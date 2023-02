Vecinos de Lavapiés reclaman al Ayuntamiento una verdadera mesa de trabajo sobre los problemas del barrio

Tras una reunión mantenida el pasado 7 de noviembre en la Junta Municipal de Centro con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, representantes de Delegación de Gobierno y de la Junta del distrito y representantes policiales y de Madrid Salud, los 15 colectivos y entidades vecinales de Lavapiés que asistieron a la misma salieron de aquel encuentro con la promesa de que se iba a constituir una mesa de trabajo interinstitucional y multidisciplinar en la que se les incluiría y en la que se abordarían todos los problemas que acuciaban al barrio para tratar de darles solución.

Lavapiés Denuncia entrega 2.000 firmas de vecinos solicitando un plan integral de recuperación del barrio

Aquella promesa llegó después de meses de denuncias de distintos colectivos y vecinos ante lo que consideraban el “abandono institucional” de la zona: falta de seguridad, de actuaciones contra los narcopisos, de intervención social para las personas adictas que deambulaban por Lavapiés, de medidas de control sobre las viviendas turísticas ilegales, de espacios dotacionales, de una mayor limpieza de las calles...

El compromiso público de constituir una “mesa de trabajo”, que el Ayuntamiento de Madrid se encargó de publicitar a través de un comunicado de prensa y de distintas declaraciones en diversos medios de comunicación, sonó a los vecinos a que podría dar pie a un plan de actuación integral para Lavapiés parecido al que se puso en marcha en el año 2005, el Plan de Acción Lavapiés.

Nuestro compromiso con los vecinos de Lavapiés es absoluto.



Por ello, además de aumentar los efectivos policiales, os anunciamos la creación de una mesa de trabajo permanente con las entidades de Lavapiés y la Delegación de Gobierno para solucionar los problemas del barrio. pic.twitter.com/pZPFQQmSS3 — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 7, 2022

Sin embargo, pasados los meses, la anunciada mesa de trabajo ha quedado reducida a una mera reunión informativa, a tenor de lo que sucedió en el encuentro celebrado el pasado 30 de enero en la Junta de Centro. Para el Ayuntamiento ese encuentro fue la primera de las mesas de trabajo prometidas por Almeida. Para las asociaciones y vecinos que acudieron al mismo, simplemente, no; fue otra cosa.

Manolo Osuna, portavoz de la asociación vecinal La Corrala y persona que ya participó en 2005 en la elaboración del Plan de Acción Lavapiés antes referido, “en una mesa de trabajo se crean comisiones sobre distintos aspectos específicos que se quieren mejorar en una zona, se intercambian experiencias y conocimientos y se proponen soluciones cuya viabilidad se encargan luego de analizar los técnicos y el gobierno correspondiente y eso es lo que queremos que se haga y lo que se nos prometió en su día. En la reunión del pasado día 30 no hubo nada de eso. Poco más se nos comunicó que el número de detenciones que se habían practicado en los últimos meses en el barrio”.

Miembros de la plataforma ciudadana #LavapiésDenuncia, presentes también en la citada reunión, piensan lo mismo que Osuna, añadiendo que se plantean regresar a esos encuentros si no cambia su dinámica, ya que los consideran poco prácticos. En la reunión estuvo presente Delegación del Gobierno, el concejal de Centro, policía municipal y nacional, Madrid Salud, Dirección General de Comercio, servicios a la ciudadanía del distrito y 15 asociaciones, entidades y vecinos, estos últimos con un turno de palabra de máximo tres minutos por representante.

Desde la Junta Municipal del distrito consideran que con encuentros como el ya celebrado se cumple con lo que se prometió: “Las mesas de trabajo ya se están celebrando”, indican. “Las reuniones se van convocando en función de los distintos temas a tratar, de manera que varían los asistentes dependiendo de las instituciones implicadas en cada uno de ellos. No se trata de asambleas abiertas, si es lo que pretenden algunos vecinos, son reuniones operativas donde todo el mundo se escucha y se da información. Se convoca a representantes de los vecinos, comerciantes, ONG, entidades sociales...”, aclaran desde el Ayuntamiento, antes de anunciar que la próxima reunión de este tipo será a principios de marzo.

#LavapiésDenuncia, por su parte, habla de “incumplimiento de las promesas realizadas por el Ayuntamiento” y recuerda que “todo sigue igual: narcotráfico, abandono de las instituciones, turistificación, suciedad, ruidos… Queremos ver sus propuestas para acabar con el abandono que sufre el barrio”. Además de volver a juntarse en las plazas del barrio los domingos, a las 12 de la mañana, para compartir sus preocupaciones, esta plataforma ha comenzado a pedir a los vecinos que, de forma individual, envíen un correo electrónico a la Junta de distrito recordando al responsable de Centro, José Fernández, la promesa del Ayuntamiento y contándole aquello que sigue afectando negativamente a sus vidas en relación con las necesidades del barrio.

Lavapiés no ha cambiado. Narcotráfico, turistificación, precio de los alquileres, falta de servicios públicos, suciedad y ruido #Queremoslamesa #prometisteislamesa #mesaquémesa pic.twitter.com/QZGs1wWBbU — Lavapiés Denuncia (@LVPdenuncia) February 7, 2023

Teresa, una de las vecinas vinculada a #LavapiésDenuncia cree que lo que Almeida hizo en noviembre fue calmar unos ánimos, que estaban alterados con razón, y acusa a los responsables municipales de “hacer una política de titular de prensa”.

“Sigue habiendo narcopisos en calles como Sombrerete, Buena Vista, Esperanza... No vemos que se haga nada en atención social con los consumidores de pasta base que hay en el barrio, sigue habiendo vecinos con miedo de salir de sus casas a ciertas horas del día, se necesita vivienda social... No entendemos la inacción del Ayuntamiento. ¿Para qué vamos a seguir acudiendo a próximas reuniones si sólo hay información de lo que pasa sin medida alguna que lo remedie. Nosotros ya sabemos lo que pasa en el barrio y no podemos jugar a que no pasa. La mayoría de los colectivos que asistimos al encuentro del pasado día 30 pedimos, ante todo, medidas sociales para el barrio”.

“Muchos tenemos la impresión de que no se va a hacer nada”, concluye Teresa.

Amparo 24, varado

Otro ejemplo del que se habla en Lavapiés para reafirmarse los vecinos en la idea de que las cosas no se mueven lo encontramos en el desalojado edifico de Amparo 24, la antigua Quimera. El 10 de noviembre del pasado año el Ayuntamiento anunciaba a través de una nota de prensa que estaba en conversaciones con el dueño del edificio para que cediera el inmueble al Consistorio y destinarlo a vivienda social en alquiler. Tras aquel anuncio, efectuado después de una visita del delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, al edificio, desde noviembre no ha habido avance alguno.

El tema de Amparo 24 también se abordó en el encuentro mantenido entre vecinos e instituciones y, aunque no se reconoció explícitamente que no se habían realizado más gestiones al respecto, esta misma semana una respuesta ofrecida por el Consistorio a una pregunta de Más Madrid corrobora las sospechas: “El pasado 28 de noviembre, por derivación del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, se celebró en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid una reunión entre técnicos de la empresa y el dueño del edificio situado en la calle Amparo n. º 24 para explorar la posibilidad de que dicho inmueble pudiera ser incorporado al Plan de Recuperación de Viviendas Vacías (Plan Reviva) de la EMVS. A fecha de hoy no se ha concretado un calendario previsto a fin de resolver los aspectos técnicos y jurídicos de la propuesta”.