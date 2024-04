El juez exige al Gobierno de Almeida los informes municipales que cuestionaron los parkings para el Real Madrid

Los polémicos informes que emitió el Ayuntamiento de Madrid invalidando los trámites para sacar a concurso el parking de la Castellana acaban de llegar a los juzgados. Las dos causas que instruye la justicia por iniciativa de sendas asociaciones vecinales han incorporado dos documentos municipales que fueron corregidos por el consistorio por considerarlos “extemporáneos”. El archivo sirvió para agilizar la operación solicitada por el Real Madrid.

La polémica saltó en febrero de 2023, cuando un informe del área de Desarrollo Urbano, por entonces en manos de Ciudadanos, puso en duda que el parking de la Castellana diseñado por el Ayuntamiento a petición del Real Madrid pudiera respetar la legalidad vigente. El citado informe avisaba al departamento que aprobó el proyecto de obras –el área de Movilidad– que tendría que desarrollar un plan especial si quería legalizar toda la operación de los aparcamientos junto al estadio Santiago Bernabéu. Posteriormente se conoció que un segundo informe, esta vez referido al parking de Padre Damián, fue redactado en los mismos términos.

Los dos informes fueron contestados a los pocos días por el área de Obras, que exigía desde su subdirección del Control de la Urbanización varias aclaraciones sobre ambos. Solo tres días después, el área de Desarrollo Urbano emitía un informe aclaratorio rectificando todas las pegas al proyecto y dando luz verde a la construcción de los aparcamientos sin necesidad de un plan especial.

El Ayuntamiento de Madrid descartó los dos primeros informes y los dejó fuera del expediente de los aparcamientos por considerarlos “extemporáneos”. Sí que incorporó el informe posterior aclaratorio al expediente oficial. La validez legal de la operación quedó confirmada el 3 de marzo de 2023, según las mismas fuentes, cuando un informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos solicitado por el área de Movilidad daba por válidos otros dos informes favorables emitidos en septiembre de 2022 por este organismo, que depende del área de Obras.

Denuncias vecinales y llegada al juzgado

La concesión siguió adelante y el Ayuntamiento de Madrid otorgó el pasado verano al Real Madrid 40 años de explotación de los aparcamientos, a cambio e su construcción. Pero dos asociaciones vecinales denunciaron esta operación urbanística, por lo que el juzgado reclamó toda la documentación para su análisis, dentro de las diligencias habituales ante un caso de este tipo.

Ninguno de los informes críticos fueron entregados por el Ayuntamiento en ese momento, así que tanto la primera asociación que denunció las obras -Asociación Iniciativa Vecinal en Defensa del Medio Ambiente y Contra el Túnel en Paseo de la Habana-Padre Damián- como la segunda, que inició el procedimiento en el mes de octubre, reclamaron que fueran incluidos en la causa, por considerarlos relevantes para juzgar los hechos. Según ha podido constatar este periódico, los polémicos informes de la segunda causa, iniciada por la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu, llegaron a los juzgados a principios de marzo.

“Se confirma lo que llevamos denunciando más de un año, que Almeida ha ocultado deliberadamente informes que constatan que la construcción de los macroaparcamientos es contraria a la normativa vigente, que es ilegal”, aseguran desde Más Madrid en declaraciones a este periódico. Su concejal José Luis Nieto considera que “es necesario redactar un nuevo Plan Especial para poder acometer dichas obras, un plan que, entre otras cosas, cuente con una nueva declaración de impacto ambiental”, añade.

Desde Más Madrid confían en que “la Justicia haga su trabajo y que obligue a Almeida a dejar de mentir a la ciudadanía y, sobre todo, que pare este pelotazo”, a la vez que consideran que el alcalde “tiene que velar por el bienestar de los vecinos y vecinas frente al interés particular. Y aquí está muy claro que se trata de un proyecto no de interés general, sino hecho a la medida para que se forre un privado. No lo quieren los vecinos y no lo quiere nadie más que Almeida y Florentino Pérez”.

Mientras la justicia avanza, también lo hacen las obras en el Santiago Bernabéu, que apura los trabajos antes de albergar sus primeros macroconciertos este mes y donde las obras de remodelación de la estación de Metro han comenzado. Como también se prevé que lo hagan en breve las de los aparcamientos. De momento, ha empezado a desaparecer el jardín botánico que se levantó para el Mundial 82.