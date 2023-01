¿Dónde comprar visitas youtube españolas con CB o Paypal?

Si eres un youtuber que acaba de lanzarse a la plataforma seguro que estás buscando la mejor manera de desarrollar la visibilidad de tu canal de YouTube y de tus vídeos. Ya habrás visto lo importante que es ofrecer contenidos de alta calidad que consigan engagement. Pero, ¿cómo hacerlo si no tienes abonados? Aquí es donde usted puede haber visto comprar reproducciones YouTube en España como una oportunidad. Veamos juntos si vale la pena comprar reproducciones YouTube de calidad y sobre todo cuales son los buenos sitios para adquirirlas.

Sitios seguros para comprar visualizaciones YouTube

1: Eurosur Seguidores

Si eres youtuber puedes utilizar Eurosur.org que es uno de los líderes en venta de views de YouTube. Encontrará una gran selección de visitas YouTube de alta retención dirigidas a España. Los precios no son los más bajos que se pueden encontrar en el mercado, pero están justificados por un servicio de muy alta calidad e indetectable por YouTube. La relación calidad/precio de este sitio es excelente.

2: Rocket2fame

Rocket2fame es un sitio un poco menos conocido que Eurosur.org en el sector de la compra de suscriptores y visitas YouTube, pero sigue teniendo muy buena reputación en este campo. En Rocket2fame se beneficiará de visitas YouTube de calidad con una muy buena retención. El sitio también le permite comprar reproducciones YouTube en España, lo que puede ser interesante si desea aumentar su visibilidad en España y en los países de habla hispana.

3: Vs Viral Agency

Vs Viral Agency es una buena alternativa a los 2 sitios mencionados anteriormente. El sitio ofrece un servicio cualitativo con una entrega que sigue siendo bastante rápida. Vs Viral Agency merece su lugar entre los sitios fiables para comprar visualizaciones YouTube. Un gran punto fuerte de este sitio es que permite a sus usuarios pagar con Paypal lo cual es muy interesante para las personas que quieren comprar visitas YouTube con Paypal sobre todo cuando sabemos que muy pocos sitios aceptan Paypal como medio de pago.

4: Subpals

Por último, está Subpals, que es un sitio especializado en la venta de todo tipo de interacciones en medios sociales como Instagram, Facebook, YouTube, etc. Usted puede comprar suscriptores de YouTube, así como puntos de vista para sus vídeos con total seguridad, la calidad también está allí. Es una buena alternativa si no puedes utilizar los dos sitios mencionados.

5: 1Seguidores

1seguidores se ha convertido con el tiempo en un sitio de referencia para la compra de visitas YouTube dirigidas y no dirigidas.

6: AmediaSocial

Amedia Social es un sitio para comprar reproducciones YouTube que existe desde hace varios años y sigue siendo una apuesta segura.

¿Cómo comprar visitas YouTube?

Si usted no sabe cómo comprar reproducciones YouTube reales, vamos a ver cómo hacerlo juntos.

Elija el sitio del que escogerá sus puntos de vista

Seleccione el paquete de visitas YouTube que desea comprar

Recupera el enlace de tu vídeo de YouTube accediendo a él y copiando las urls en la barra de búsqueda y proporciónalo a tu web para comprar tus visitas YouTube

Una vez hecho esto, sólo tienes que esperar a que lleguen las visualizaciones que has comprado.

¿Por qué comprar reproducciones YouTube segmentadas en España, México, Argentina, Suiza, Colombia, etc.?

Aunque comprar visualizaciones en español para tu vídeo de YouTube es más caro que simplemente comprar visualizaciones internacionales de alta retención, sigue siendo más interesante elegir visitas YouTube orientadas al país donde se encuentra tu audiencia, esto puede ser España, México, Suiza, Argentina, Senegal, Italia, Colombia, Argelia, Túnez, España u otro. Esto permitirá que los algoritmos de YouTube destaquen su vídeo entre las personas del país de destino y no de otro país.

Comprar visualizaciones geolocalizadas en España

Comprar reproducciones YouTube desde España es una muy buena opción si lo que buscas es dirigirte a un público que se encuentra mayoritariamente en España, ya que tendrás mucha más visibilidad en este país objetivo como resultado de tu compra. Además, no tendrá problemas para encontrar un proveedor de visionados en España para su vídeo de YouTube, ya que la mayoría de los sitios ofrecen visionados geolocalizados en España. Comprar visualizaciones desde España es una opción que no debe descuidarse.

