de Francia en España, un espacio diferenciador donde recibir una enseñanza de excelencia con resultados garantizados y acreditados, donde estar inmerso en lo mejor de la cultura y de la creación francesas. ¡Un pequeño rincón de Francia en Madrid!

Este año, la entidad cuenta con una novedad: el “Curso a tu aire” trimestral. Con inicio el 27 de septiembre, los estudiantes que tengan como mínimo un nivel intermedio de fráncés, podrán elegir aprender francés en modalidad 100% presencial o bien “a tu aire”, en presencial o a distancia, con total flexibilidad.

Además, el centro ofrece cursos anuales para niños y adolescentes, que arrancaron el pasado 22 de septiembre. También cuenta con cursos intensivos presenciales (desde octubre y cada mes para adultos, a partir de 30 horas mensuales) y 100% online cada siete semanas con inicio en octubre, enero, abril y junio. Una modalidad para subir el nivel de francés en un tiempo récord, ya que son muchos quienes necesitan alcanzar rápidamente unos objetivos en la lengua.

El Institut français pone también a disposición de los interesados en aprender el idioma cursos trimestrales presenciales de 30 horas, con un ritmo de tres horas semanales. Este tipo de cursos son muy útiles para afianzar los conocimientos adquiridos en el idioma y en la cultura gracias a unos profesores con experiencia acreditada. Arrancan el 27 de septiembre y es posible apuntarse al inicio de cada trimestre.

Al apuntarse en el Institut français de Madrid, los estudiantes se suman a más de 100 años de experiencia ¡en français! Un bagaje que les permite disfrutar de una experiencia completa y óptima en el corazón histórico de Madrid (calle del Marqués de la Ensenada, 12), en el elegante barrio de Salesas. Los alumnos que opten por la modalidad online tendrán acceso a distancia a una plataforma 100% Institut français y disfrutarán de clases orales/virtuales con un profesor-tutor.

Garantías y beneficios

A partir de octubre de este año, el público del Institut français de Madrid podrá disfrutar al máximo de la programación cultural del centro y beneficiarse de muchas ventajas (descuentos en comercios adheridos al Institut français de Madrid, acceso a la biblioteca con un fondo documental de más de 40.000 documentos, etc.), haciéndose socio y consiguiendo un IF Pass, una nuevo fórmula de abono para sumergirse en la cultura francesa ¡sin salir de Madrid! El IF Pass viene incluido en la matrícula de los alumnos.

La entidad ofrece unas ventajas únicas. En primer lugar, el profesorado está compuesto por expertos de la enseñanza del francés como lengua extranjera, altamente cualificados y habilitados como examinadores de las pruebas oficiales DELF-DALF que reciben una formación permanente. Por otro lado, el Institut français cuenta con la garantía de ser el único Centro Oficial de Francia en España. Además, se adaptan al calendario del estudiante y los alumnos pueden beneficiarse gratuitamente de los recursos de sus bibliotecas, de la biblioteca en línea y disfrutan de muchos eventos culturales a lo largo del año. Sin olvidar su restaurante, el Café del Institut, un espacio único que cuenta con un patio provenzal arbolado, un lugar ideal para probar las propuestas culinarias de su chef, tomar un café, una copa de vino o un cóctel y disfrutar de un remanso de paz en el corazón de Madrid.

Con más de 6.700 alumnos en 2022, el Institut français está presente en Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza y lleva desde 1910 contribuyendo al fomento de las dinámicas que hacen de Francia el primer socio comercial de España.

Las matrículas ya están abiertas. Los estudiantes pueden pedir una cita previa para realizar la prueba oral de nivel, que tiene una duración aproximada de 20 minutos, con la que se determinarán las capacidades de cada alumno. La prueba no se hace para principiantes. Esta prueba se realizará de forma presencial con un profesor en la sede oficial del centro.

Para más información, puedes contactar con el centro a través de cursos.madrid@institutfrancais.es o en el teléfono 917 004 800. Toda la información sobre cursos, pruebas y otras cuestiones está disponible en la página web del Institut français de Madrid.