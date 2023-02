Cambiar plástico por plantas: la propuesta del comercio de Lavapiés a sus vecinos que reverdecerá un edificio del barrio

Los comercios pertenecientes a la asociación En Lavapiés recolectarán tapones y envases de plástico dentro de la I Edición de Re-Plantea Lavapiés, una iniciativa pensada para concienciar a los ciudadanos y empresarios de la importancia del reciclaje y los beneficios que este acto reporta y que simbólicamente se podrá apreciar desde el 23 de marzo, cuando se llene de jardineras de plástico reciclado y de plantas la fachada del edificio del número 6 de la plaza de Lavapiés, el primero que será transformado gracias a esta iniciativa, que espera reverdecer un nuevo inmueble por edición.

Para participar en esta acción colaborativa y sostenible se pide lavar y guardar tapones y envases duros de plástico (polietileno y polipropileno) menores de 10 centímetros y llevarlos a los puntos de recogida de la plaza de Lavapiés que se instalarán con ese objeto los días 3, 10 y 17 de marzo o depositarlos desde el 3 de marzo en alguno de los comercios colaboradores.

“Podemos dar una segunda vida a nuestros plásticos y convertirlos en, por ejemplo, jardineras que embellezcan nuestro barrio”, afirman desde la asociación de comerciantes, que anuncia “el nacimiento de un jardín vertical sobre jardineras realizadas con plástico reciclado en el número 6 de la plaza de Lavapiés 6. Cada edición culminará con la instalación de un nuevo jardín que irá sumándose a los de ediciones anteriores”.

En palabras de María Esteban Jiménez, presidenta de la asociación: “'Recicla y Viste de Verde tu Barrio' es nuestro eslogan y una petición a nuestros empresarios, vecinos y visitantes para llenar nuestras calles de naturaleza urbana y respeto a nuestro medio ambiente. Queremos concienciar a nuestra comunidad de empresarios, vecinos y visitantes, acerca de las posibilidades que nos ofrecen estos materiales, y comprometernos a darles una segunda vida para poner nuestro granito de arena en contribuir a reducir la huella de carbono y a mejorar la calidad de vida de Lavapiés”.

“Consideramos muy importante estas tareas de concienciación teniendo en cuenta que la ciudad de Madrid produce 1,2 millones de toneladas de residuos de todo tipo al año y cada madrileño unos 370 kg de desperdicios anuales. En enero del año pasado, solo en nuestro distrito centro se recogieron más de 235 toneladas de residuos plásticos”.

Junto a la recogida de material y la posterior instalación de jardineras y plantas en el señalado edificio, Re-Plantea Lavapiés incluye tres días de actividades, 'Plastik Day', con la siguiente agenda:

VIERNES, 3 de marzo

Plaza de Lavapiés, en horario de 10:00 a 13:00 horas. Se entregará un llavero realizado con plástico reciclado a todo el que apoye esta iniciativa aportando sus plásticos para reciclar.

VIERNES, 10 de marzo

Plaza de Lavapiés, en horario de 10:00 a 13:00 horas. Se entregará un llavero realizado con plástico reciclado a todo el que apoye esta iniciativa aportando sus plásticos para reciclar. A la vez, taller-intervención del colectivo Plastikeras, que transformará in situ y enseñará a convertir parte del plástico que se lleve en llaveros.

VIERNES, 17 de marzo.

Plaza de Lavapiés, en horario de 10:00 a 13:00 horas. Se entregará un llavero realizado con plástico reciclado a todo el que apoye esta iniciativa aportando sus plásticos para reciclar

La instalación del “jardín vertical sobre jardineras realizadas con plástico reciclado” se llevará a cabo entre las 8 y las 14 horas del 23 de marzo.

Comercios partipantes

25 OLIVAS C/ Ruda, 122; A TOLA DE MIGITANA C/ Argumosa, 93; ACEVEDO LA FE C/ la Fe 14; ACEVEDO MIGUEL SERVET C/ Miguel Servet, 55; ANGATA ARTE AFRICANO C/Dr. Piga 176; CUADROS GERPI C/ Argumosa, 227; EL DRUIDA HERBOLARIO C/ La Fe, 98; EL ESTANCO DE LAVAPIÉS C/ Lavapiés, 41; ELECTRO HERRANZ, S.A.Ronda de Atocha, 34; FARMACIA AVE MARÍA 31 C/ Ave María, 31; FARMACIA LAVAPIÉS C/ Lavapiés, 56; FERRETERÍA LAVAPIÉS Pza. Lavapiés, 61; FICASA C/ Valencia 14; Horno la fe y valencia, C/ Valencia 15; LA ALEGRÍA DE LA HUERTA C/ Dos Hermanas, 22; La cigarrera de lavapiés, C/ Valencia 15; LA CUCHARA C/ Mesón de Paredes, 19; LA TIENDINA C/ Argumosa, 71; LOS PLACERES DE LOLA C/ Dr. Fourquet, 34; MAGARCA Argumosa C/Argumosa 25; MAGARCA Sombrerería C/ Sombrerería, 24; MUEBLES MAKUMOBEL C/ Sombrerería, 12; PLANETA VEGANO C/ Ave María, 34; SAN JORGE DECORACIÓN VERDE C/ Embajadores, 31; TR3Dland Plaza de Cascorro 2