Comprar visitas YouTube desde México

Si su público se encuentra en México, probablemente le resulte mucho más eficaz comprar visitas YouTube dirigidas a México, aunque esto pueda costar un poco más que las visitas localizadas en España en algunos sitios.

Comprar visitas YouTube segmentadas en Argentina

Si eres canadiense, lo más probable es que no quieras comprar visualizaciones de España, aunque también sea un país hispanohablante. Y esto es totalmente comprensible cuando ves que la mayoría de los canales de YouTube canadienses llegan a un público canadiense y los canales españoles llegan a un público español. Si opta por visualizaciones poco localizadas corre el riesgo de llegar a la audiencia de YouTube equivocada, lo que puede ser un problema si realmente se dirige a una audiencia local y no internacional.

Comprar reproducciones YoTube geolocalizadas en Colombia

Si quieres comprar visualizaciones desde Colombia te será difícil encontrarlas ya que la mayoría de las páginas de compra de visualizaciones están ubicadas en España y se han centrado sobre todo en la venta de visitas YouTube de habla hispana y han dejado un poco de lado otros países. Afortunadamente, hay algunos sitios que todavía ofrecen visitas YouTube colombianos como Eurosur.org.

¿Cómo conseguir 4000 horas de visitas en youtube?

Si estás buscando monetizar tu canal de YouTube, debes saber que necesitarás acumular no menos de 4000 horas de visualizaciones en YouTube y 1000 suscriptores en YouTube, lo que puede resultar especialmente complicado para las personas que son nuevas en la plataforma. Afortunadamente, existen soluciones para desbloquear la monetización de YouTube y ganar así visibilidad en la plataforma. De hecho, se sabe que YouTube destaca vídeos monetizados que mantienen a sus espectadores en suspenso durante mucho tiempo permitiendo a YouTube generar importantes ingresos adsense.

Comprar horas de visionado en YouTube y 1000 suscriptores

Comprar horas de visionado de YouTube puede ser una alternativa interesante si no puedes conseguir tus horas de visionado de YouTube rápidamente. Puedes comprar 4000 horas de visionado de YouTube y 1000 suscriptores de YouTube que te permitirán optar a la monetización de YouTube.

¿Es mejor comprar horas de visionado de YouTube que visionados estándar?

No podemos decir que comprar horas de YouTube sea más o menos interesante que comprar visitas YouTube estándar. De hecho, son dos cosas muy distintas.

Por un lado, la compra de horas YouTube le permite aumentar en gran medida el tiempo de retención de su vídeo, lo que tendrá un impacto significativo en su SEO sin aumentar en gran medida su número de visitas YouTube. Comprar horas de visionados en YouTube también te permite monetizar tu canal como hemos dicho anteriormente.

Por otra parte, la compra de vufes de YouTube reales puede aumentar en gran medida su número de visitas YouTube. Esto es aún más interesante, porque puede potenciar el SEO de tu vídeo de YouTube pero también tu reputación. En efecto, si tienes un vídeo con decenas de miles de visitas en YouTube eres más creíble que una persona que tiene un vídeo con sólo unos cientos o incluso miles de visitas. Además, si opta por una compra de alta audiencia, hay muchas posibilidades de que su vídeo se posicione en los primeros puestos de los resultados de búsqueda de YouTube.

¿Cuántas visualizaciones comprar? ¿Qué paquete de visionado de YouTube elegir? Esto es lo que veremos juntos

Comprar 500 visitas YouTube: la solución para empezar

Está claro que no es con una compra de 500 visualizaciones de YouTube como te convertirás en un youtuber internacional. Sin embargo, esta compra realmente barata de unos pocos euros que puede parecer anecdótica no lo es tanto como parece. De hecho, comprar 500 visualizaciones en YouTube puede ser el primer paso para lanzar un vídeo en los primeros días, y después podrá generar visualizaciones de forma natural gracias a la referenciación que habrá adquirido.

