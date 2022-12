El alquiler turístico ilegal sigue vaciando los barrios de vecinos: el caso de Ave María 26

Como tantas otras personas, atraída por uno de los musicales que hay en cartel en la Gran Vía, el fin de semana del Black Friday Alicia M., procedente de Sevilla, decidió pasar unos días junto a su familia en Madrid. Al buscar alojamiento para cuatro personas confiesa que no dudó en elegir un apartamento turístico porque un hotel les daba “menos posibilidades de estar juntos” y por “la sensación de confortabilidad” de esta opción.

En el portal de reservas Booking encontró lo que quería y es así como ella y sus acompañantes cayeron en uno de los pisos de alquiler vacacional del edificio del número 26 de la calle Ave María, el cual comercializa por entero la empresa alemana Limehome.

“No busqué específicamente alojamiento en Lavapiés, pero la zona ofrecía muchas posibilidades. Estaba cerca del musical que veníamos a ver, a un paseo de Atocha -llegó en AVE-, del centro de la ciudad...”, comenta.

Media hora antes de su llegada al apartamento que había alquilado Alicia recibió en su teléfono móvil dos códigos para acceder al mismo: uno abría la puerta de abajo del edificio y el otro franqueaba la entrada al piso en cuestión. De esta manera no fue necesario ni tener contacto físico con su arrendador.

Por dos noches pagó 340 euros y la experiencia fue, según afirma, estupenda: “Estaba todo nuevo, limpio, con menaje y hasta con una cafetera Nespresso con cápsulas y todo (...) El barrio también me gustó, me pareció auténtico, cerca de todo y con sus bares, sus tascas, sus supermercados... Alguna callejuela preferimos evitarla porque daba un poco de susto, aunque también puede ser porque no somos de allí. En cualquier caso, si volviera repetiría ambas cosas, apartamento y Lavapiés”.

Tal y como hemos apuntado anteriormente, todo el edificio de Ave María 26 está dedicado al alquiler turístico, siendo cinco los pisos de entre 31 y 63 metros cuadrados que se ofertan por unos precios sujetos a diferentes variables, pero que para cuatro personas oscilan en una horquilla de entre 217 euros y 270 euros por noche, según los resultados de una búsqueda aleatoria para un fin de semana de enero contratando directamente en la web de Limehome, la empresa comercializadora que en Madrid ofrece también el mismo tipo de alojamientos en otros edificios situados en las calles de la Bolsa, Madera, Fomento y San Lorenzo -ubicaciones todas ellas de Centro-, así como en don Ramón de la Cruz, en el distrito de Salamanca.

Uso residencial

Nada habría que objetar a la estupenda experiencia vivida por Alicia M. en Ave María 26 y a la actividad económica que desarrolla Limehome en el edificio de no ser porque el citado inmueble está catalogado como de uso residencial, no constando en el Área de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento tramitación alguna de cambio de uso, por lo que carecería de la pertinente licencia municipal para ejercer legalmente esa actividad, hecho que desconocía la clienta.

Según datos del portal inmobiliario Idealista, entre los años 2012 y 2022 en Ave María 26 hubo un total de 32 anuncios de pisos de alquiler de larga duración con un precio medio de 745 euros mes, una oferta para residentes fijos que a día de hoy ha desaparecido del mercado.

En la Dirección General del Catastro consta que en el edificio debería haber 4 plantas dedicadas a vivienda, mientras que en la planta 0 sí podría existir un 'hostel', debiendo ser, en cualquier caso, “residencial” el uso principal del inmueble.

Ilegalidad publicitada

El ejemplo de Ave María 26 ilustra cómo el alquiler vacacional hace que haya menos pisos disponibles para residentes en una zona, por lo que es una de las causas directas de la subida de los alquileres en la ciudad, que en el último año ha sido de un 11,86 % y que, en no pocos casos, acaba por desplazar hacia áreas cada vez más periféricas a la población con menor poder adquisitivo de los lugares céntricos, los cuales se van gentrificando y turistificando, con todos los cambios que ello conlleva.

Al mismo tiempo, lo que ocurre en el citado edificio es ejemplo también de cómo una actividad ilegal, según el actual Plan Especial de Hospedaje de Madrid, se desarrolla en la capital sin tapujos, ante la incapacidad de la administración para hacer cumplir la ley vigente.

Expediente de inspección

Preguntado por Somos Lavapiés sobre este caso concreto, desde el Área de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid manifiestan que en Ave María 26 “hay iniciado un expediente de inspección de obras y actividades, por el Servicio de Inspección y Disciplina, en el que se procederá a girar visita en los próximos días en orden a verificar si en el mismo existe un uso de hospedaje e iniciar, si así fuera, los procedimientos de disciplina urbanística que procedieran conforme a derecho”.

Por su parte, en declaraciones a este periódico y contradiciendo a lo expresado por el Consistorio, Limehome se ha limitado a decir que “el edificio de Ave María tiene licencias de VUT - Vivienda de Uso Turístico” y que la empresa “hace una explotación turística siguiendo la ley, operando el 100% de los edificios con licencias”.

Datos oficiales indican que en la capital sólo hay 250 pisos con licencia para alquilarse como viviendas turísticas de un total estimado de entre 10.000 y 15.000 que se estarían dedicando a esta actividad.

Según la actual legislación, para operar legalmente no basta con inscribir la vivienda en la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid (en cuyo registro habría cerca de 13.000 pisos) sino que se debe contar con el visto bueno municipal que acredita que la vivienda en cuestión cumple con los exigentes requisitos contemplados en el Plan Especial de Hospedaje de Madrid.

El distrito Centro es el más afectado por este fenómeno ya que, según el portal de datos Inside Airbnb, la oferta de pisos enteros dedicados al alquiler turístico en la zona rondaría los 6.700. En Lavapiés-Embajadores, una búsqueda rápida en la web de reservas turísticas Airbnb arroja más de 1.000 resultados.

Necesidad de más inspecciones

Para Más Madrid (el Plan Especial de Hospedaje que limita las viviendas turísticas se aprobó bajo el mandato de Manuela Carmena, con Ahora Madrid en el gobierno local), “el gobierno de la Comunidad de Madrid es el que tiene más competencias en la materia, pero siempre pasó del tema y el gobierno de Almeida ha decidido que esta no es una cuestión importante para Madrid que necesite ser abordada. Las comunidades de vecinos sufren de nuevo de forma agresiva el libre albedrío de las VUT ilegales sin que el Ayuntamiento tome una postura activa. Si el alcalde piensa seguir ignorando el problema, éste va a ir a peor. Por eso es necesario avanzarse y tomar medidas ya y las medidas empiezan por reforzar las inspecciones”.

Para controlar todas los pisos turísticos de la capital sólo hay 15 inspectores, según confirma el Ayuntamiento.

Desarrollo Urbano declara haber realizado 1335 inspecciones de viviendas en los 9 primeros meses de 2022, encontrando que 117 se dedicaban al alquiler vacacional sin la correspondiente licencia. En consecuencia, interpuso 130 órdenes de cese de actividad y 20 multas coercitivas.