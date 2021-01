El carril bici Castellana arrancará desde Plaza Castilla y empezará a construirse a finales de este año

El Ayuntamiento de Madrid va adelantando detalles del que será su proyecto más importantes de movilidad ciclista de la legislatura, el Carril Bici Castellana. Lo último que sabemos es que su trazado se ha dividido en cinco bloques, que se tramitarán de forma independiente y que seguirán tres principios fijados por Movilidad, según explicó Borja Carabante, el delegado del área este lunes durante la comisión de su ramo.

Los cinco tramos se construirán de norte a sur, empezando por el que atraviesa la parte Este del distrito de Tetuán, que va desde Plaza Castilla hasta el cruce con Raimundo Fernández Villaverde, casi llegando a Nuevos Ministerios. Será el primero en ser licitado y, según los plazos del Ayuntamiento, estará adjudicado y con garantías de empezar a dibujarse antes de que acabe 2021.

Estos son los cinco tramos previstos por el área de Movilidad y Medio Ambiente y el plano de su trazado:

Plaza Castilla - Raimundo Fernández Villaverde Raimundo Fernández Villaverde - San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz - Emilio Castelar Emilio Castelar - Colón Colón - Atocha

El Ayuntamiento tiene reservados 400.000 euros del presupuesto de este año para redactar los proyectos y empezar a adjudicar unas obras aprobadas por el pleno con el respaldo de todos los partidos políticos, aunque es Vox quien más está apostando por la infraestructura a través de su edil Fernando Martínez Vidal, después de que el proyecto no saliera adelante durante la anterior legislatura.

Aunque el equipo de gobierno admite que todavía no tienen definidas las fases y los plazos, la intención es que el primer tramo -el más largo, de dos kilómetros- quede adjudicado este 2021. Su diseño seguirá las siguientes premisas, detalladas por Carabante: que su llegada no suponga una mayor congestión de tráfico en una vía por donde actualmente circulan 107.000 vehículos, que no afecte a las plazas de aparcamiento para residentes y que tampoco ocupe espacio en las zonas peatonales.