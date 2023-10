Admitido un segundo recurso vecinal contra los parkings del Real Madrid junto al Bernabéu auspiciados por Almeida

Nuevo golpe sobre la mesa en la ofensiva judicial del movimiento vecinal contra los planes del Ayuntamiento de Madrid para el entorno del estadio del Real Madrid. Una demanda presentada por la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de Madrid ha sido admitida a trámite. En su denuncia, la organización vecinal cuestiona las “ilegalidades e irregularidades técnicas” en el proyecto de construcción de estas dos zonas de aparcamientos, con un total de plazas que supera las 2.000.

Así lo ha anunciado la agrupación, que aglutina a casi 1000 residentes desde su creación el pasado 5 de enero, en una rueda de prensa celebrada este martes en el restaurante Camino del distrito de Chamartín. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 estudiará la demanda, que busca poner freno a los desarrollos del proyecto que el consistorio liderado por José Luis Martínez-Almeida sacó a concurso para su explotación durante 40 años.

Es la segunda denuncia contra esta maniobra urbanística, auspiciada por el Gobierno municipal. En junio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitió a trámite un recurso interpuesto por otra entidad vecinal, la Asociación Iniciativa Vecinal en Defensa del Medio Ambiente y Contra el Túnel en Paseo de la Habana-Padre Damiá. Esta agrupación sufrió no obstante un revés en mayo, cuando el Tribunal de Contratación rechazó sus reclamaciones. Optaron entonces por la vía judicial, a la que ahora se suma este nuevo recurso.

La Asociación de Perjudicados por el Bernabéu ha presentado también una denuncia ante la Unión Europea porque aseguran que el Ejecutivo local “ha infringido normas comunitarias a través de la desviación de poder con ayudas del Estado, debido a la no transferencia del coste al concesionario sin una justificación suficiente”. En el escrito remitido a las autoridades del continente recalcan que “no se aplica la normativa medioambiental porque no hay un estudio al respecto”. Recuerdan que España ya ha sido condenada por emisión gases contaminantes.

Para esta entidad “no se justifica la necesidad de los aparcamientos ni la la necesidad del túnel, que además no incorpora un estudio de seguridad”. Y añaden: “Ni los aparcamientos ni el túnel son de utilidad pública. Sirven a intereses privados muy concretos”. Enumeran varias normativas que, a su juicio, infringe el proyecto: la Ley de Contratos del Sector Público, las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y el plan especial de remodelación del Bernabéu de 2017 (que fue deseschado sin que se haya presentado una alternativa). “Ha sido modificado sin un nuevo plan especial, como es preceptivo; sin estudios de tráfico válidos y sin declaración de impacto ambiental”, lamentan.

Los residentes anticipan “un aumento notable en la congestión de tráfico, y por ello la contaminación”. Sostienen que “ya en días normales (sin partido) se sobrepasan los máximos permitidos, en una zona de colegios con más de 4.000 niños”. Sin embargo, sus temores se acrecentan en las fechas en las que se produzcan encuentros deportivos: “No evalúan la congestión del tráfico en días de partido, que en los propios proyectos se asegura que será superior a la de diario”. Critican asimismo la eliminación de 92 árboles con varias décadas de edad.

El primer párking de este controvertido proyecto se ubicaría debajo de la entrada principal del estadio Santiago Bernabéu. El otro está planteado en el lateral oeste, bajo la calle Padre Damián. Se instalaría además un túnel de 650 metros de longitud que discurre entre el número 26 de la calle Padre Damián y el Paseo de la Habana, números 25-54.

Almeida asegura que hay demanda de plazas y los vecinos lo niegan

El alcalde de Madrid respeta la discrepancia de los vecinos y su derecho a presentar reclamaciones, pero en declaraciones efectuadas este martes asegura que “se ha respetado escrupulosamente la normativa”, además de asegurar que el parking “será beneficioso para los madrileños porque no solo dará servicio al Bernabéu, sino que también generará un 70% de plazas para residentes en un lugar donde es difícil encontrar aparcamiento”.

Los vecinos demandantes le replican que “se equivoca al decir que dos tercios de las plazas se dedican a residentes”. Así lo expone Enrique Martínez, presidente de la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu: “Va a ser solo un 25% y tanto para residentes como para trabajadores, además en una zona con excedente de plazas (AZCA) donde muchas de ellas se alquilan”. Añaden que el plan especial descartado en 2017 ya indicaba este excedente de plazas en superficie.

Martínez cuestiona también la necesidad del túnel, que no estaba previsto en el anteproyecto previo al finalmente auspiciado por Almeida: “En el estudio para el plan especial de 2017 se hablaba de que no habría problemas de congestión en días laborables. El túnel no va a mejorar el tráfico, porque no necesita una mejora. Nos sumen en un caos absoluto sin que se acredite ninguna necesidad”. Recuerda además que el estadio “ya posee una entrada subterránea para vehículos que conecta con todo su interior, pero como quieren hacer un gran número de eventos con esta maniobra pueden meter un camión enorme en lugar de dos más pequeños”.

El presidente de la agrupación remarca además que esta concesión se hace con el Ayuntamiento (la ciudadanía) responsabilizándose de los 11,7 millones de euros de inversión. “El consistorio lo justifica porque se lleva a cabo en el viario público y porque la rentabilidad del concesionario no está garantizado, lo cual parece difícil de creer. Real Madrid Estadio S.L. va a explotar los aparcamientos, también la docena de plazas para macrobuses en el túnel”. El club pagará a cambio 150.000 euros anuales durante 40 años. Al término de esta concesión habrá gastado 6 millones de euros, la mitad del dispendio de fondos públicos.

La Asociación de Perjudicados por el Bernabéu reúne a ingenieros, notarios, abogadas, exconcejalas (no precisamente de Ayuntamientos progresistas) y un buen puñado de madridistas. No están dispuestos a rendirse pese a que el aspecto de muchos miembros, incluso la ideología, pudiera hacer creer que no se levantarían frente a un Gobierno local de perfil conservador. Nada más lejos de la realidad. “El área de Urbanismo que dirige Borja Carabante se ha reunido solo dos veces con residentes y ninguna con la asociación. Nos han ninguneado. Vamos a luchar hasta el último aliento”. Sienten que tienen ganas, recursos y argumentos para ello.