Comprar 1000 visitas a YouTube: la solución intermedia

Cuando compras 1000 visitas a YouTube, compras el doble de visitas que cuando compras 500. De hecho, cuando se tienen muy pocas visualizaciones, cada una de ellas es muy importante. Efectivamente, pasar de 0 a 500 visitas siempre es más interesante que pasar de 500 a 1000 visitas en YouTube y esto es bastante lógico. Lo mismo ocurre con la compra de suscriptores de YouTube, siempre será más interesante comprar 500 suscriptores de YouTube cuando tienes 0 que cuando tienes 1000 o más.

Comprar 5000 visitas de YouTube: ¡empieza a ponerse serio!

Comprar 5000 visualizaciones YouTube empieza a ser una compra relativamente interesante y te permitirá obtener resultados bastante interesantes en la mayoría de nichos y para la mayoría de vídeos. Cuando optes por comprar 5000 visitas YouTube te recomendamos que utilices un sitio que te permita repartir la entrega en varios días o incluso semanas en función de la media de visitas que acumule cada uno de tus vídeos.

Comprar 10.000 visualizaciones YouTube: ¿El pack perfecto de visualizaciones YouTube?

Comprar 10.000 visualizaciones es una compra que puede ser bastante sustancial en algunos nichos y le permitirá en muchos casos llegar directamente el primero en referenciar YouTube permitiéndole obtener cada día visualizaciones YouTube gratis tras su compra lo que multiplica por diez el interés de la misma. Esto también puede ser cierto con paquetes de visitas YouTube más pequeños dependiendo del nicho en el que estés trabajando. Si estás más bien orientado en el campo de ganar dinero, probablemente sepas que 10000 visitas en YouTube son suficientes para que tu vídeo sea el que más visitas genere en una palabra clave concreta.

Comprar 100000 visualizaciones YouTube: El pack de visualizaciones YouTube perfecto para raperos o marcas

Comprar 100k visitas YouTube empieza a ser bastante grande y caro para la mayoría de los youtubers. Este paquete de visitas YouTube es más para las marcas que pueden beneficiarse de la autoridad y notoriedad obtenida por esta compra para vender más de sus productos o servicios. También puede ser muy interesante para los raperos que empiezan y que posan en feat con un artista muy popular. Esto les permite estimular un zumbido y así ser retransmitidos por medios de rap como booska p o moov.

Comprar 1 millón de visitas en YouTube

Comprar un millón de visualizaciones YouTube es una compra muy importante de visualizaciones y requerirá una inversión de al menos 1000€. En nuestra opinión, esta compra está reservada exclusivamente a los raperos que ya están bien establecidos y que ya generan dinero con sus sonidos, o a las marcas que disponen de un presupuesto de marketing muy importante y para las que esta inversión puede recuperarse rápidamente. El interés de comprar 1 millón de visualizaciones de YouTube no está realmente en la referenciación natural aunque posicionarse el primero en determinadas palabras clave puede ser muy lucrativo, el principal interés de una compra de este tipo es crear confianza en torno a un artista o una marca y aprovecharla para desarrollar su actividad posteriormente.

¿Podemos comprar visitas españolas en YouTube?

Como hemos visto anteriormente, hay varias soluciones para obtener visitas YouTube dirigidas.

Por un lado, puedes hacer campañas de promoción de adsense en YouTube, pagas por un número determinado de visualizaciones y en la mayoría de los casos la gente que va a ver tu vídeo sólo lo hará durante unos segundos hasta que pueda saltarse el anuncio.

Por otro lado, puedes recurrir a una agencia de promoción externa que te permitirá conseguir visualizaciones por la misma inversión, que muchas veces serán de mejor calidad y lo más importante, con una tasa de retención mucho mayor que te permitirá posicionarte en los primeros puestos de los resultados de búsqueda de YouTube. También puedes comprar reproducciones YouTube en español que serán específicas y aún mejores para el desarrollo de tu canal.

¿Comprar visitas a YouTube baratas?

Comprar reproducciones YouTube baratas puede ser una opción que algunos pequeños youtubers pueden considerar, pero realmente no lo recomendamos porque en muchos casos, comprar reproducciones YouTube baratas significa visualizaciones de baja calidad que desaparecen tan rápido como llegaron. Por no hablar de que la retención de estas visualizaciones será muy baja y no te arriesgas a poner todas las posibilidades de tu lado desde un punto de vista SEO u otro eligiendo este tipo de servicio. Por eso no te recomendamos comprar visitas youtube baratas ni nada por el estilo.

