El Ochoymedio se va con su fiesta a la calle Arenal

El emblemático Ochoymedio Club estrena ubicación en la capital. A partir de este viernes, 13 de septiembre, trasladará sus fiestas de cada fin de semana al Teatro Eslava, en el número 11 de la calle Arenal.

Se trata de su tercera mudanza desde que su primera apertura hace 24 años. El club de ocio nocturno, situado hasta ahora en la Sala But, junto al Teatro Barceló, no ha dejado de crecer en su más de dos décadas de actividad, convirtiéndose en un icono de la noche madrileña desde que abrió por primera vez en el año 2000 en la Sala Flamingo, en plena Gran Vía.

Once años después, se mudó a la Sala But, donde ha albergado sus mayores fiestas y conciertos desde 2011. Ahora, inicia una nueva etapa en el Teatro Esalava por “razones estratégicas”, según confirman desde la discoteca al diario digital El Español.

La inauguración en la nueva ubicación se celebrará en el Teatro Eslava este viernes con una fiesta que durará de las 0.00 a las 6.00 horas. Habrá música, baile y mucha nostalgia en la que a partir de ahora será la sede de Ochoymedio, aunque el club no se despide del todo de la Sala But: seguirá siendo el emplazamiento en el que se celebrarán los conciertos.

De esta forma, el Teatro Eslava albergará únicamente la discoteca, mientras que la Sala But seguirá albergando música en directo. El negocio ha quedado dividido en dos. Por una parte, la Ochoymedio Live se mantendrá en su ubicación anterior para ofrecer conciertos, mientras que el Ochoymedio Club se trasladará a la calle Arenal como discoteca en su habitual horario de viernes y sábados.

Misma esencia, distinta ubicación

Según adelantan desde El Español, en Ochoymedio mantendrán la misma línea que hasta ahora, conservando la programación, los precios y el estilo del club. “Seguiremos siendo un club pop con música alternativa o indie, electrónica, urbana y muchos estilos divertidos para pasarlo bien y tener un público en las sesiones mixtas”, contaba co-Ceo de la discoteca en declaraciones al diario digital.

Se mantendrán las famosas sesiones Tres a las tres con grupos y artistas sorpresa que tocarán a las tres de la madrugada tres canciones y se seguirán dando cita numerosos DJs invitados para sorprender al público con pequeños conciertos. La primera sesión programada de Tres a las tres es para el próximo 21 de septiembre.

Respecto al precio de las entradas, seguirán oscilando entre los diez euros, en caso de las anticipadas, y los 22 en taquilla. El aforo será similar al de la Sala But, aunque el Teatro Eslava cuenta con dos plantas superiores que recrean los palcos de un teatro. Desde el club esperan seguir atrayendo público nuevo y que el de siempre se mude con ellos a la nueva ubicación.

Por Ochoymedio han pasado bandas y artistas como Lady Gaga, Amaia, C. Tangana, Rosalía o Carolina Durante y mantienen su propósito de llevar lo mejor de la escena urbana, indie y pop actual a su nueva sede. En la fiesta de inauguración de este viernes pinchará Speed Dj'ing junto a otras estrellas invitadas y los DJs habituales del Ochoymedio, Smart y Say Yes. Además, han anunciado a través de sus redes sociales que la banda sonora a este día tan especial la pondrán “distintos amigos”, que próximamente tendrán su noche propia en el club.