Más de 15 'desokupadores' se presentan en el CSO La Enredadera para desalojarlo sin éxito

Este miércoles 14 de junio, a primera hora de la tarde, la calle de La Coruña fue testigo de la irrupción de un contingente de más de quince personas frente al Centro Social La Enredadera, que se encuentra en el número 5 de esta vía. Se trataba de miembros de Desocupaciones G.H., una de las distintas empresas nacidas al calor del éxito de la famosa Desokupa.

El CSO La Enredadera se encuentra situado en el edificio del lado este de Tetuán desde el pasado mes de febrero. Antes estuvo otros trece años en la cercana calle de Anastasio Herreros.

En torno a las tres, los colectivos del centro social okupado hicieron un llamamiento por sus redes internas y externas para pedir ayuda frente a la amenaza de desalojo extrajudicial. La llamada surtió efecto y pronto hubo mucha gente frente al centro social okupado, algunos en el interior del edificio y otros fuera. Acudió también la policía (la Municipal, luego la Nacional y, en última instancia la UIP).

Los nazis de la empresa "GH Desocupaciones" que pretendían desalojar La Enre se han ido escoltados por la UIP gracias a la rápida respuesta del movimiento popular.

Pero esto no acaba aquí. Muy atentas a las redes de @La_Enre las próximas horas y días. pic.twitter.com/TJ5NAEJOKj — Sindicato de Barrio de Moratalaz (@SindicatoMtz) 14 de junio de 2023

“Nosotras no hemos tenido contactos oficiales con la propiedad del edificio –sabemos que el proceso judicial está en marcha– por lo que no sabemos quién ha contratado los servicios de esta empresa. Tenían una carpetilla pero no nos enseñaron nada, desconocemos si llevaban poder de la propiedad o no”, explican desde La Enredadera a Somos Tetuán, y añaden que se produjo una labor de mediación con la policía por su parte.

El modus operandi de este tipo de grupos es montar un control de acceso en la puerta de los inmuebles que pretenden desalojar, no dejando entrar ni salir a nadie. “Lo hemos visto en otros centros sociales –explican desde La Enredadera– se produce un auténtico asedio que incluye la imposibilidad de renovar víveres. En otras ocasiones, y aunque legalmente no pueden, entran al descuido o haciendo uso de la fuerza y recuperan el espacio.”

Desocupaciones G.H. es una empresa con sede en Leganés que ofrece servicios de seguridad en discotecas, fiestas de pueblos y, también, desocupaciones. Su radio de acción es sobre todo la Comunidad de Madrid aunque llevan a cabo servicios en otros puntos de España.

Es fácil rastrear en internet cómo han desalojado diferentes casas antes en el propio distrito de Tetuán. El pasado 31 de mayo publicaban en sus redes sociales la recuperación de una vivienda en La Ventilla (también Tetuán). En el vídeo, uno de los integrantes luce una camiseta con una cruz de San Andrés, un símbolo histórico que suelen portar diversos grupos de extrema derecha.

Frecuentemente, se cierne sobre estos grupos la acusación de ser nazis. Las razones van más allá del rapado de pelo que lucen la mayoría de sus miembros. En otra publicación en redes de Desocupaciones G.H., que recoge un servicio en Coslada, aparece nada más empezar el vídeo un hombre haciendo el saludo fascista en medio de la calle. La publicación se titula Un día normal en nuestro trabajo.

Otra de las críticas habituales que se hace a estos grupos es el buen trato que reciben de las fuerzas policiales, algo que, según algunos asistentes a la concentración en apoyo del CSO volvió a producirse ayer. En una publicación de la empresa ellos mismos dan su versión sobre esta presunta sintonía: “Ayer en un servicio de control de accesos para una sala nos preguntaban cómo teníamos tan buen trato con la policía y la respuesta es fácil. Desocupaciones G.H es nuestra empresa y cada día tratamos con todos los cuerpos de seguridad de España. Nosotros les ayudamos mucho y ellos a nosotros, de ahí nuestra buena relación” SIEMPRE FIRMES!! NI UN PASO ATRÁS!!

Esta última proclama aparece en todas sus publicaciones e incluso han lucido mascarillas con la frase impresa (probablemente sin saber que coincide literalmente con un lema sandinista).

Los portavoces habituales de la empresa se hacen llamar en redes Gabriel El Gordo y Hugo El Seco, que es el CEO de la empresa. Según se desprende de sus propias publicaciones, tienen relación –o al menos han colaborado– con Julio El Feroz, boxeador, luchador de kickboxing, polémico personaje televisivo y escolta de artistas conocidos como Omar Montes. En 2020 acudieron a recuperar un piso a Benidorm y acababan el vídeo que lo recogía diciendo “recordad, dejamos un equipo en la zona con Julio El Feroz para toda la costa”.

En redes pueden encontrarse opiniones de clientes de la empresa que aseguran que cumplen con su promesa de desalojar los pisos “en solo una semana” pero también otras que afirman que una vez se gastaron los 2000 euros que les habían pagado, es de suponer que después de los controles de acceso cubiertos por la cantidad, desistieron en el intento. Por lo que ha podido sabes este medio, la operativa habitual de este tipo de empresas es reclutar en cada ocasión a los desalojadores (ayer más de una quincena) entre su red de colaboradores. Después del primer intento de ayer, la policía y el juzgado ya están informados de su presencia, pero lo normal es que vuelvan en próximas ocasiones para intentar instalar el control de acceso al edificio.

El pasado 18 de mayo, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 por Unidas Podemos, anunció que su grupo parlamentario había registrado una reforma del Código Penal para perseguir expresamente a las personas y empresas que, “movidos por el ánimo de lucro, hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad”, en referencia a este tipo de empresas de desokupación. Es poco probable que la reforma llegue a cumplir su recorrido parlamentario por el adelanto de elecciones generales pero señala que hay muchos ojos posados sobre este tipo de empresas y sus prácticas que, en opinión de algunos, bordean la legalidad y la ética.