Comprar visualizaciones reales de YouTube: una alternativa a las visualizaciones baratas

Comprar reproducciones YouTube reales es una solución mucho mejor que elegir visitas youtube baratas. En efecto, las visualizaciones de youtube reales le permitirán tener una tasa de retención elevada, lo que también le permitirá cumplir plenamente con Youtube. Comprar visualizaciones reales de youtube también permite a menudo elegir su geolocalización: España, Colombia, Italia, Argentina, etc.

Comprar visitas YouTube precio :

Le ayudaremos a ver más claramente los precios de los diferentes servicios de compra de visualizaciones youtube. Si encuentra precios más bajos que los indicados a continuación, le recomendamos que preste más atención.

Por la compra de 1000 visitas youtube tendrás que pagar entre 5 y 10 euros dependiendo de la geolocalización de tus visualizaciones y de la retención de las mismas.

Si usted prefiere comprar 5000 visitas youtube, tendrá que gastar por lo menos 22 € a 40 €.

Para una compra de 10.000 visitas youtube, el precio variará entre 40 y 75 euros dependiendo del sitio en el que elija comprar sus visualizaciones.

Para una compra más sustancial de 100k visualizaciones youtube, el precio será de entre 250€ y 400€.

Y por la compra de un millón de visitas a youtube tendrás que pagar al menos 1500 euros.

¿Cuáles son las opiniones de K?

En youtube, solemos utilizar K para referirnos a 1000. Esto significa, por ejemplo, que si hablamos de 100.000 visitas podemos decir 100k visitas. Utilizar visualizaciones K ahorra tiempo al escribir o hablar, evita añadir demasiados ceros a los números, lo que no es necesariamente muy

Esto no es necesariamente muy legible o incluso muy útil porque la mayoría de la gente entiende muy bien lo que significa un k de visitas youtube.

¿Qué es una vista en YouTube?

Es importante redefinir juntos lo que es una vista de YouTube. ¿Cuándo se contabiliza una vista, etc.? Veremos todo esto juntos. En primer lugar, es importante saber que una vista de youtube demasiado corta no se cuenta como una vista de youtube de calidad. De hecho, para que una vista sea una verdadera vista de youtube, debe durar al menos 30 segundos, de lo contrario la vista no se contabilizará. Lo que tienes que saber es que 30 segundos de visionado es un visionado pero puede ser perjudicial para tu SEO, porque puede reducir tu tasa de retención.

¿Cómo se calcula el número de visitas en YouTube?

El número de visualizaciones se calcula sumando todas las visualizaciones de 30 segundos o más de un vídeo de youtube desde que se publicó. Es importante saber que el número de visitas youtube puede bajar si YouTube detecta que has comprado visitas youtube baratas y de baja calidad en un sitio poco fiable, lo que te recomendamos evitar, ya que puede perjudicar tu SEO.

¿Cómo saber si un youtuber está comprando visitas en YouTube?

Saber que alguien está comprando visitas youtube no es fácil, por no decir imposible si está utilizando un servicio que entrega visualizaciones de forma progresiva. La única forma de detectar que alguien está comprando visitas sería detectando un incremento irregular en su número de visitas en YouTube a lo largo de un día o una semana, de lo contrario, las visitas compradas son indetectables y como te decíamos antes, si el servicio que las entrega es progresivo te costará mucho detectarlas.

¿Cómo pagar por visitas en YouTube?

Si quieres ganar visibilidad en YouTube, puedes utilizar los anuncios de YouTube para pagar por las visualizaciones en YouTube en lugar de comprarlas en sitios. Pagar por las visualizaciones de YouTube en adsense es un poco más complejo que hacerlo a través de un sitio de terceros, ya que tendrás que configurar una campaña publicitaria para comprar tus visualizaciones.

Te explicamos cómo hacerlo:

Ir a youtube

Elige el vídeo que vas a promocionar a través de los anuncios de youtube

Defina el objetivo de su campaña

Defina el presupuesto diario de su campaña

Dicho así, puede parecer muy sencillo pagar por visitas en youtube a través de anuncios, pero es más difícil de lo que parece obtener buenos resultados. Tendrás que repasarlo varias veces antes de encontrar la configuración adecuada.