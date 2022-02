Las multas en la ZBE de Plaza Elíptica comienzan esta noche: guía y vehículos afectados

Se acabó el periodo de avisos. A partir de la medianoche de este lunes al martes 21 de febrero comienzan las multas de 90 euros a los conductores que accedan indebidamente a la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZDEDEP) de Plaza Elíptica, cuya normativa entró en vigor a finales de diciembre e impide circular por allí a los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT, clasificados como A.

El Ayuntamiento de Madrid adopta esta medida para intentar reducir los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) en la única estación que hizo en 2021 que la capital supere los niveles máximos de polución permitidos por la Unión Europea. A día de hoy, el entorno de Plaza Elíptica es el más contaminado de Madrid junto con el de Villaverde, según los registros de las estaciones ambientales allí ubicadas.

El área de Movilidad calcula que la puesta en marcha de esta zona de bajas emisiones servirá para reducir en un 18% el tráfico de vehículos. En lo que va de año y con esta medida en vigor todavía con nivel de aviso, el lugar acumula 108.200 accesos diarios.

Para alertar a los conductores infractores de las multas que empiezan esta noche, el Ayuntamiento de Madrid ha remitido 125.740 cartas informativas a los infractores, en las que detalla las razones que han motivado la regulación de la ZBEDEP, la fecha prevista para su efectiva operatividad y la cuantía a la que habría ascendido la sanción.

Los vehículos con categoría B y C, Cero y ECO pueden entrar, estacionar y circular por el interior de Plaza Elíptica sin limitaciones. No ocurre lo mismo con la zona de bajas emisiones de Distrito Centro (antiguo Madrid Central), donde los vehículos B y C tienen restringida la circulación salvo excepciones.

La circulación por el perímetro es libre para todos los vehículos, indistintamente de la clasificación ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), pero el acceso y circulación en su interior queda restringido, incluyendo el tramo de la autovía A-42, a los vehículos A, es decir, aquellos que no cuentan con etiqueta ambiental por ser altamente contaminantes (diésel matriculados antes del año 2006 o gasolina previos al año 2000).

Quedan exentos de esta restricción los vecinos que dispongan, en régimen de propiedad o usufructo, de un vehículo A con fecha 1 de abril de 2021 o previa y estén empadronados en los barrios de Abrantes, Opañel y Comillas del distrito de Carabanchel y en los barrios de Moscardó y Zofío de Usera. Se incluye en esta excepcionalidad a aquellos que, con posterioridad a dicha fecha, adquieran un vehículo A a título de herencia por fallecimiento de su titular. Bajo estas circunstancias, se podrá acceder y circular por la ZBE Plaza Elíptica hasta el 31 de diciembre de 2024.

También cuentan con esta misma moratoria los vehículos turismo que indiquen las empresas y autónomos cuya actividad empresarial, profesional o comercial se ejerza en un local u oficina ubicada en el interior de la ZBEDEP Plaza Elíptica o se desarrollen en los mercadillos municipales ubicados en dicha ZBEDEP hasta el 31 de diciembre de 2024.

Se incluyen en este conjunto de excepciones los vehículos destinados al transporte de personas titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR), siempre que figuren de alta como autorizados en el sistema de gestión de accesos a plaza Elíptica y exhiban reglamentariamente la respectiva tarjeta de estacionamiento PMR y los vehículos A que necesiten entrar en esta zona para dejar o recoger alumnos de educación infantil, primaria y secundaria en un centro situado en el interior de la ZBEDEP.

Existen prórrogas temporales para otras casuísticas de vehículos que se pueden consultar en este enlace.

Para controlar los accesos indebidos, se han situado 25 cámaras en el perímetro: en la calle de Marcelo Usera 150 (dos); Juan Español, 38; San Nicomedes, 143; A-42 sentido Toledo (dos) y sentido Madrid (dos); paseo de Santa María de la Cabeza, 168 (dos); Antonio Leyva, 86 (dos); Évora, 14; Antonia Lancha, 7; avenida de Oporto, 6 (dos); Viana, 3; avenida de Abrantes frente al 1 y 15; Vía Lusitana, 56 (cuatro); calle San Filiberto con vuelta a Manuel Noya, y avenida Princesa Juana de Austria.