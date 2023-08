Una ONG alerta de que el Ayuntamiento de Madrid planea dejar sin vivienda a 13 familias en exclusión social con menores

13 familias están viendo como sus hogares y sus proyectos de vida se desvanecen ante sus ojos. Residen en la calle Transversal Sexta del distrito de Villaverde, en unos inmuebles que Cruz Roja ha estado gestionando como parte de una red de viviendas solidarias. Según denuncia la ONG Médicos del Mundo y recoge la Cadena SER, la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida les ha instado por carta a entregar sus llaves antes del pasado 1 de agosto y marcharse.

De momento no lo han hecho, pero se enfrentan a la incertidumbre de hasta cuándo podrán mantener su situación. La EMVS cedía estos pisos a Cruz Roja con carácter temporal, hasta que las familias sin recursos beneficiadas encontrasen un alojamiento alternativo. Parece que ese reloj ya se ha detenido, aunque a los afectados les vaya el día a día en que las manecilla sigan funcionando.

Desde Médicos del Mundo, en palabras de su técnica de intervención Hodan Sulaman, no entienden que “si esas viviendas son sociales, no de un particular, por qué no les dan un alquiler social a las familias que no se están negando a pagar y solo necesitan que la cantidad sea acorde a lo que tienen”.

Fuentes de la EMVS apuntan por su parte en declaraciones a la SER que Cruz Roja “está en su derecho de no adherirse al nuevo convenio, pero el firmado en 2021 establece que al abandonar el programa, debía entregar las viviendas libres de enseres y ocupantes”. Recuerdan que hay otras entidades con convenios iguales, como es el caso de Cáritas, Provivienda y Fundación Diversitas, que sí los están cumpliendo.

Por su parte, Cruz Roja se ha justificado ante el medio radiofónico al tachar su actividad de “incompatible con acciones que fomenten la cronificación de la dependencia”. Añaden que no tienen competencia en materia de vivienda, que el convenio finalizó el 19 de noviembre de 2022 y que desde esta organización han negociado con la EMVS y el Ayuntamiento de Madrid para que las familias pudieran acceder a otros recursos.