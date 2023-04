Cien proyectos editoriales independientes se dan cita en La Casa Encendida: Libros Mutantes 2023

La décima edición de la feria de proyectos editoriales independientes y de arte Libros Mutantes regresa, con más de 100 expositores, a la Casa Encendida, distribuidos entre el Patio y la cuarta planta de este contenedor cultural y durante los días 28, 29 y 30 de abril.

Este año la feria está marcada por el Día del Trabajador, al que alude con humor crítico mediante varios guiños en la gráfica y la programación.

‘Torreón Lectures’ ofrece a los asistentes un arriesgado programa de charlas y talleres interactivos y ‘Torreón Club’ pone la música. Ambos programas tienen lugar, por primera vez, en el Torreón 2 ubicado en La Terraza de La Casa Encendida.

El viernes, el diseñador holandés Ruben Pater, autor del proyecto Untold Stories y del libro sobre la relación entre el diseño gráfico y el capitalismo, CAPS LOCK (Valiz, 2021), imparte una conferencia a la que seguirá un debate abierto moderado por el investigador independiente Gabriel Calvin.

Poetry Slash propone un recital de poesía con piezas literarias generadas por ordenador.

Además, se presenta la revista y plataforma independiente Epoch, una de las publicaciones en formato revista libro más interesantes y cuidadas de este último año, que propone un diálogo diferente y no lineal con el pasado de la mano de sus dos fundadores, la curadora Francesca Gavin y el director creativo Léonard Vernhet.

Para cerrar esta primera jornada, Aziks Voidz (R.PHLUX.D) del colectivo LiveCodeMad, propone música generada a partir de algoritmos.

Continúa el programa de charlas el sábado con la arquitecta y pensadora Marina Otero, recientemente galardonada con el Premio Wheelwright de la Universidad de Harvard que habla sobre las arquitecturas físicas para el almacenamiento de datos. En Libros Mutantes propone un taller en el que los asistentes limpiarán sus dispositivos deshaciéndose de megas innecesarios en un “duelo de datos”.

Tras Otero, participa el alemán Daniel Wenzel, director de Arte del estudio DIA en la oficina de Nueva York y cuyo campo de acción es el diseño gráfico y tipográfico, especializado en el uso de herramientas de animación y código.

Para cerrar el día, una mezcla desprejuiciada y bailable de géneros musicales de la mano Rata.deinternet & Robzzz (playdoo.club).

El sábado también tendrá lugar el taller Manifestaciones gráficas (por estudio lacalor) para jóvenes de entre 12 y 15 años sobre comunicación en el espacio público y serigrafía experimental como herramientas para compartir deseos y rechazos ligados a nuestra ciudad.

El mobiliario de la feria ha sido diseñado por Matías Rico, cuya propuesta fue seleccionada a través de la convocatoria Muebles de Patio. Aprovecha piezas como barreras, vallas para eventos, conos de señalización, cajas y cintas de trincaje que puedan alquilarse por cortos periodos de tiempo. Así, su propuesta huye de la creación de nuevos elementos cuyos procesos de fabricación puedan producir desperdicios adicionales.

Editoriales participantes

Los expositores participantes son 1+1=11 (Roberto Equisoain), adrian tyler, Alexander Gross feat. Editorial Supremacía, ANA BUSTELO, Another Press, Atelier Burano, Autoedita con Alegria (IED Madrid), Bandiz, Bàrbara Alca, Big Sur, Britney Press, BUCLE EDITORIAL, Building Fictions, Cabeza de Chorlito, CAJA NEGRA EDITORA, Caniche, Carmen B.Mikelarena, Ceremony Press, Comisura, Concreta, CONTADO PIERDE, Cthulhu Books , Cynthia Alfonso y Óscar Raña, Dalpine, Davit Ruiz + turismo studio BOOKS, Do The Print, Each and Every, Ediciones La Escocesa, Ediciones Noviembre, Ediciones, Valientes, Editorial niños gratis*, El Disparate, Erika Achec + Manuela Lorente, FOSFATINA, Francisco Jordán, Fuego Books, Fulgencio Pimentel, Gimmefive Publishing, Handshake, Inés Cardó, Inpatient Press, Javier Lozano, José Quintanar, Jumbo Press, KBJ Publishing, Kristýna Kulíková, Kunstverein Publishing, La Mosca Ediciones, Libros Walden, Linda Riedl, Llamp Edicions, Lost Dad & Friends, Lux Meteora, Marc Torices, Masala Noir, Mincho Press, Nacho García, NINJA PAPEL EDITORA, nopress, nos vigilan bb, Oaza Books, Objet Papier, OJOS DE BUEY, Olmo Gómez, Onomatopee, Oreri—Iniziativa Editoriale, Óscar Puré, Paperground, Paw Salcés, Pepe Medina ORP y Cristina Llanos, Periodically.LA, PHREE, Printer Fault Press, PROGRESSO, RAMSDAM BOOKS, RAUM Editions, Realmente Bravo, Ricardo Cases, Roberta Vázquez, Roberto Massó, Rocío Madrid, SED Editorial, Set Margins' publications, Singular* Books, Studio Fidèle, Sub-Zero, TableTimes, TAMBOURINE, TAPAS DURAS, TD PAPELES, Tejido ajado, Terry Bleu, TEXST, The Posttraumatic, THE SMART VIEW, This was a project but We have forgotten what it was, TUNICA, Urbild Editions, Valiz, books and projects y x_x

Cuándo: Viernes 28, de 17 a 21 h; Sábado 29, de 12 a 15 h y de 17 a 21 h y Domingo 30, de 12 a 15 h

Cuánto: Gratis (hasta completar aforo)

Dónde: La Casa Encendida, Ronda de Valencia, 2