La tercera edición de Writers Week-end ¡MMM! llena de literatura los cafés de Malasaña

En Malasaña siempre han llevado a gala ser muy de salir y muy de la cultura. Los amantes de ambas actividades en este barrio del centro de Madrid conocerán sin duda a Marcelo López-Conde, promotor literario, editor y librero itinerante de los cafés de Malasaña. Esta voz ineludible del tejido cultural capitalino se lio hace tiempo la manta a la cabeza y montó en distintos cafés –los mismos que suele frecuentar con su catálogo de libros a cuesta– un encuentro entre escritores, editores y otros agentes culturales, inspirado en el histórico Listowel Writers’ Week, el festival literario más antiguo de Irlanda. Este año, además, Marcelo es uno de los escritores que presenta título.

El festival Writers Week-end ¡MMM! arrancó bajo la sombra de la pandemia, cuando el mundo de la cultura vivía momentos de duda, ¿era ya 2020 tiempo de salir a celebrar la literatura? Resultó que sí. El evento regresó expandido en 2021 y este año vuelve a celebrarse los días 12 y 13 de noviembre en distintos espacios del barrio Maravillas-Malasaña, como le gusta decir a López-Conde (el MMM del título es Madrid, Maravillas, Malasaña).

El programa (que se puede consultar completo al final del texto) viene este año muy cargado. Hay cuento, poesía, novela, micro abierto y hasta una visita guiada por la Malasaña de la Movida guiada por Carpetania Madrid, otro clásico del barrio.

Entre los libros que se presentan, encontramos mucho Madrid. Un thriller para los amantes del suspense con tintes políticos escrito por un escritor del barrio que transcurre en el mismo; o el tomo de Andrés de Mingo, especialmente recomendado para los amantes del ajedrez, que repite en el festival con una novela ambientada en el Madrid antiguo.

La nómina de empresas y establecimientos colaboradores del festival, que va más allá de los escenarios que acogen sus actividades, es un buen dibujo del tejido comercial y cultural del barrio. Merece la pena echar un vistazo a la lista.

PROGRAMA

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE

10.30 hrs. Café Comercial

Conversatorio.

Un “café literario” en el cual se presenta el Festival Writers Week-end de Madrid-Malasaña-Maravillas. Conversatorio de escritores, editores y otros referentes en el mundo de los Festivales Literarios.

12.30 hrs. Café del Arte

Presentación de “Lectores”, esculturas con microrrelatos de Emmanuel Dayot.

Muestra itinerante exclusiva durante el fin de semana del Festival.

12.30 hrs. Café del Arte

Visita guiada por el Madrid de la Movida.

Mostrando quienes escribieron la historia de aquel momento tan mítico del barrio.

Recorre los lugares emblemáticos de ese tiempo en el Malasaña de Maravillas mientras escuchas sus canciones rompedoras. Actividad con aforo limitado.

Informes y Reservas : 664 788 664 (WhatsApp)

16.30 hrs. La Realidad

Madrid. Poets & Writers. Open Mic.

Participants can freely read their own work or someone else’s, generally in English (but all languages are welcome). A 5-minute limit per reader is requested.

Got books? Bring your work to sell at the event! Abierto al público de cualquier lengua.

Invita: Cerveza Fábrica Maravillas.

18.00 hrs. Varsovia. Cocktail Bar

Un brindis en homenaje a nuestro amigo Martin Esteban.

18.10 hrs. Varsovia. Cocktail Bar

Presentacion de la novela “Se llamaba Lidia” de Sara Hurtado

18.30 hrs. Nanai Restaurante Espacio Cultural

Presentación de la novela “La pieza de marfil” de Andrés de Mingo.

19.30 hrs. Café Gorila

Inauguración de la muestra audiovisual de “Tato Repetto en su propia tinta”

20.00 hrs. Ruta guiada por Carpetania

Madrid: los años de la Movida

El Rollo, la Movida madrileña y otras hierbas.

Aforo limitado. Informes y Reservas 657847685

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE

11.00 hrs. Café Tatiana

Cuentos infantiles de Máximo Garrido.

Presentación: “9+1 Sueños para compartir

13.00 hrs. Sesión Vermouth en Paralelo 35

Presentación de “Historias de un hombre feliz”, de L. Marcelo López-Conde

17.00 hrs. Picnic Bar

Presentación de “Consecuencias”

Poetas selectos.

18.45 hrs. Café de Ruiz

Presentación de la novela “150 días sin Román” de José Beiro.

Invita: Cerveza Malasaña.