Fuegos artificiales rondando la medianoche en un hotel de lujo del centro de Madrid por el cumpleaños de un magnate turco

Un fuerte ruido y un gran destello en el cielo sorprendieron este miércoles a viandantes y vecinos del centro de Madrid. Pasadas las 23.30 y durante aproximadamente 15 minutos, un despliegue de fuegos artificiales emergió del lujoso Four Seasons. Un polémico complejo hotelero en la denominada manzana de Canalejas, junto a la parada de metro Sevilla y a pocos metros de la Puerta del Sol.

No se debió a ninguna festividad local o a un éxito deportivo. El motivo no era otro que el cumpleaños de uno de los muchos empresarios que cada día pernoctan en este exclusivo hospedaje. Se trata en concreto del magnate hotelero de origen turco y embajador de la Organización Mundial del Turismo Yavuz Selim Yükselir, según publicó un invitado a la fiesta en redes sociales.

Residentes del distrito Centro han mostrado su descontento ante las molestias causadas por este espectáculo pirotécnico y los riegos que supone para mascotas, niños, personas mayores y otros colectivos especialmente vulnerables. “Todo un detalle del hotel con los vecinos, todos los niños del barrio despiertos un miércoles a las 23.30. Gracias”, protestaba sarcásticamente un usuario a través de Twitter.

Pese a que Somos Madrid ha contactado con la cadena Four Seasons para aclarar con más detalles las razones de tal acontecimiento y si puede volver a repetirse (ya sucedió en diciembre de 2020), este medio no ha recibido todavía ninguna respuesta. Tampoco por parte del Ayuntamiento de Madrid, que no aclara si para semejante evento de pirotecnia hace falta un permiso municipal y si se le concedió a los implicados.