Cómo elegir el mejor carburador para moto

¿Te has parado a pensar cuál es el secreto del éxito de una marca concreta? Más allá de las modas y de la mayor o menor influencia de la publicidad, que puede hacer prosperar rápidamente una empresa en detrimento de otra, la respuesta es la calidad de lo que ofrece y el prestigio que se va ganando poco a poco.

Calidad y prestigio frecuentemente devienen en perdurabilidad y en años en lo más alto del sector al que pertenecen, lo que convierte cualquier producto de una firma en un valor seguro a la hora de elegir entre su oferta y la de un competidor. Calidad, prestigio, perdurabilidad y liderazgo es igual a confianza, un intangible al que también contribuye el fijarnos en los compañeros de viaje de una empresa. Es decir, en quién o quiénes confían en ella.

Lo anteriormente expuesto se puede aplicar perfectamente a la hora de elegir el mejor carburador para nuestra moto, algo que podremos hacer cómodamente a través de la web Motorecambiosvferrer, donde además de escoger el modelo que necesitemos, según su diámetro y uso -convencional o racing-, deberemos seleccionar una marca.

De este modo, allí, entre las marcas disponibles, vemos que se encuentran los carburadores para moto y scooter de 2 y 4 tiempos Amal, los preferidos de los fabricantes y restauradores de motos clásicas, entre los que destacan los de Norton, Triumph y Royal Enfield.

Pese a ser un fabricante de carburadores especializado en vehículos clásicos y de época, el mercado de los carburadores Amal no se ciñe a este sector y cuenta también con superventas en lo referente a scooters dentro de su familia 400, con los modelos 416, 418 y 420 como destacados.

Aunque los modelos de carburador Amal siguen siendo los Pre-Monoblocs, Monoblocs, MKI y MKII Concentric, principalmente, cabe tener en cuenta que han mejorado a lo largo de los años los materiales y diseños de sus productos.

Amal Carburettors es una empresa de ingeniería británica que nace en Birmingham, Inglaterra, a finales de 1920, de la unión de tres fabricantes -Amac, Brown and Barlow y Binks- y bajo el nombre de Amalgamated Carburetters Ltd., nombre que cambiaron en 1931 por Amal Ltd. Desde 2003, la firma es parte de Burlen Fuel Systems Ltd y sus carburadores, historia de las motos clásicas más emblemáticas del Reino Unido, como las conocidas Triumph, Royal Enfield o Norton. Además, también ha fabricado carburadores de uso en competición para motos como la BSA Gold Star o la Velocette Thruxton.

Por otra parte, algunos otros importantes fabricantes de carburadores de moto son OKO, Dellorto, Voca Racing, Mikuni y Poliri Motori.

Que el carburador de una moto funcione correctamente es algo básico. Siendo el dispositivo donde se mezcla el aire atmosférico con el combustible, una mala carburación puede ocasionar que el vehículo se apague durante la marcha o que no arranque.