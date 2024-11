La oposición llama a ver el documental '7291' sobre muertes en residencias y Rita Maestre pide que lo emita Telemadrid

Las portavoces de Más Madrid y el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Mastre y Reyes Maroto, han hecho sendos llamamientos para acudir a los cines a ver 7291. Este documental de Juanjo Castro, que analiza las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, podrá verse en los cines Verdi de Chamberí los próximos días 13 de noviembre, 20 de noviembre y 12 de diciembre.

Maestre ha anunciado incluso que su formación pedirá formalmente que Telemadrid ofrezca “este documental importantísimo para la memoria madrileña, con información que toda España y todo Madrid tiene que conocer y que, por tanto, la televisión pública de todos los madrileños y madrileñas tiene que emitir de forma inmediata”.

Para la líder de la oposición en Cibeles, esta película reivindica “la memoria y la dignidad de las víctimas de la gestión de Isabel Díaz Ayuso y del PP en las residencias de Madrid durante el covid”. Durante sus declaraciones a los medios de comunicación en un pase de prensa del largometraje, Maestre ha cargado duramente contra los “Protocolos de la Vergüenza” y ha recordado, frente las polémicas declaraciones de Ayuso en la Asamblea de Madrid, que “no se iban a morir igual”.

“Este documental nos trae el recuerdo de las 7.291 personas que murieron en residencias, para que no se olvide su memoria, pero también para que no se vuelva a producir. Las víctimas solo piden justicia, dignidad, verdad y reparación”, ha señalado por su parte Reyes Maroto. La concejala cree que el documental supone “un antes y un después que nos obliga a los políticos a tomar medidas para que no se vuelvan a producir este tipo de protocolos”.

Un análisis con material de archivo y testimonios desgarradores

El documental analiza las circunstancias que llevaron a la Comunidad de Madrid a impedir que los ancianos enfermos con covid acudieran a los hospitales desde las residencias públicas. Esta decisión está explicada con detenimiento, partiendo de los testimonios de todos sus protagonistas: el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, directores de residencias o responsables políticos. Castro incluye también comparecencias públicas del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, o de la propia Ayuso.

Aunque los testimonios más desgarradores son los que ofrecen los familiares de los fallecidos, ya sea a cámara o durante la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, que el metraje recoge parcialmente.

7291 ha encontrado enormes dificultades en su proceso de financiación, producción y distribución, pero finalmente podrá verse en los Cines Verde de Chamberí (calle Bravo Murillo, número 28) a la espera de una posible expansión futura a más salas de la capital y a otras ciudades. Las proyecciones serán en tres días distintos, con dos pases por jornada a las 20.30 y 22.10: el miércoles 13 de noviembre, el miércoles 20 de noviembre y el jueves 12 de diciembre. Las entradas pueden adquirirse en este enlace. Además de acercarlo a la ciudadanía, la intención de Juanjo Castro y el resto del equipo es que el documental pueda calificar para la próxima edición de los Premios Goya y otros galardones cinematogrñaficos del país.